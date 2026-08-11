Arsenal afsonasi Markus Rashford va Mayls Lyuis-Skelli ayirboshlashini yoqladi

·64·Sport
Arsenal afsonasi Markus Rashford va Mayls Lyuis-Skelli ayirboshlashini yoqladi
Qisqacha

Arsenalning sobiq himoyachisi Li Dikson Markus Rashford va Mayls Lyuis-Skellining o'zaro o'rin almashishi har ikki jamoa uchun foydali bo'lishi mumkinligini aytdi. Uning fikricha, Rashford Mikel Arteta boshqaruvidagi Arsenalda o'zining sevimli chap qanot pozitsiyasida faoliyatini qayta tiklashi, Mayls Lyuis-Skelli esa boshqa muhitda muntazam o'yin amaliyotiga ega bo'lishi mumkin.

Londonning Arsenal klubining sobiq himoyachisi Li Dikson Manchester Yunayted hujumchisi Markus Rashford hamda yosh iqtidor egasi Mayls Lyuis-Skellining o'zaro o'rin almashtirishi har ikki jamoa uchun ham foydali bo'lishi mumkinligini bildirdi. BestBettingSites nashri tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, tajribali mutaxassis bu kabi qadam London klubiga tajriba olib kelsa, yosh futbolchiga esa asosiy tarkibda muntazam o'yin amaliyotini taqdim etishini ta'kidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Li Diksonning fikricha, Mikel Arteta boshqaruvidagi Arsenal Markus Rashfordning faoliyatini qaytadan porlatish va uni o'zining sevimli chap qanot pozitsiyasida yana yuqori darajada o'ynatish uchun eng maqbul muhit hisoblanadi. Uning aytishicha, ingliz hujumchiga aynan murabbiy tomonidan ko'rsatiladigan alohida e'tibor va ishonch yetishmoqda.

Murabbiy omili va futbolchining imkoniyatlari

Dikson Mikel Artetaning futbolchilar bilan ishlash borasidagi yondashuvi Rashfordni qiyin damlardan olib chiqib, uning imkoniyatlarini to'laqonli ochib yuborishiga ishondi. Arsenal afsonasining so'zlariga ko'ra, garchi u futbolchining barqarorligi borasida ba'zi shubhalarga ega bo'lsa-da, hozirgi tarkib imkoniyatlaridan kelib chiqib, Rashford jamoaga jiddiy foyda keltira oladi.

Shu bilan birga, mutaxassis bu transfer yosh Mayls Lyuis-Skellining o'sishi uchun ham muhim qadam bo'lishini qayd etdi. Uni boshqa muhitga o'tkazish orqali o'yin ko'lamini yanada kengaytirish imkoniyati tug'iladi.

Markus Rashfordning Manchester Yunayteddagi holati

Eslatib o'tamiz, hujumchi Manchester Yunayted safida oxirgi marta 2024-yilning 12-dekabr kuni Viktoriya Plzen jamoasiga qarshi Yevropa ligasi uchrashuvida maydonga tushgan edi. O'sha oydan boshlab uning maydondagi ishtiroki ma'lum muddatga to'xtab qolgan bo'lsa-da, futbolchi o'z vaqtida jamoa tarkibida 138 ta gol urishga muvaffaq bo'lgan.

Goal.com xabar berishicha, shartnoma va transfer ehtimollari bo'yicha muhokamalar hozircha ekspertlar darajasida qolmoqda. Agar Manchester Yunayted bosh murabbiyi Maykl Kerrik futbolchini yana avvalgi sport formasiga qaytara olsa, bu jamoa uchun yangi transferdek qabul qilinishi shubhasiz.

ArsenalManchester YunaytedMarkus RashfordMayls Lyuis-SkelliTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Maylz Lyuis-Skelli uchun aniq narx belgiladiArsenal Maylz Lyuis-Skelli uchun aniq narx belgiladiBugun, 20:39Vinisius Junior «Arsenal» loyihasiga qiziqqani maʼlum boʻldiVinisius Junior «Arsenal» loyihasiga qiziqqani maʼlum boʻldiBugun, 20:31«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?Bugun, 20:30Manchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaManchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaBugun, 19:54Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Bugun, 19:53Lyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiLyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiBugun, 19:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)