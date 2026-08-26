Samsung Galaxy S27 Ultra renderlari oshkor etildi
Samsung kompaniyasining kelgusi yildagi eng ilg‘or flagmani bo‘lmish Galaxy S27 Ultra smartfonining yuqori sifatli ilk renderlari internetda e’lon qilindi. AndroidHeadlines nashri va taniqli insayder OnLeaks hamkorligida taqdim etilgan ushbu tasvirlar yangi qurilmaning tashqi ko‘rinishidagi sezilarli o‘zgarishlarni fosh qildi. Ushbu sizdirib yuborilgan ma’lumotlar texnologiya ixlosmandlari va tahlilchilarning jiddiy e’tiborini tortib, flagman smartfonlar bozoridagi yangi dizayn tendentsiyalarini muhokama qilishga sabab bo‘lmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kameradagi yangi yondashuv va "plato" dizayniixbt.com ma’lumotiga ko‘ra, Galaxy S27 Ultra modelining eng asosiy va ko‘zga tashlanadigan o‘zgarishi bu uning orqa panelidagi kamera blokidir. Bungacha qo‘llanilgan alohida va vertikal joylashgan ob’ektivlar o‘rniga, qurilma korpusining yuqori qismida keng qavariq qism — o‘ziga xos "plato"ga ega bo‘ldi. Garchi ob’ektivlarning o‘ziga xos joylashuvi Samsung uslubida qolgan bo‘lsa-da, umumiy kontseptsiya jihatidan bu yechim Google va Apple kompaniyasining so‘nggi flagmanlaridagi dizaynni eslatib yuboradi.
Mutaxassislarning fikricha, bunday kattalashtirilgan qavariq qism muhandislarga qo‘shimcha ichki makon taqdim etishi mumkin. Bu bo‘shliq kameralar imkoniyatlarini kengaytirish, samaraliroq sovutish tizimini o‘rnatish hamda simsiz quvvat olish komponentlarini joylashtirish uchun qo‘l keladi. Shu bilan birga, e’lon qilingan renderlarga tayanib aytish mumkinki, telefotokameralardan biri nisbatan kichik o‘lchamda saqlanib qoladi.
Korpus o‘lchamlari va S Pen taqdiriOnLeaks ma’lumotlariga ko‘ra, Galaxy S27 Ultra modelining umumiy korpus o‘lchamlari avvalgi avlodga nisbatan deyarli o‘zgarmaydi. Smartfon qomati taxminan 163,76 × 78,25 × 7,97 millimetrni tashkil qiladi. Taqqoslash uchun, o‘tgan yildagi Galaxy S26 Ultra 163,6 × 78,1 × 7,9 millimetr o‘lchamlarga ega bo‘lgan bo‘lib, farq atigi ulush millimetrlarni tashkil etadi.
Biroq, asosiy kamera blokining sohasida mutlaqo boshqa manzara kuzatiladi. Kamera qavariq qismini hisobga olgan holda smartfonning umumiy qalinligi taxminan 12,53 millimetrgacha yetadi. Bu shuni anglatadiki, kamera bloki asosiy korpusdan qariyb 4,56 millimetrga bo‘rtib chiqib turadi. Old qism esa o‘zgarishsiz qolgan bo‘lib, korpus va displeyning umumiy shakli avvalgi flagmandagidek saqlanib qolgan.
Shuningdek, foydalanuvchilar orasida mashhur bo‘lgan S Pen stilusi ham o‘z o‘rnida qoladi. Tegishli maxsus uyasi avvalgi modellardagi kabi o‘z joyida mavjud bo‘lib, Samsung o‘zining imzo xususiyatidan voz kechmaganini ko‘rsatadi. AndroidHeadlines taqdim etgan solishtiruv tasvirlarida Samsung Galaxy S27 Ultra modeli Honor 600 Pro bilan juda o‘xshash ekanligi ham ko‘rsatib o‘tilgan.
…