Andoni Iraola qoʻl ostidagi Liverpul: 2026/27 yilgi mavsum uchun taxminiy tarkib

·58·Sport
Andoni Iraola qoʻl ostidagi Liverpul: 2026/27 yilgi mavsum uchun taxminiy tarkib
Qisqacha

Andoni Iraola Liverpulda Yurgen Klopp davridagi shiddatli o'yin uslubini qayta tiklashni maqsad qilgan va 2026/27 yilgi mavsumda jamoaning taktik yondashuvini o'zgartirishi kutilmoqda. U 4-2-3-1 sxemasidan foydalanib, himoyada Jeremi Jake, Ronald Arauxo va Milo Kerkezga tayanishi mumkin. Yarim himoya va hujumda Dominik Soboslai, Florian Virts hamda Aleksandr Isak Iraolaning yuqori pressingga asoslangan tizimida asosiy rollarni bajarishi kutilmoqda.

Liverpul klubi boshqaruviga kelgan ispaniyalik mutaxassis Andoni Iraola Enfildda Yurgen Klopp davridagi shiddatli va yorqin oʻyin uslubini qayta tiklashni maqsad qilgan. Planet Football maʼlumotiga koʻra, yangi bosh murabbiyning kelishi jamoa oʻyinida keskin burilish yasab, kelgusi 2026/27 yilgi mavsumda maydondagi taktik yondashuvlarni butunlay oʻzgartirib yuborishi kutilmoqda. Bu oʻzgarishlar nafaqat oʻyin falsafasiga, balki asosiy tarkib shakliga ham bevosita taʼsir koʻrsatadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Iraolaning futbol falsafasi koʻpchilik tomonidan yuqori intensivlikka asoslangan va raqibni doimiy ravishda bosim ostida ushlab turadigan shiddatli uslub sifatida taʼriflanadi. Jamoaning avvalgi oltin davriga xos boʻlgan bu oʻq-otin yondashuv hozirgi tarkibdagi koʻplab futbolchilarga qoʻl kelishi kutilmoqda. Garchi soʻnggi yillarda Liverpul sezilarli oʻzgarishlarni boshdan kechirgan boʻlsa-da, murabbiy talab qiladigan yuqori pressing talablari jamoa ruhiga mos tushadi.

Himoya chizigʻidagi yangilanishlar va taktik oʻzgarishlar

Taktik jihatdan Iraola 4-2-3-1 sxemasiga ustunlik berishi kutilmoqda, garchi uning oʻziga xos uslubi oʻtgan mavsumdagi oʻyinlardan farq qilishi aniq. Himoya chizigʻi sezilarli darajada yangilanishi rejalashtirilgan boʻlib, ayniqsa Rennes safidan kelib qoʻshilgan Jeremi Jakening tezkor ravishda asosiy tarkibga kiritilishi kutilmoqda. Uning atletik imkoniyatlari murabbiy talab qiladigan yuqori himoya chizigʻi uchun mukammal mos keladi.

Shuningdek, ijaraga olingan Ronald Arauxo himoya markaziga zarur tajriba olib kiradi. Qanot himoyasida esa Milo Kerkez Enfilddagi ikkinchi mavsumida oʻz oʻrnini toʻliq topishi kutilmoqda. Bournemouth klubida aynan shu murabbiy qoʻl ostida yaxshi oʻyin koʻrsatgan vunderkind qanot himoyachisi uchun yangi tizim haqiqiy porlash davri boʻlishi mumkin.

Markaz va hujumdagi asosiy figuralar

Goal.com xabar berishicha, yarim himoya va hujum chizigʻi Iraola taktik tizimining asosiy dvigateliga aylanadi. Dominik Soboslai yuqori pressing imkoniyatlari bilan yangi bosh murabbiyning talablariga mukammal mos tushuvchi futbolchi sifatida muhim rol oʻynaydi. Vengriyalik yarim himoyachi oʻziga qulay boʻlgan pozitsiyada toʻliq ochilishi kutilmoqda.

Shuning bilan birga, Florian Virts ham jamoada katta mavsumni oʻtkazishga shay turibdi. Uning toʻpsiz harakatdagi yuqori faolligi va ish hajmi ispaniyalik mutaxassisning uslubiga juda mos keladi. Hujum chizigʻining old qismida esa Aleksandr Isak asosiy figuralardan biri boʻlib, murabbiyning aqlli pressing talablaridan foydalangan holda oʻzining darvoza qarshisidagi oʻtkir mahoratini yana namoyon etishga intiladi.

LiverpulAndoni IraolaAngliya Premyer-ligasiTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaManchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaBugun, 19:54Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Bugun, 19:53Lyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiLyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiBugun, 19:35Jon Barns Muhammad Salohning Trabzonsporga oʻtishini yuqori baholadiJon Barns Muhammad Salohning Trabzonsporga oʻtishini yuqori baholadiBugun, 18:38Arsenal Barselona himoyachisi Jyul Kundeni o'z safiga qo'shib olmoqchiArsenal Barselona himoyachisi Jyul Kundeni o'z safiga qo'shib olmoqchiBugun, 18:17Ben Uayt Arsenaldan ketishi kerakmi afsonaviy futbolchi maslahatiBen Uayt Arsenaldan ketishi kerakmi afsonaviy futbolchi maslahatiBugun, 17:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)