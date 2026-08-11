Filip Yorgensen Strasburga koʻchib oʻtdi
Chelsi darvozaboni Filip Yorgensen 2026-27 yilgi mavsum uchun Fransiyaning Strasbur jamoasiga bir mavsumlik ijara asosida o'tdi. 24 yoshli daniyalik futbolchi Stamford Briddj stadionida asosiy tarkibdagi imkoniyatlari qisqargani sababli muntazam o'yin amaliyotiga ega bo'lishni maqsad qilgan, kelishuvda uni sotib olish huquqi ko'rsatilmagan. Filip Yorgensen 2024 yilning yozida Vilyarreal safidan Chelsiga o'tgan va londonliklar tarkibida 36 ta uchrashuvda maydonga tushgan.
Londonning Chelsi klubi darvozabon Filip Yorgensen 2026-27 yilgi mavsum uchun Fransiyaning Strasbur jamoasiga ijara asosida oʻtganini rasman tasdiqladi. Goal.com xabar berishicha, 24 yoshli daniyalik darvozabon Stamford Briddj stadionida asosiy tarkibdagi imkoniyatlari qisqarib ketgani sababli muntazam oʻyin amaliyotiga ega boʻlish maqsadida Liga 1 vakiliga yoʻl olgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Tomonlar oʻrtasidagi kelishuv faqat bir mavsumga moʻljallangan ijara bitimini oʻz ichiga olib, shartnomada futbolchini sotib olish huquqi koʻrsatilmagan. Strasbur rahbariyati ushbu transfer orqali jamoaning himoya chizigʻini kuchaytirish va Yevropa maydonlarida tajribaga ega boʻlgan darvozabon bilan tarkibni toʻldirishni maqsad qilgan.
Yangi chaqiruv va Strasburdagi imkoniyatlarFilip Yorgensen 2024 yilning yozida Vilyarreal safidan Chelsi jamoasiga kelib qoʻshilgan edi. Londonliklar safida oʻtkazgan vaqti davomida u jami 36 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Uning faoliyatidagi eng yorqin damlar 2025 yilning may oyida UEFA Konferensiyalar ligasida qoʻlga kiritilgan gʻalaba hamda oʻsha yilning yozida erishilgan FIFA Klublar oʻrtasidagi jahon chempionati zafari bilan bogʻliq.
Shunga qaramay, oʻtgan mavsum davomida u toʻrtta turli musobaqada 12 marta maydonga tushib, ichki kuboklarning yarim finaliga qadar yetib borgan boʻlsada, Robert Sanches bilan raqobatda asosiy darvozabon maqomini yoʻqotib qoʻygan edi. Natijada yosh posbon oʻz karyerasini yana iziga tushirish uchun Fransiyaga borishga qaror qildi.
Klublarning kelgusi rejalariStrasbur va Chelsi oʻrtasidagi strategik hamkorlik ushbu transfer amalga oshishida muhim rol oʻynadi. Oʻtgan mavsumni Liga 1 da sakkizinchi oʻrinda yakunlagan Strasbur oʻzining yangi mavsumdagi ilk oʻyinini 21 avgust kuni safarda Marselga qarshi oʻtkazadi. Bu uchrashuv Yorgensen uchun yangi jamoadagi debyut imkoniyati boʻlishi mumkin.
Oʻz navbatida, Chelsi jamoasi ham Angliya Premer-ligasining 2026-27 yilgi mavsumini uch kun oʻtib, Fulxemga qarshi London derbisi bilan boshlaydi. Chelsi rahbariyati rasmiy bayonot eʼlon qilib, daniyalik darvozabonga Fransiyadagi faoliyatida omad tiladi va uni qoʻllab-quvvatlashini bildirdi.
…