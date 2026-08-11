YouTube monetizatsiya shartlarini keskin kuchaytirmoqda
2027-yilning 1-fevralidan YouTube yangi kanallar uchun daromad olish talablarini oshiradi: Partner Program'ga qo'shilish uchun 8 ming soat tomosha vaqti yoki Shorts videolarida 20 million ko'rish talab etiladi. Hozirgi tartibda esa 1 ming obunachi, bir yil ichida 4 ming soat tomosha yoki uch oyda 10 millionta Shorts ko'rishi kifoya. Yangi qoidalar faqat yangi kanallarga taalluqli bo'lib, hamkorlik dasturiga allaqachon ulangan mualliflar uchun avvalgi shartlar saqlanadi.
Videoxosting bozori yetakchisi boʻlgan YouTube platformasi kontent yaratuvchilar uchun daromad topish shartlarini sezilarli darajada qatʼiylashtirmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, 2027-yilning 1-fevralidan boshlab yangi kanallar reklama va obunalardan pul ishlashni boshlashi uchun talab etiladigan koʻrishlar soni ikki baravarga oshiriladi. Ushbu oʻzgarishlar platformadagi raqobat kuchaygani va auditoriya faolligi oshgani bilan izohlanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi qoidalarga muvofiq, kelgusida hamkorlik dasturiga (Partner Program) qoʻshilishni istagan mualliflar oxirgi 12 oy davomida 8 ming soatlik tomosha vaqtini toʻplashi kerak boʻladi. Shuningdek, Shorts formatidagi videolari uchun esa oxirgi 90 kun ichida 20 million marta koʻrish koʻrsatkichiga erishish talab etiladi. Eslatib oʻtamiz, amaldagi tartibga koʻra, hozircha 1 ming obunachi hamda bir yil ichida 4 ming soatlik tomosha yoki uch oyda 10 millionta Shorts koʻrishi kifoya qilayotgan edi.
Yangi qoidalar kimlarga taʼsir qiladi va Shorts uchun qanday shartlar bor?Mazkur yangiliklar faqatgina yangi ulanuvchi kanallarga tatbiq etiladi. Platformada allaqachon muvaffaqiyatli faoliyat yuritib, hamkorlik dasturiga ulanib boʻlgan amaldagi mualliflar uchun avvalgi shartlar saqlab qolinadi. Bu esa tajribali ijodkorlarning daromad barqarorligini taʼminlashga xizmat qiladi.
Shu bilan birga, Shorts moduli orqali daromad olishni davom ettirish uchun alohida shart joriy etilmoqda. Mualliflar har 90 kunda kamida 10 millionta koʻrish koʻrsatkichini doimiy ravishda saqlab turishi shart. Agar koʻrsatkich bu chegaradan pastga tushib ketsa, kanaldagi oddiy videolardan tushadigan daromad saqlanib qoladi, biroq Shorts uchun toʻlovlar koʻrsatkich qayta tiklangunicha vaqtincha toʻxtatiladi.
YouTube rahbariyati ushbu qadamni platforma auditoriyasining ulkan oʻsishi bilan izohladi. Hozirgi kunda foydalanuvchilar kuniga 200 milliarddan ortiq Shorts videolarini tomosha qilishmoqda. Bundan tashqari, televizor ekranlarida YouTube xizmatini koʻrish vaqti kuniga 1 milliard soatdan oshib ketgani qayd etildi.
Mazkur oʻzgarishlar fonida YouTube Premium Lite obunasini xizmat mavjud boʻlgan barcha mamlakatlarda kengaytirish ishlarini olib bormoqda. Bunday obuna turlaridan tushadigan mablagʻlar mualliflar oʻrtasida ularning kontenti qancha vaqt tomosha qilingani va koʻrishlar hajmiga qarab adolatli ravishda taqsimlanadi.
…