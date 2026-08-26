Bruno Fernandes PFA talqini boʻyicha mavsumning eng yaxshi futbolchisi deb topildi

·23·Sport
Bruno Fernandes PFA talqini boʻyicha mavsumning eng yaxshi futbolchisi deb topildi

Angliya futbolida mavsumning eng nufuzli individual mukofotlari oʻz egalarini topdi va unda Manchester Yunayted sardori Bruno Fernandes asosiy sovrinni qoʻlga kiritdi. Sky Sports nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, portugaliyalik yarim himoyachi 2025-26 yilgi mavsum yakunlariga koʻra PFA (Professional futbolchilar assotsiatsiyasi) talqini boʻyicha Angliya Premier-ligasining eng yaxshi futbolchisi deb eʼtirof etildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu eʼtirof Bruno Fernandes uchun joriy mavsumdagi ulkan yutuqlarning mantiqiy davomi boʻldi. Tajribali yarim himoyachi APL doirasida oʻziga xos rekord oʻrnatib, jamoadoshlariga 21 ta golli uzatma yetkazib berdi va Tyerri Anri hamda Kevin de Bryuyning rekordini yangiladi. Shuningdek, u oʻz hisobiga 9 ta gol yozdirib qoʻydi.

Bruno Fernandesning bu natijalari Manchester Yunaytedga chempionatni uchinchi oʻrinda yakunlash va bosh murabbiy Michael Carrick qoʻl ostida Chempionlar ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritishda hal qiluvchi rol oʻynadi. Qizigʻi shundaki, u 2009-10 yilgi mavsumda Ueyn Runi taqdirlanganidan beri ushbu nufuzli sovrinni qoʻlga kiritgan ilk Manchester Yunayted futbolchisiga aylandi.

Ayollar va yoshlar futbolidagi gʻoliblar

Tadbir davomida boshqa nominatsiyalar boʻyicha ham gʻoliblar nomi eʼlon qilindi. Xususan, Manchester Siti hujumchisi Bunny Shaw ayollar oʻrtasida PFA mukofotini oʻz tarixida ikkinchi bor qoʻlga kiritdi. U mavsum davomida 21 ta gol urib, ketma-ket uchinchi bor „Oltin butsa“ sohibasi boʻldi va Manchester Siti bilan ilkbor Ayollar Superligasi gʻolibi nomiga sazovor boʻldi.

Shuningdek, yoshlar oʻrtasidagi bahslarda ham qiziqarli natijalar qayd etildi. Manchester Siti iqtidori Niko O'Reilly mavsumdagi yorqin oʻyinlari va Angliya terma jamoasi safida JCh bronza medallarini qoʻlga kiritgani uchun erkaklar oʻrtasida yilning eng yaxshi yosh futbolchisi deb topildi. Qizlar oʻrtasida esa Arsenal vakili Olivia Smith ketma-ket ikkinchi mavsum ushbu sovringa loyiq koʻrildi.

Futbol jamoatchiligi uchun ahamiyatli boʻlgan yana bir voqea — afsonaviy futbolchilar Sir Kenny Dalglish va Karen Carney oʻzlarining oʻyin davomidagi ulkan hissasi hamda hayotiy yutuqlari uchun PFA maxsus merit mukofotlari bilan taqdirlandilar. Bu kabi eʼtiroflar mavsum yakunlari nafaqat maydondagi kurashlar, balki tarixiy natijalar bilan ham boy boʻlganini koʻrsatdi.

Bruno FernandesPFAManchester YunaytedPremier-ligaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samarqandda dramatik durang: 87-daqiqadagi gol «Paxtakor»ni g‘alabadan mahrum qildi!Samarqandda dramatik durang: 87-daqiqadagi gol «Paxtakor»ni g‘alabadan mahrum qildi!Kecha, 22:11Toshkentda katta jang: Muhiddin Mamajonov rossiyalik nokautchiga qarshi!Toshkentda katta jang: Muhiddin Mamajonov rossiyalik nokautchiga qarshi!Kecha, 22:00«Manchester Yunayted» 76 million yevrolik katta transferni e’lon qildi!«Manchester Yunayted» 76 million yevrolik katta transferni e’lon qildi!Kecha, 21:26Boake «Andijon»ni qutqardi, OKMK uyida ochko yo‘qotdi: 19-tur tafsilotlariBoake «Andijon»ni qutqardi, OKMK uyida ochko yo‘qotdi: 19-tur tafsilotlariKecha, 21:17Savio endi Londonda: De Dzerbi uni «Tottenhem»ga o‘tishi haqida gapirdi!Savio endi Londonda: De Dzerbi uni «Tottenhem»ga o‘tishi haqida gapirdi!Kecha, 20:322026 yilgi «Oltin to‘p» uchun asosiy favoritlar ma’lum bo‘ldi2026 yilgi «Oltin to‘p» uchun asosiy favoritlar ma’lum bo‘ldiKecha, 20:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bahosi qanday bo‘ldi? Britaniya nashri «Siti» futbolchilari o‘yinini tahlil qildi
Husanovning bahosi qanday bo‘ldi? Britaniya nashri «Siti» futbolchilari o‘yinini tahlil qildi