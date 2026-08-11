Marchegiani: Suzuki va Vikario Yuventus uchun tayyor emas

·34·Sport
Marchegiani: Suzuki va Vikario Yuventus uchun tayyor emas
Qisqacha

Luka Marchegiani Zion Suzuki va Guglielmo Vikario hozircha Yuventus kabi bosim yuqori bo'lgan klub talablariga to'liq javob berishga tayyor emasligini aytdi. U Michele Di Gregorioni jamoaning barcha muvaffaqiyatsizliklarida ayblash noto'g'ri ekanini, darvozabonlar chizig'idagi muammolarni faqat bitta futbolchiga yuklab bo'lmasligini ta'kidladi. Yuventus transfer oynasida asosiy tarkib uchun yangi darvozabon olishni maqsad qilgan.

Italiya terma jamoasi va Latsio klubining sobiq darvozaboni, hozirda Sky telekanalida ekspert sifatida faoliyat yuritib kelayotgan Luka Marchegiani Turinning Yuventus klubidagi darvozabonlar taqdiri haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning soʻzlariga koʻra, jamoaning amaldagi posbonlarini keskin tanqid qilishga hali erta, transfer bozorida tilga olinayotgan yangi nomlar esa Turin grandi darajasiga yetish uchun biroz vaqt kerak boʻladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashrining xabar berishicha, Yuventus ushbu transfer oynasida asosiy tarkib uchun yangi darvozabon sotib olishni oʻz oldiga asosiy maqsad qilib qoʻygan. Jamoa tarkibidagi oʻzgarishlar va tarkibni kuchaytirish borasidagi urinishlar muxlislar hamda mutaxassislar eʼtiborida qolmoqda, chunki soʻnggi mavsumlardagi xatolar klub rahbariyatini hushyor torttirgan.

Di Gregorio va darvozabonlar masalasi

Luka Marchegiani sobiq jamoadoshi va hamkasblarini baholar ekan, tanqidlar biroz oshirib yuborilganiga eʼtibor qaratdi. Uning fikricha, Michele Di Gregorio juda erta roʻyxatdan chiqarib tashlandi va jamoaning barcha muvaffaqiyatsizliklarida aybdor qilindi. Garchi u qiyin kechgan 2025/26 yilgi mavsumda bir nechta eʼtiborga molik xatolarga yoʻl qoʻygan boʻlsa-da, oʻtgan haftadagi Interga qarshi oʻrtoqlik oʻyinida yana bir noaniq harakatni amalga oshirdi.

Shunga qaramay, tajribali mutaxassis darvozabonlar chizigʻidagi muammolarni faqat bitta futbolchiga yuklash notoʻgʻri ekanini taʼkidladi. Murabbiylar shtabi har bir vaziyatni diqqat bilan tahlil qilib, kelgusi uchrashuvlar uchun eng maqbul qarorni qabul qilishi lozim.

Yangi nomlar va ularning imkoniyatlari

Matbuotda Yuventus safiga kelib qoʻshilishi mumkin boʻlgan nomlar sifatida Zion Suzuki va Guglielmo Vikario faol tilga olinmoqda. Biroq Luka Marchegiani bu futbolchilarning Turin klubida oʻynashga tayyorligiga shubha bilan qaraydi.

Uning taʼkidlashicha, Suzuki va Vikarioga nisbatan barcha hurmat saqlangan holda, ularning har ikkisi ham hozircha Yuventus kabi bosim yuqori boʻlgan klub talablariga toʻliq javob bera olmaydi. Shu bilan birga, mutaxassis Vikariolarning APLdagi sinovlardan muvaffaqiyatli oʻtganini yuqori baholashini ham qoʻshimcha qilib oʻtdi.

Klubda tayyorgarlik jarayonlari jadal davom etmoqda. Xususan, Palermo jamoasiga qarshi rejalashtirilgan navbatdagi oʻrtoqlik oʻyinida darvozani Mattia Perin qoʻriqlashi kutilmoqda. Ushbu uchrashuv murabbiylar shtabiga posbonlarning joriy sport formasini yana bir bor baholash imkonini beradi.

JuventusSerie ALuca MarchegianiTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Maylz Lyuis-Skelli uchun aniq narx belgiladiArsenal Maylz Lyuis-Skelli uchun aniq narx belgiladiBugun, 20:39Vinisius Junior «Arsenal» loyihasiga qiziqqani maʼlum boʻldiVinisius Junior «Arsenal» loyihasiga qiziqqani maʼlum boʻldiBugun, 20:31«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?Bugun, 20:30Manchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaManchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaBugun, 19:54Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Bugun, 19:53Lyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiLyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiBugun, 19:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)