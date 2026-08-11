Arsenal afsonasi Markus Rashford va Mayls Lyuis-Skelli ayirboshlashini yoqladi
Arsenalning sobiq himoyachisi Li Dikson Markus Rashford va Mayls Lyuis-Skellining o'zaro o'rin almashishi har ikki jamoa uchun foydali bo'lishi mumkinligini aytdi. Uning fikricha, Rashford Mikel Arteta boshqaruvidagi Arsenalda o'zining sevimli chap qanot pozitsiyasida faoliyatini qayta tiklashi, Mayls Lyuis-Skelli esa boshqa muhitda muntazam o'yin amaliyotiga ega bo'lishi mumkin.
Londonning Arsenal klubining sobiq himoyachisi Li Dikson Manchester Yunayted hujumchisi Markus Rashford hamda yosh iqtidor egasi Mayls Lyuis-Skellining o'zaro o'rin almashtirishi har ikki jamoa uchun ham foydali bo'lishi mumkinligini bildirdi. BestBettingSites nashri tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, tajribali mutaxassis bu kabi qadam London klubiga tajriba olib kelsa, yosh futbolchiga esa asosiy tarkibda muntazam o'yin amaliyotini taqdim etishini ta'kidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Li Diksonning fikricha, Mikel Arteta boshqaruvidagi Arsenal Markus Rashfordning faoliyatini qaytadan porlatish va uni o'zining sevimli chap qanot pozitsiyasida yana yuqori darajada o'ynatish uchun eng maqbul muhit hisoblanadi. Uning aytishicha, ingliz hujumchiga aynan murabbiy tomonidan ko'rsatiladigan alohida e'tibor va ishonch yetishmoqda.
Murabbiy omili va futbolchining imkoniyatlariDikson Mikel Artetaning futbolchilar bilan ishlash borasidagi yondashuvi Rashfordni qiyin damlardan olib chiqib, uning imkoniyatlarini to'laqonli ochib yuborishiga ishondi. Arsenal afsonasining so'zlariga ko'ra, garchi u futbolchining barqarorligi borasida ba'zi shubhalarga ega bo'lsa-da, hozirgi tarkib imkoniyatlaridan kelib chiqib, Rashford jamoaga jiddiy foyda keltira oladi.
Shu bilan birga, mutaxassis bu transfer yosh Mayls Lyuis-Skellining o'sishi uchun ham muhim qadam bo'lishini qayd etdi. Uni boshqa muhitga o'tkazish orqali o'yin ko'lamini yanada kengaytirish imkoniyati tug'iladi.
Markus Rashfordning Manchester Yunayteddagi holatiEslatib o'tamiz, hujumchi Manchester Yunayted safida oxirgi marta 2024-yilning 12-dekabr kuni Viktoriya Plzen jamoasiga qarshi Yevropa ligasi uchrashuvida maydonga tushgan edi. O'sha oydan boshlab uning maydondagi ishtiroki ma'lum muddatga to'xtab qolgan bo'lsa-da, futbolchi o'z vaqtida jamoa tarkibida 138 ta gol urishga muvaffaq bo'lgan.
Goal.com xabar berishicha, shartnoma va transfer ehtimollari bo'yicha muhokamalar hozircha ekspertlar darajasida qolmoqda. Agar Manchester Yunayted bosh murabbiyi Maykl Kerrik futbolchini yana avvalgi sport formasiga qaytara olsa, bu jamoa uchun yangi transferdek qabul qilinishi shubhasiz.
…