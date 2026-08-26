Bruno Fernandes PFA talqini boʻyicha mavsumning eng yaxshi futbolchisi deb topildi
Angliya futbolida mavsumning eng nufuzli individual mukofotlari oʻz egalarini topdi va unda Manchester Yunayted sardori Bruno Fernandes asosiy sovrinni qoʻlga kiritdi. Sky Sports nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, portugaliyalik yarim himoyachi 2025-26 yilgi mavsum yakunlariga koʻra PFA (Professional futbolchilar assotsiatsiyasi) talqini boʻyicha Angliya Premier-ligasining eng yaxshi futbolchisi deb eʼtirof etildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu eʼtirof Bruno Fernandes uchun joriy mavsumdagi ulkan yutuqlarning mantiqiy davomi boʻldi. Tajribali yarim himoyachi APL doirasida oʻziga xos rekord oʻrnatib, jamoadoshlariga 21 ta golli uzatma yetkazib berdi va Tyerri Anri hamda Kevin de Bryuyning rekordini yangiladi. Shuningdek, u oʻz hisobiga 9 ta gol yozdirib qoʻydi.
Bruno Fernandesning bu natijalari Manchester Yunaytedga chempionatni uchinchi oʻrinda yakunlash va bosh murabbiy Michael Carrick qoʻl ostida Chempionlar ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritishda hal qiluvchi rol oʻynadi. Qizigʻi shundaki, u 2009-10 yilgi mavsumda Ueyn Runi taqdirlanganidan beri ushbu nufuzli sovrinni qoʻlga kiritgan ilk Manchester Yunayted futbolchisiga aylandi.
Ayollar va yoshlar futbolidagi gʻoliblarTadbir davomida boshqa nominatsiyalar boʻyicha ham gʻoliblar nomi eʼlon qilindi. Xususan, Manchester Siti hujumchisi Bunny Shaw ayollar oʻrtasida PFA mukofotini oʻz tarixida ikkinchi bor qoʻlga kiritdi. U mavsum davomida 21 ta gol urib, ketma-ket uchinchi bor „Oltin butsa“ sohibasi boʻldi va Manchester Siti bilan ilkbor Ayollar Superligasi gʻolibi nomiga sazovor boʻldi.
Shuningdek, yoshlar oʻrtasidagi bahslarda ham qiziqarli natijalar qayd etildi. Manchester Siti iqtidori Niko O'Reilly mavsumdagi yorqin oʻyinlari va Angliya terma jamoasi safida JCh bronza medallarini qoʻlga kiritgani uchun erkaklar oʻrtasida yilning eng yaxshi yosh futbolchisi deb topildi. Qizlar oʻrtasida esa Arsenal vakili Olivia Smith ketma-ket ikkinchi mavsum ushbu sovringa loyiq koʻrildi.
Futbol jamoatchiligi uchun ahamiyatli boʻlgan yana bir voqea — afsonaviy futbolchilar Sir Kenny Dalglish va Karen Carney oʻzlarining oʻyin davomidagi ulkan hissasi hamda hayotiy yutuqlari uchun PFA maxsus merit mukofotlari bilan taqdirlandilar. Bu kabi eʼtiroflar mavsum yakunlari nafaqat maydondagi kurashlar, balki tarixiy natijalar bilan ham boy boʻlganini koʻrsatdi.
…