Minisforum Elite Mini M2 Air-304: ixcham va hamyonbop mini-PK taqdim etildi
Minisforum kundalik vazifalar va ish jarayonlari uchun mo'ljallangan, Intel Core 3 304 protsessori bazasida ishlovchi Elite Mini-PK mini-kompyuterini taqdim etdi. Qurilmaning o'lchamlari 112×112×37,15 millimetr, og'irligi 440 gramm bo'lib, u 1 ta samarali va 4 ta energiya tejamkor yadroga ega. Mini-PK Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, ikkita HDMI 2.0, USB-A va USB-C portlari, ikkita RJ45 hamda microSD karta uyasi bilan jihozlangan.
Minisforum kompaniyasi oʻzining yangi mahsuloti — oʻta ixcham korpusda yaratilgan Elite Mini-PK modelini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilma kundalik vazifalar va ish jarayonlari uchun yuqori unumdorlik hamda tejamkorlikni oʻzida mujassam etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur mini-PK Wildcat Lake oilasiga mansub zamonaviy Intel Core 3 304 protsessori bazasida ishlaydi. Ushbu chipp 1 ta samarali va 4 ta energiya tejamkor yadrodan iborat konfiguratsiyaga hamda bitta hisoblash blokiga ega oʻrnatilgan grafikaga ega boʻlib, bu oʻrtacha yuklamalar uchun optimal balansni taʼminlaydi.
Texnik imkoniyatlar va ixcham dizaynQurilmaning oʻlchamlari atigi 112×112×37,15 millimitrni tashkil etib, uning ogʻirligi bor-yoʻgʻi 440 grammga teng. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, qurilma hatto eng yuqori yuklama ostida ham oʻta sokin ishlaydi — muvozanatlashgan rejimda shovqin darajasi 32,7 desibeldan oshmaydi, protsessor harorati эса 72–80 daraja atrofida saqlanadi.
Kichik hajmiga qaramay, qurilma kengaytirish imkoniyatlaridan mahrum emas. Operativ xotira uchun bitta CSO-DIMM DDR5-6400 uyasi nazarda tutilgan, maʼlumotlarni saqlash uchun esa PCIe 4.0 ×4 interfeysiga ega M.2 2280 formatidagi SSD накопитель oʻrnatish mumkin.
Ulanish imkoniyatlari va narxiTarmoqqa ulanish va simsiz imkoniyatlar borasida ham mini-PK zamonaviy talablarga toʻla javob beradi. Unda Intel AX211 moduli orqali zamonaviy Wi-Fi 6E va Bluetooth 5.4 texnologiyalari taqdim etilgan.
Portlar toʻplami ham oʻzining boyligi bilan ajralib turadi. Foydalanuvchilar ixtiyorida ikkita USB-A (10 Gbit/s), bitta oʻta tezkor USB-C (40 Gbit/s), yana bir USB-C (10 Gbit/s), ikkita HDMI 2.0, ikkita tarmoqli RJ45 (2,5 Gbit/s), oddiy USB-A (480 Mbit/s) hamda anʼanaviy 3,5 mm audio chiqish porti mavjud. Shuningdek, qulaylik uchun microSD karta uyasi ham qoʻshilgan.
Bozordagi narxlarga koʻra, joriy 20 foizlik chegirma doirasida xotirasiz (barebone) versiya 260 AQSH dollaridan sotilmoqda. 16 GB hajmli DDR5-5600 tezkor xotira va 500 GB li SSD bilan jihozlangan tayyor variant эса 560 dollarga baholangan.
…