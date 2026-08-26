Samsung Galaxy S27 Ultra renderlari oshkor etildi

·17·Texno
Samsung Galaxy S27 Ultra renderlari oshkor etildi

Samsung kompaniyasining kelgusi yildagi eng ilg‘or flagmani bo‘lmish Galaxy S27 Ultra smartfonining yuqori sifatli ilk renderlari internetda e’lon qilindi. AndroidHeadlines nashri va taniqli insayder OnLeaks hamkorligida taqdim etilgan ushbu tasvirlar yangi qurilmaning tashqi ko‘rinishidagi sezilarli o‘zgarishlarni fosh qildi. Ushbu sizdirib yuborilgan ma’lumotlar texnologiya ixlosmandlari va tahlilchilarning jiddiy e’tiborini tortib, flagman smartfonlar bozoridagi yangi dizayn tendentsiyalarini muhokama qilishga sabab bo‘lmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kameradagi yangi yondashuv va "plato" dizayni

ixbt.com ma’lumotiga ko‘ra, Galaxy S27 Ultra modelining eng asosiy va ko‘zga tashlanadigan o‘zgarishi bu uning orqa panelidagi kamera blokidir. Bungacha qo‘llanilgan alohida va vertikal joylashgan ob’ektivlar o‘rniga, qurilma korpusining yuqori qismida keng qavariq qism — o‘ziga xos "plato"ga ega bo‘ldi. Garchi ob’ektivlarning o‘ziga xos joylashuvi Samsung uslubida qolgan bo‘lsa-da, umumiy kontseptsiya jihatidan bu yechim Google va Apple kompaniyasining so‘nggi flagmanlaridagi dizaynni eslatib yuboradi.

Mutaxassislarning fikricha, bunday kattalashtirilgan qavariq qism muhandislarga qo‘shimcha ichki makon taqdim etishi mumkin. Bu bo‘shliq kameralar imkoniyatlarini kengaytirish, samaraliroq sovutish tizimini o‘rnatish hamda simsiz quvvat olish komponentlarini joylashtirish uchun qo‘l keladi. Shu bilan birga, e’lon qilingan renderlarga tayanib aytish mumkinki, telefotokameralardan biri nisbatan kichik o‘lchamda saqlanib qoladi.

Korpus o‘lchamlari va S Pen taqdiri

OnLeaks ma’lumotlariga ko‘ra, Galaxy S27 Ultra modelining umumiy korpus o‘lchamlari avvalgi avlodga nisbatan deyarli o‘zgarmaydi. Smartfon qomati taxminan 163,76 × 78,25 × 7,97 millimetrni tashkil qiladi. Taqqoslash uchun, o‘tgan yildagi Galaxy S26 Ultra 163,6 × 78,1 × 7,9 millimetr o‘lchamlarga ega bo‘lgan bo‘lib, farq atigi ulush millimetrlarni tashkil etadi.

Biroq, asosiy kamera blokining sohasida mutlaqo boshqa manzara kuzatiladi. Kamera qavariq qismini hisobga olgan holda smartfonning umumiy qalinligi taxminan 12,53 millimetrgacha yetadi. Bu shuni anglatadiki, kamera bloki asosiy korpusdan qariyb 4,56 millimetrga bo‘rtib chiqib turadi. Old qism esa o‘zgarishsiz qolgan bo‘lib, korpus va displeyning umumiy shakli avvalgi flagmandagidek saqlanib qolgan.

Shuningdek, foydalanuvchilar orasida mashhur bo‘lgan S Pen stilusi ham o‘z o‘rnida qoladi. Tegishli maxsus uyasi avvalgi modellardagi kabi o‘z joyida mavjud bo‘lib, Samsung o‘zining imzo xususiyatidan voz kechmaganini ko‘rsatadi. AndroidHeadlines taqdim etgan solishtiruv tasvirlarida Samsung Galaxy S27 Ultra modeli Honor 600 Pro bilan juda o‘xshash ekanligi ham ko‘rsatib o‘tilgan.

SamsungGalaxy S27 UltraSmartfonlarOnLeaksTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple Hide My Email xususiyatini oʻzgartirish rejimidan voz kechdiApple Hide My Email xususiyatini oʻzgartirish rejimidan voz kechdiKecha, 19:57Apple kompaniyasi yangi M6 va M5 Pro chipli Mac mini kompyuterlarini taqdim etdiApple kompaniyasi yangi M6 va M5 Pro chipli Mac mini kompyuterlarini taqdim etdiKecha, 19:29Apple oʻzining eng kuchli M5 Ultra va M6 chiplarini taqdim etdiApple oʻzining eng kuchli M5 Ultra va M6 chiplarini taqdim etdiKecha, 19:21Apple kompaniyasi M6 chipiga ega yangi Mac Mini va Mac Studio modellarini taqdim etdiApple kompaniyasi M6 chipiga ega yangi Mac Mini va Mac Studio modellarini taqdim etdiKecha, 18:52Max milliy messenjerida bir vaqtning oʻzida ikkita profil ochish imkoniyati yaratildiMax milliy messenjerida bir vaqtning oʻzida ikkita profil ochish imkoniyati yaratildiKecha, 18:29Rossiyada «Voronej» raketasi uchun yangi NK-3 dvigateli yaratildiRossiyada «Voronej» raketasi uchun yangi NK-3 dvigateli yaratildiKecha, 16:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda