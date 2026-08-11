YouTube monetizatsiya shartlarini keskin kuchaytirmoqda

·91·Texno
YouTube monetizatsiya shartlarini keskin kuchaytirmoqda
Qisqacha

2027-yilning 1-fevralidan YouTube yangi kanallar uchun daromad olish talablarini oshiradi: Partner Program'ga qo'shilish uchun 8 ming soat tomosha vaqti yoki Shorts videolarida 20 million ko'rish talab etiladi. Hozirgi tartibda esa 1 ming obunachi, bir yil ichida 4 ming soat tomosha yoki uch oyda 10 millionta Shorts ko'rishi kifoya. Yangi qoidalar faqat yangi kanallarga taalluqli bo'lib, hamkorlik dasturiga allaqachon ulangan mualliflar uchun avvalgi shartlar saqlanadi.

Videoxosting bozori yetakchisi boʻlgan YouTube platformasi kontent yaratuvchilar uchun daromad topish shartlarini sezilarli darajada qatʼiylashtirmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, 2027-yilning 1-fevralidan boshlab yangi kanallar reklama va obunalardan pul ishlashni boshlashi uchun talab etiladigan koʻrishlar soni ikki baravarga oshiriladi. Ushbu oʻzgarishlar platformadagi raqobat kuchaygani va auditoriya faolligi oshgani bilan izohlanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi qoidalarga muvofiq, kelgusida hamkorlik dasturiga (Partner Program) qoʻshilishni istagan mualliflar oxirgi 12 oy davomida 8 ming soatlik tomosha vaqtini toʻplashi kerak boʻladi. Shuningdek, Shorts formatidagi videolari uchun esa oxirgi 90 kun ichida 20 million marta koʻrish koʻrsatkichiga erishish talab etiladi. Eslatib oʻtamiz, amaldagi tartibga koʻra, hozircha 1 ming obunachi hamda bir yil ichida 4 ming soatlik tomosha yoki uch oyda 10 millionta Shorts koʻrishi kifoya qilayotgan edi.

Yangi qoidalar kimlarga taʼsir qiladi va Shorts uchun qanday shartlar bor?

Mazkur yangiliklar faqatgina yangi ulanuvchi kanallarga tatbiq etiladi. Platformada allaqachon muvaffaqiyatli faoliyat yuritib, hamkorlik dasturiga ulanib boʻlgan amaldagi mualliflar uchun avvalgi shartlar saqlab qolinadi. Bu esa tajribali ijodkorlarning daromad barqarorligini taʼminlashga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, Shorts moduli orqali daromad olishni davom ettirish uchun alohida shart joriy etilmoqda. Mualliflar har 90 kunda kamida 10 millionta koʻrish koʻrsatkichini doimiy ravishda saqlab turishi shart. Agar koʻrsatkich bu chegaradan pastga tushib ketsa, kanaldagi oddiy videolardan tushadigan daromad saqlanib qoladi, biroq Shorts uchun toʻlovlar koʻrsatkich qayta tiklangunicha vaqtincha toʻxtatiladi.

YouTube rahbariyati ushbu qadamni platforma auditoriyasining ulkan oʻsishi bilan izohladi. Hozirgi kunda foydalanuvchilar kuniga 200 milliarddan ortiq Shorts videolarini tomosha qilishmoqda. Bundan tashqari, televizor ekranlarida YouTube xizmatini koʻrish vaqti kuniga 1 milliard soatdan oshib ketgani qayd etildi.

Mazkur oʻzgarishlar fonida YouTube Premium Lite obunasini xizmat mavjud boʻlgan barcha mamlakatlarda kengaytirish ishlarini olib bormoqda. Bunday obuna turlaridan tushadigan mablagʻlar mualliflar oʻrtasida ularning kontenti qancha vaqt tomosha qilingani va koʻrishlar hajmiga qarab adolatli ravishda taqsimlanadi.

YouTubeMonetizatsiyaShortsBlogerlarTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yandeks Knigida personajlar haqida soʻzlab beruvchi sunʼiy intellekt ishga tushdiYandeks Knigida personajlar haqida soʻzlab beruvchi sunʼiy intellekt ishga tushdiBugun, 20:54Delta samolyotida nomaʼlum shaxs soxta Wi-Fi tarmogʻini oʻrnatdiDelta samolyotida nomaʼlum shaxs soxta Wi-Fi tarmogʻini oʻrnatdiBugun, 20:52Block Blast! oʻyini Apple Arcade xizmatida reklamasiz taqdim etiladiBlock Blast! oʻyini Apple Arcade xizmatida reklamasiz taqdim etiladiBugun, 20:51Sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiSunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiBugun, 20:30FlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiFlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiBugun, 20:28Kyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiKyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiBugun, 20:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi