Apple iPhone 20 uchun shisha korpusli yangi dizayn ustida ishlamoqda
Apple iPhone smartfonining 20 yilligiga bag'ishlangan yubiley modeli uchun miqyosli dizayn yangilanishini tayyorlamoqda va loyiha bekor qilinmagan. 2027-yilda taqdim etilishi kutilayotgan, V73 va V74 kod nomlari ostida ishlab chiqilayotgan iPhone Pro modellari old va orqa qismida yon qirralarga silliq buklanadigan maxsus shisha panellarga ega bo'ladi, ular orasida yupqa metall ramka saqlanadi.
Apple kompaniyasi iPhone smartfonining 20 yilligiga bagʻishlangan yubiley modeli uchun miqyosli dizayn yangilanishini tayyorlamoqda. Bloomberg nashri tahlilchisi Mark Gurmanning maʼlumotiga koʻra, Cupertino giganti mazkur loyihadan voz kechgani yoʻq va qurilmaning tashqi koʻrinishini tubdan oʻzgartirish ustida faol ish olib bormoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Avvalroq tarqalgan ayrim xabarlarda Apple ushbu yubiley loyihasidan butunlay voz kechgani aytilgan edi. Biroq taniqli insayder bu maʼlumotlarni rad etib, ishlar rejaga muvofiq davom etayotganini taʼkidladi. 2027-yilda taqdim etilishi kutilayotgan iPhone Pro modellari texnologik olamda katta shov-shuv koʻtarishi kutilmoqda.
Kelajak smartfoni dizayniV73 va V74 kod nomlari ostida ishlab chiqilayotgan 2027-yilgi iPhone Pro qurilmalari old va orqa qismida maxsus shisha panellar bilan jihozlanadi. Ushbu elementlar yon qirralarga silliq tarzda buklanib tushadi, ikki shisha paneli orasida esa yupqa metall ramka saqlanib qoladi. Ushbu yondashuv gadjetga butunlay yangi va oʻziga xos «shisha» koʻrinishini taqdim etadi.
Maʼlum boʻlishicha, Apple muhandislarining dastlabki gʻoyasi yanada radikal boʻlgan — kompaniya butunlay shishadan iborat korpus yaratishni rejalashtirgan edi. Biroq ommaviy ishlab chiqarish jarayonidagi texnik qiyinchiliklar, xususan, shisha elementlarni bir-biriga mahkamlashdagi muammolar sababli bu fikrdan voz kechishga toʻgʻri kelgan.
Yubiley loyihasining ahamiyatiHozirda ishlab chiqilayotgan muqobil dizayn varianti ham oʻzining futuristik koʻrinishi bilan ajralib turadi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, 2027-yilgi yubiley iPhone smartfonlar tarixidagi eng sezilarli tashqi oʻzgarishlardan biri boʻlishi kutilmoqda.
Shu bilan birga, Apple yaqin yillardagi boshqa relizlarga ham tayyorgarlik koʻrmoqda. Xususan, 2026-yilning sentyabr oyida foydalanuvchilarni iPhone 18 Pro hamda iPhone Pro Max modellaridan tashqari, kompaniyaning tarixdagi ilk buklamasmartfoni ham kutmoqda.
…