Ronald Araujo Liverpulga koʻchib oʻtish sabablari va yangi raqami haqida gapirdi
Barselona himoyachisi Ronald Araujo 27 yoshida mavsum oxirigacha ijara asosida Liverpulga qo'shildi, kelishuvda futbolchini 47,14 million funt sterling evaziga sotib olish huquqi ham belgilangan. U yangi jamoasida Virjil van Deyk 4-raqamni egallagani sababli 33-raqamda to'p suradi. Araujo bu raqamni professional faoliyatidagi ilk jamoaviy debyuti va diniy e'tiqodi bilan bog'liq shaxsiy ma'noga ega bo'lgani uchun tanlaganini aytdi.
Yozgi transfer oynasining eng kutilmagan va shov-shuvli bitimlaridan biri amalga oshirilib, Barselona himoyachisi Ronald Araujo faoliyatini Angliya Premyer-ligasida davom ettiradigan boʻldi. 27 yoshli urugvaylik futbolchi Mersisayd klubiga mavsum oxirigacha ijara asosida qoʻshildi. Ushbu kelishuv Liverpul jamoasining himoya chizigʻini yanada kuchaytirishga qaratilgan muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, klublar oʻrtasidagi muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlanib, shartnomada kelgusida futbolchini toʻliq sotib olish huquqi ham koʻzda tutilgan. Unga koʻra, kelasi yozda Liverpul futbolchining transferini 47,14 million funt sterling evaziga butunlay rasmiylashtirib olishi mumkin. Bu esa himoyachining kelajakda ham ingliz klubida uzoq muddat qolishi uchun yaxshi imkoniyat yaratadi.
Yangi jamoadagi raqam tanlovi tarixiKataloniya klubida toʻp surgan davrida oʻziga 4-raqamni tanlagan tajribali futbolchi yangi jamoasida ushbu raqamni ola olmadi. Sababi, Liverpul sardori Virjil van Deyk mazkur raqam ostida harakat qiladi. Shu boisdan Araujo oʻziga 33-raqamni tanladi va bu raqam klubda oxirgi marta oʻn yil muqaddam Jordon Ibe tomonidan kiyib kelingandi.
Futbolchi oʻzining yangi raqami tasodifiy tanlanmagani va uning ortida chuqur maʼno borligini yashirib oʻtirmadi. Uning soʻzlariga koʻra, bu raqam professional faoliyatining ilk qadamlari bilan chambarchas bogʻliq boʻlib, shaxsiy eʼtiqodi hamda diniy qarashlarida ham alohida ahamiyat kasb etadi.
Eʼtiqod va professional faoliyat uygʻunligiRonald Araujo oʻzining tanlovi haqida gapirar ekan, bu masalani oila aʼzolari va yaqin doʻstlari bilan ham muhokama qilganini taʼkidladi. Uning taʼkidlashicha, ushbu raqam nafaqat futbol yoʻlining boshlanishini, balki uning hayotidagi maʼnaviy qadriyatlarni ham oʻzida aks ettiradi.
"Bu menga yoqadigan va juda maxsus boʻlgan raqam. Qizigʻi shundaki, professional jamoadagi debyut qilgan chogʻimda aynan shu raqamda oʻynagandman. Shuningdek, uning shaxsiy maʼnosi ham bor, bu mening eʼtiqodim, Xudo va din bilan boʻlgan munosabatlarimga borib taqaladi", — deya eʼtirof etdi himoyachi.
Angliya futboliga tezroq moslashib ketishni rejalashtirayotgan futbolchi yangi jamoasida dunyo darajasidagi yulduzlar, jumladan, Virjil van Deyk bilan birga toʻp surishdan xursand ekanini bildirdi. U oʻzining motivatsiyasi yuqori ekanini va yangi jamoadoshlari bilan uchrashishni intiqlik bilan kutayotganini qayd etdi.
…