Marchegiani: Suzuki va Vikario Yuventus uchun tayyor emas
Luka Marchegiani Zion Suzuki va Guglielmo Vikario hozircha Yuventus kabi bosim yuqori bo'lgan klub talablariga to'liq javob berishga tayyor emasligini aytdi. U Michele Di Gregorioni jamoaning barcha muvaffaqiyatsizliklarida ayblash noto'g'ri ekanini, darvozabonlar chizig'idagi muammolarni faqat bitta futbolchiga yuklab bo'lmasligini ta'kidladi. Yuventus transfer oynasida asosiy tarkib uchun yangi darvozabon olishni maqsad qilgan.
Italiya terma jamoasi va Latsio klubining sobiq darvozaboni, hozirda Sky telekanalida ekspert sifatida faoliyat yuritib kelayotgan Luka Marchegiani Turinning Yuventus klubidagi darvozabonlar taqdiri haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning soʻzlariga koʻra, jamoaning amaldagi posbonlarini keskin tanqid qilishga hali erta, transfer bozorida tilga olinayotgan yangi nomlar esa Turin grandi darajasiga yetish uchun biroz vaqt kerak boʻladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashrining xabar berishicha, Yuventus ushbu transfer oynasida asosiy tarkib uchun yangi darvozabon sotib olishni oʻz oldiga asosiy maqsad qilib qoʻygan. Jamoa tarkibidagi oʻzgarishlar va tarkibni kuchaytirish borasidagi urinishlar muxlislar hamda mutaxassislar eʼtiborida qolmoqda, chunki soʻnggi mavsumlardagi xatolar klub rahbariyatini hushyor torttirgan.
Di Gregorio va darvozabonlar masalasiLuka Marchegiani sobiq jamoadoshi va hamkasblarini baholar ekan, tanqidlar biroz oshirib yuborilganiga eʼtibor qaratdi. Uning fikricha, Michele Di Gregorio juda erta roʻyxatdan chiqarib tashlandi va jamoaning barcha muvaffaqiyatsizliklarida aybdor qilindi. Garchi u qiyin kechgan 2025/26 yilgi mavsumda bir nechta eʼtiborga molik xatolarga yoʻl qoʻygan boʻlsa-da, oʻtgan haftadagi Interga qarshi oʻrtoqlik oʻyinida yana bir noaniq harakatni amalga oshirdi.
Shunga qaramay, tajribali mutaxassis darvozabonlar chizigʻidagi muammolarni faqat bitta futbolchiga yuklash notoʻgʻri ekanini taʼkidladi. Murabbiylar shtabi har bir vaziyatni diqqat bilan tahlil qilib, kelgusi uchrashuvlar uchun eng maqbul qarorni qabul qilishi lozim.
Yangi nomlar va ularning imkoniyatlariMatbuotda Yuventus safiga kelib qoʻshilishi mumkin boʻlgan nomlar sifatida Zion Suzuki va Guglielmo Vikario faol tilga olinmoqda. Biroq Luka Marchegiani bu futbolchilarning Turin klubida oʻynashga tayyorligiga shubha bilan qaraydi.
Uning taʼkidlashicha, Suzuki va Vikarioga nisbatan barcha hurmat saqlangan holda, ularning har ikkisi ham hozircha Yuventus kabi bosim yuqori boʻlgan klub talablariga toʻliq javob bera olmaydi. Shu bilan birga, mutaxassis Vikariolarning APLdagi sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtganini yuqori baholashini ham qoʻshimcha qilib oʻtdi.
Klubda tayyorgarlik jarayonlari jadal davom etmoqda. Xususan, Palermo jamoasiga qarshi rejalashtirilgan navbatdagi oʻrtoqlik oʻyinida darvozani Mattia Perin qoʻriqlashi kutilmoqda. Ushbu uchrashuv murabbiylar shtabiga posbonlarning joriy sport formasini yana bir bor baholash imkonini beradi.
…