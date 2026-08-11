Apple iPhone 20 uchun shisha korpusli yangi dizayn ustida ishlamoqda

·93·Texno
Apple iPhone 20 uchun shisha korpusli yangi dizayn ustida ishlamoqda
Qisqacha

Apple iPhone smartfonining 20 yilligiga bag'ishlangan yubiley modeli uchun miqyosli dizayn yangilanishini tayyorlamoqda va loyiha bekor qilinmagan. 2027-yilda taqdim etilishi kutilayotgan, V73 va V74 kod nomlari ostida ishlab chiqilayotgan iPhone Pro modellari old va orqa qismida yon qirralarga silliq buklanadigan maxsus shisha panellarga ega bo'ladi, ular orasida yupqa metall ramka saqlanadi.

Apple kompaniyasi iPhone smartfonining 20 yilligiga bagʻishlangan yubiley modeli uchun miqyosli dizayn yangilanishini tayyorlamoqda. Bloomberg nashri tahlilchisi Mark Gurmanning maʼlumotiga koʻra, Cupertino giganti mazkur loyihadan voz kechgani yoʻq va qurilmaning tashqi koʻrinishini tubdan oʻzgartirish ustida faol ish olib bormoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Avvalroq tarqalgan ayrim xabarlarda Apple ushbu yubiley loyihasidan butunlay voz kechgani aytilgan edi. Biroq taniqli insayder bu maʼlumotlarni rad etib, ishlar rejaga muvofiq davom etayotganini taʼkidladi. 2027-yilda taqdim etilishi kutilayotgan iPhone Pro modellari texnologik olamda katta shov-shuv koʻtarishi kutilmoqda.

Kelajak smartfoni dizayni

V73 va V74 kod nomlari ostida ishlab chiqilayotgan 2027-yilgi iPhone Pro qurilmalari old va orqa qismida maxsus shisha panellar bilan jihozlanadi. Ushbu elementlar yon qirralarga silliq tarzda buklanib tushadi, ikki shisha paneli orasida esa yupqa metall ramka saqlanib qoladi. Ushbu yondashuv gadjetga butunlay yangi va oʻziga xos «shisha» koʻrinishini taqdim etadi.

Maʼlum boʻlishicha, Apple muhandislarining dastlabki gʻoyasi yanada radikal boʻlgan — kompaniya butunlay shishadan iborat korpus yaratishni rejalashtirgan edi. Biroq ommaviy ishlab chiqarish jarayonidagi texnik qiyinchiliklar, xususan, shisha elementlarni bir-biriga mahkamlashdagi muammolar sababli bu fikrdan voz kechishga toʻgʻri kelgan.

Yubiley loyihasining ahamiyati

Hozirda ishlab chiqilayotgan muqobil dizayn varianti ham oʻzining futuristik koʻrinishi bilan ajralib turadi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, 2027-yilgi yubiley iPhone smartfonlar tarixidagi eng sezilarli tashqi oʻzgarishlardan biri boʻlishi kutilmoqda.

Shu bilan birga, Apple yaqin yillardagi boshqa relizlarga ham tayyorgarlik koʻrmoqda. Xususan, 2026-yilning sentyabr oyida foydalanuvchilarni iPhone 18 Pro hamda iPhone Pro Max modellaridan tashqari, kompaniyaning tarixdagi ilk buklamasmartfoni ham kutmoqda.

AppleiPhone 20SmartfonlarTexnologiyalarMark Gurman
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yandeks Knigida personajlar haqida soʻzlab beruvchi sunʼiy intellekt ishga tushdiYandeks Knigida personajlar haqida soʻzlab beruvchi sunʼiy intellekt ishga tushdiBugun, 20:54Delta samolyotida nomaʼlum shaxs soxta Wi-Fi tarmogʻini oʻrnatdiDelta samolyotida nomaʼlum shaxs soxta Wi-Fi tarmogʻini oʻrnatdiBugun, 20:52Block Blast! oʻyini Apple Arcade xizmatida reklamasiz taqdim etiladiBlock Blast! oʻyini Apple Arcade xizmatida reklamasiz taqdim etiladiBugun, 20:51Sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiSunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiBugun, 20:30FlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiFlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiBugun, 20:28Kyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiKyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiBugun, 20:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi