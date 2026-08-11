Ronald Araujo Liverpulga koʻchib oʻtish sabablari va yangi raqami haqida gapirdi

·55·Sport
Ronald Araujo Liverpulga koʻchib oʻtish sabablari va yangi raqami haqida gapirdi
Qisqacha

Barselona himoyachisi Ronald Araujo 27 yoshida mavsum oxirigacha ijara asosida Liverpulga qo'shildi, kelishuvda futbolchini 47,14 million funt sterling evaziga sotib olish huquqi ham belgilangan. U yangi jamoasida Virjil van Deyk 4-raqamni egallagani sababli 33-raqamda to'p suradi. Araujo bu raqamni professional faoliyatidagi ilk jamoaviy debyuti va diniy e'tiqodi bilan bog'liq shaxsiy ma'noga ega bo'lgani uchun tanlaganini aytdi.

Yozgi transfer oynasining eng kutilmagan va shov-shuvli bitimlaridan biri amalga oshirilib, Barselona himoyachisi Ronald Araujo faoliyatini Angliya Premyer-ligasida davom ettiradigan boʻldi. 27 yoshli urugvaylik futbolchi Mersisayd klubiga mavsum oxirigacha ijara asosida qoʻshildi. Ushbu kelishuv Liverpul jamoasining himoya chizigʻini yanada kuchaytirishga qaratilgan muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, klublar oʻrtasidagi muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlanib, shartnomada kelgusida futbolchini toʻliq sotib olish huquqi ham koʻzda tutilgan. Unga koʻra, kelasi yozda Liverpul futbolchining transferini 47,14 million funt sterling evaziga butunlay rasmiylashtirib olishi mumkin. Bu esa himoyachining kelajakda ham ingliz klubida uzoq muddat qolishi uchun yaxshi imkoniyat yaratadi.

Yangi jamoadagi raqam tanlovi tarixi

Kataloniya klubida toʻp surgan davrida oʻziga 4-raqamni tanlagan tajribali futbolchi yangi jamoasida ushbu raqamni ola olmadi. Sababi, Liverpul sardori Virjil van Deyk mazkur raqam ostida harakat qiladi. Shu boisdan Araujo oʻziga 33-raqamni tanladi va bu raqam klubda oxirgi marta oʻn yil muqaddam Jordon Ibe tomonidan kiyib kelingandi.

Futbolchi oʻzining yangi raqami tasodifiy tanlanmagani va uning ortida chuqur maʼno borligini yashirib oʻtirmadi. Uning soʻzlariga koʻra, bu raqam professional faoliyatining ilk qadamlari bilan chambarchas bogʻliq boʻlib, shaxsiy eʼtiqodi hamda diniy qarashlarida ham alohida ahamiyat kasb etadi.

Eʼtiqod va professional faoliyat uygʻunligi

Ronald Araujo oʻzining tanlovi haqida gapirar ekan, bu masalani oila aʼzolari va yaqin doʻstlari bilan ham muhokama qilganini taʼkidladi. Uning taʼkidlashicha, ushbu raqam nafaqat futbol yoʻlining boshlanishini, balki uning hayotidagi maʼnaviy qadriyatlarni ham oʻzida aks ettiradi.

"Bu menga yoqadigan va juda maxsus boʻlgan raqam. Qizigʻi shundaki, professional jamoadagi debyut qilgan chogʻimda aynan shu raqamda oʻynagandman. Shuningdek, uning shaxsiy maʼnosi ham bor, bu mening eʼtiqodim, Xudo va din bilan boʻlgan munosabatlarimga borib taqaladi", — deya eʼtirof etdi himoyachi.

Angliya futboliga tezroq moslashib ketishni rejalashtirayotgan futbolchi yangi jamoasida dunyo darajasidagi yulduzlar, jumladan, Virjil van Deyk bilan birga toʻp surishdan xursand ekanini bildirdi. U oʻzining motivatsiyasi yuqori ekanini va yangi jamoadoshlari bilan uchrashishni intiqlik bilan kutayotganini qayd etdi.

Ronald AraujoLiverpulBarselonaTransferAngliya Premyer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?Bugun, 20:30Manchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaManchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaBugun, 19:54Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Bugun, 19:53Lyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiLyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiBugun, 19:35Jon Barns Muhammad Salohning Trabzonsporga oʻtishini yuqori baholadiJon Barns Muhammad Salohning Trabzonsporga oʻtishini yuqori baholadiBugun, 18:38Arsenal Barselona himoyachisi Jyul Kundeni o'z safiga qo'shib olmoqchiArsenal Barselona himoyachisi Jyul Kundeni o'z safiga qo'shib olmoqchiBugun, 18:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)