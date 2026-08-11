Minisforum Elite Mini M2 Air-304: ixcham va hamyonbop mini-PK taqdim etildi

·79·Texno
Minisforum Elite Mini M2 Air-304: ixcham va hamyonbop mini-PK taqdim etildi
Qisqacha

Minisforum kundalik vazifalar va ish jarayonlari uchun mo'ljallangan, Intel Core 3 304 protsessori bazasida ishlovchi Elite Mini-PK mini-kompyuterini taqdim etdi. Qurilmaning o'lchamlari 112×112×37,15 millimetr, og'irligi 440 gramm bo'lib, u 1 ta samarali va 4 ta energiya tejamkor yadroga ega. Mini-PK Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, ikkita HDMI 2.0, USB-A va USB-C portlari, ikkita RJ45 hamda microSD karta uyasi bilan jihozlangan.

Minisforum kompaniyasi oʻzining yangi mahsuloti — oʻta ixcham korpusda yaratilgan Elite Mini-PK modelini taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qurilma kundalik vazifalar va ish jarayonlari uchun yuqori unumdorlik hamda tejamkorlikni oʻzida mujassam etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur mini-PK Wildcat Lake oilasiga mansub zamonaviy Intel Core 3 304 protsessori bazasida ishlaydi. Ushbu chipp 1 ta samarali va 4 ta energiya tejamkor yadrodan iborat konfiguratsiyaga hamda bitta hisoblash blokiga ega oʻrnatilgan grafikaga ega boʻlib, bu oʻrtacha yuklamalar uchun optimal balansni taʼminlaydi.

Texnik imkoniyatlar va ixcham dizayn

Qurilmaning oʻlchamlari atigi 112×112×37,15 millimitrni tashkil etib, uning ogʻirligi bor-yoʻgʻi 440 grammga teng. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, qurilma hatto eng yuqori yuklama ostida ham oʻta sokin ishlaydi — muvozanatlashgan rejimda shovqin darajasi 32,7 desibeldan oshmaydi, protsessor harorati эса 72–80 daraja atrofida saqlanadi.

Kichik hajmiga qaramay, qurilma kengaytirish imkoniyatlaridan mahrum emas. Operativ xotira uchun bitta CSO-DIMM DDR5-6400 uyasi nazarda tutilgan, maʼlumotlarni saqlash uchun esa PCIe 4.0 ×4 interfeysiga ega M.2 2280 formatidagi SSD накопитель oʻrnatish mumkin.

Ulanish imkoniyatlari va narxi

Tarmoqqa ulanish va simsiz imkoniyatlar borasida ham mini-PK zamonaviy talablarga toʻla javob beradi. Unda Intel AX211 moduli orqali zamonaviy Wi-Fi 6E va Bluetooth 5.4 texnologiyalari taqdim etilgan.

Portlar toʻplami ham oʻzining boyligi bilan ajralib turadi. Foydalanuvchilar ixtiyorida ikkita USB-A (10 Gbit/s), bitta oʻta tezkor USB-C (40 Gbit/s), yana bir USB-C (10 Gbit/s), ikkita HDMI 2.0, ikkita tarmoqli RJ45 (2,5 Gbit/s), oddiy USB-A (480 Mbit/s) hamda anʼanaviy 3,5 mm audio chiqish porti mavjud. Shuningdek, qulaylik uchun microSD karta uyasi ham qoʻshilgan.

Bozordagi narxlarga koʻra, joriy 20 foizlik chegirma doirasida xotirasiz (barebone) versiya 260 AQSH dollaridan sotilmoqda. 16 GB hajmli DDR5-5600 tezkor xotira va 500 GB li SSD bilan jihozlangan tayyor variant эса 560 dollarga baholangan.

MinisforumMini-PKIntelShaxsiy kompyuterTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yandeks Knigida personajlar haqida soʻzlab beruvchi sunʼiy intellekt ishga tushdiYandeks Knigida personajlar haqida soʻzlab beruvchi sunʼiy intellekt ishga tushdiBugun, 20:54Delta samolyotida nomaʼlum shaxs soxta Wi-Fi tarmogʻini oʻrnatdiDelta samolyotida nomaʼlum shaxs soxta Wi-Fi tarmogʻini oʻrnatdiBugun, 20:52Block Blast! oʻyini Apple Arcade xizmatida reklamasiz taqdim etiladiBlock Blast! oʻyini Apple Arcade xizmatida reklamasiz taqdim etiladiBugun, 20:51Sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiSunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiBugun, 20:30FlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiFlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiBugun, 20:28Kyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiKyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiBugun, 20:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi