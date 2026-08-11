Andoni Iraola qoʻl ostidagi Liverpul: 2026/27 yilgi mavsum uchun taxminiy tarkib
Andoni Iraola Liverpulda Yurgen Klopp davridagi shiddatli o'yin uslubini qayta tiklashni maqsad qilgan va 2026/27 yilgi mavsumda jamoaning taktik yondashuvini o'zgartirishi kutilmoqda. U 4-2-3-1 sxemasidan foydalanib, himoyada Jeremi Jake, Ronald Arauxo va Milo Kerkezga tayanishi mumkin. Yarim himoya va hujumda Dominik Soboslai, Florian Virts hamda Aleksandr Isak Iraolaning yuqori pressingga asoslangan tizimida asosiy rollarni bajarishi kutilmoqda.
Liverpul klubi boshqaruviga kelgan ispaniyalik mutaxassis Andoni Iraola Enfildda Yurgen Klopp davridagi shiddatli va yorqin oʻyin uslubini qayta tiklashni maqsad qilgan. Planet Football maʼlumotiga koʻra, yangi bosh murabbiyning kelishi jamoa oʻyinida keskin burilish yasab, kelgusi 2026/27 yilgi mavsumda maydondagi taktik yondashuvlarni butunlay oʻzgartirib yuborishi kutilmoqda. Bu oʻzgarishlar nafaqat oʻyin falsafasiga, balki asosiy tarkib shakliga ham bevosita taʼsir koʻrsatadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Iraolaning futbol falsafasi koʻpchilik tomonidan yuqori intensivlikka asoslangan va raqibni doimiy ravishda bosim ostida ushlab turadigan shiddatli uslub sifatida taʼriflanadi. Jamoaning avvalgi oltin davriga xos boʻlgan bu oʻq-otin yondashuv hozirgi tarkibdagi koʻplab futbolchilarga qoʻl kelishi kutilmoqda. Garchi soʻnggi yillarda Liverpul sezilarli oʻzgarishlarni boshdan kechirgan boʻlsa-da, murabbiy talab qiladigan yuqori pressing talablari jamoa ruhiga mos tushadi.
Himoya chizigʻidagi yangilanishlar va taktik oʻzgarishlarTaktik jihatdan Iraola 4-2-3-1 sxemasiga ustunlik berishi kutilmoqda, garchi uning oʻziga xos uslubi oʻtgan mavsumdagi oʻyinlardan farq qilishi aniq. Himoya chizigʻi sezilarli darajada yangilanishi rejalashtirilgan boʻlib, ayniqsa Rennes safidan kelib qoʻshilgan Jeremi Jakening tezkor ravishda asosiy tarkibga kiritilishi kutilmoqda. Uning atletik imkoniyatlari murabbiy talab qiladigan yuqori himoya chizigʻi uchun mukammal mos keladi.
Shuningdek, ijaraga olingan Ronald Arauxo himoya markaziga zarur tajriba olib kiradi. Qanot himoyasida esa Milo Kerkez Enfilddagi ikkinchi mavsumida oʻz oʻrnini toʻliq topishi kutilmoqda. Bournemouth klubida aynan shu murabbiy qoʻl ostida yaxshi oʻyin koʻrsatgan vunderkind qanot himoyachisi uchun yangi tizim haqiqiy porlash davri boʻlishi mumkin.
Markaz va hujumdagi asosiy figuralarGoal.com xabar berishicha, yarim himoya va hujum chizigʻi Iraola taktik tizimining asosiy dvigateliga aylanadi. Dominik Soboslai yuqori pressing imkoniyatlari bilan yangi bosh murabbiyning talablariga mukammal mos tushuvchi futbolchi sifatida muhim rol oʻynaydi. Vengriyalik yarim himoyachi oʻziga qulay boʻlgan pozitsiyada toʻliq ochilishi kutilmoqda.
Shuning bilan birga, Florian Virts ham jamoada katta mavsumni oʻtkazishga shay turibdi. Uning toʻpsiz harakatdagi yuqori faolligi va ish hajmi ispaniyalik mutaxassisning uslubiga juda mos keladi. Hujum chizigʻining old qismida esa Aleksandr Isak asosiy figuralardan biri boʻlib, murabbiyning aqlli pressing talablaridan foydalangan holda oʻzining darvoza qarshisidagi oʻtkir mahoratini yana namoyon etishga intiladi.
…