Filip Yorgensen Strasburga koʻchib oʻtdi

·37·Sport
Filip Yorgensen Strasburga koʻchib oʻtdi
Qisqacha

Chelsi darvozaboni Filip Yorgensen 2026-27 yilgi mavsum uchun Fransiyaning Strasbur jamoasiga bir mavsumlik ijara asosida o'tdi. 24 yoshli daniyalik futbolchi Stamford Briddj stadionida asosiy tarkibdagi imkoniyatlari qisqargani sababli muntazam o'yin amaliyotiga ega bo'lishni maqsad qilgan, kelishuvda uni sotib olish huquqi ko'rsatilmagan. Filip Yorgensen 2024 yilning yozida Vilyarreal safidan Chelsiga o'tgan va londonliklar tarkibida 36 ta uchrashuvda maydonga tushgan.

Londonning Chelsi klubi darvozabon Filip Yorgensen 2026-27 yilgi mavsum uchun Fransiyaning Strasbur jamoasiga ijara asosida oʻtganini rasman tasdiqladi. Goal.com xabar berishicha, 24 yoshli daniyalik darvozabon Stamford Briddj stadionida asosiy tarkibdagi imkoniyatlari qisqarib ketgani sababli muntazam oʻyin amaliyotiga ega boʻlish maqsadida Liga 1 vakiliga yoʻl olgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Tomonlar oʻrtasidagi kelishuv faqat bir mavsumga moʻljallangan ijara bitimini oʻz ichiga olib, shartnomada futbolchini sotib olish huquqi koʻrsatilmagan. Strasbur rahbariyati ushbu transfer orqali jamoaning himoya chizigʻini kuchaytirish va Yevropa maydonlarida tajribaga ega boʻlgan darvozabon bilan tarkibni toʻldirishni maqsad qilgan.

Yangi chaqiruv va Strasburdagi imkoniyatlar

Filip Yorgensen 2024 yilning yozida Vilyarreal safidan Chelsi jamoasiga kelib qoʻshilgan edi. Londonliklar safida oʻtkazgan vaqti davomida u jami 36 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Uning faoliyatidagi eng yorqin damlar 2025 yilning may oyida UEFA Konferensiyalar ligasida qoʻlga kiritilgan gʻalaba hamda oʻsha yilning yozida erishilgan FIFA Klublar oʻrtasidagi jahon chempionati zafari bilan bogʻliq.

Shunga qaramay, oʻtgan mavsum davomida u toʻrtta turli musobaqada 12 marta maydonga tushib, ichki kuboklarning yarim finaliga qadar yetib borgan boʻlsada, Robert Sanches bilan raqobatda asosiy darvozabon maqomini yoʻqotib qoʻygan edi. Natijada yosh posbon oʻz karyerasini yana iziga tushirish uchun Fransiyaga borishga qaror qildi.

Klublarning kelgusi rejalari

Strasbur va Chelsi oʻrtasidagi strategik hamkorlik ushbu transfer amalga oshishida muhim rol oʻynadi. Oʻtgan mavsumni Liga 1 da sakkizinchi oʻrinda yakunlagan Strasbur oʻzining yangi mavsumdagi ilk oʻyinini 21 avgust kuni safarda Marselga qarshi oʻtkazadi. Bu uchrashuv Yorgensen uchun yangi jamoadagi debyut imkoniyati boʻlishi mumkin.

Oʻz navbatida, Chelsi jamoasi ham Angliya Premer-ligasining 2026-27 yilgi mavsumini uch kun oʻtib, Fulxemga qarshi London derbisi bilan boshlaydi. Chelsi rahbariyati rasmiy bayonot eʼlon qilib, daniyalik darvozabonga Fransiyadagi faoliyatida omad tiladi va uni qoʻllab-quvvatlashini bildirdi.

Filip YorgensenChelsiStrasburLiga 1Transfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Maylz Lyuis-Skelli uchun aniq narx belgiladiArsenal Maylz Lyuis-Skelli uchun aniq narx belgiladiBugun, 20:39Vinisius Junior «Arsenal» loyihasiga qiziqqani maʼlum boʻldiVinisius Junior «Arsenal» loyihasiga qiziqqani maʼlum boʻldiBugun, 20:31«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?Bugun, 20:30Manchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaManchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaBugun, 19:54Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Bugun, 19:53Lyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiLyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiBugun, 19:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)