Rafinya yangi «to‘qqizlik»mi? Flik g‘alabadan so‘ng barcha sirlarni ochdi!

·0·Sport
Rafinya yangi «to‘qqizlik»mi? Flik g‘alabadan so‘ng barcha sirlarni ochdi!

Ispaniya La Ligasi 1-turida Bilbaoning «Atletik» klubini o‘z maydonida 2:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratgan «Barselona» mavsumni ishonchli g‘alaba bilan boshladi. Uchrashuvdan so‘ng kataloniyaliklar bosh murabbiyi Hansi Flik o‘yin tafsilotlari, yaratilgan vaziyatlar hamda futbolchilarning yangi rollari haqida Marca nashriga bergan intervyusida batafsil to‘xtalib o‘tdi.

Germaniyalik mutaxassis jamoa ko‘rsatgan o‘yindan mamnunligini bildirib, ayniqsa hujum va himoyadagi taktik muvozanatni alohida e’tirof etdi.

Rafinya — yangi markaziy hujumchimi?

Hansi Flik braziliyalik vinger Rafinyaning «soxta to‘qqizlik» yoki markaziy hujumchi sifatidagi harakatlariga to‘xtaldi:

  • Moslashuvchanlik va pressing: «Rafinya eng yaxshi “to‘qqizlik” ekanini bilmayman, ammo mening rejamda u qaysi pozitsiyada o‘ynamasin, ko‘rsatmalar ish berishi muhim. Uning tinimsiz harakatchanligi, to‘psiz hududga keskin yugurishlari va raqibga qilgan bosimi tufayli bu rol unga juda mos kelmoqda», — dedi Flik;

  • Vaziyatlardan foydalanish: «Biz qanday hujum qilishni aniq bilamiz va bugun ajoyib o‘yin o‘tkazdik. Ko‘plab xavfli vaziyatlar yaratdik, ammo bor-yo‘g‘i ikkita gol urdik. Hisob 1:0 bo‘lib turgan paytda ayrim vaziyatlarda sovuqqonlik yetishmadi, biroq o‘z darvozamizdan to‘p o‘tkazmaganimiz eng katta yutuqdir».

«U meni hayratda qoldirdi» — Espart haqida yuksak baho

Murabbiy chap qanotda yorqin o‘yin namoyish etgan yosh iste’dod Espartning mahoratini alohida e’tirof etdi:

  • Texnika va әmbebaplik: Espart nafaqat hujumda, balki himoyalanishda ham o‘ta ishonchli harakat qildi;

  • Top darajadagi futbolchi: «Bugun uning chap qanotdagi o‘yini meni chindan ham hayratda qoldirdi. U — top darajadagi futbolchi. Barchamiz kabi uning ham yanada o‘sishi uchun imkoniyat katta, ammo hozirning o‘zidayoq u fantastik o‘yinchi», — deya ta’kidladi Hansi Flik.

«Barselona» La Liganing yangi mavsumiga ishonchli g‘alaba va yangilangan taktik chizgilar bilan qadam qo‘ydi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rasman: Kili Gonsales «Inter Mayami»ning yangi bosh murabbiyi bo‘ladi!Rasman: Kili Gonsales «Inter Mayami»ning yangi bosh murabbiyi bo‘ladi!Bugun, 18:41Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?Bugun, 18:36Yaya Ture Slovan jamoasini Chempionlar ligasiga olib chiqdiYaya Ture Slovan jamoasini Chempionlar ligasiga olib chiqdiBugun, 15:13Argentina terma jamoasi futbolchilarining diskvalifikatsiya muddati qisqartirildiArgentina terma jamoasi futbolchilarining diskvalifikatsiya muddati qisqartirildiBugun, 14:58Per Sej Rayan Sherkini daho deb atadiPer Sej Rayan Sherkini daho deb atadiBugun, 12:54Koul Palmer Xabi Alonso qoʻl ostida erkinlik topganini aytdiKoul Palmer Xabi Alonso qoʻl ostida erkinlik topganini aytdiBugun, 12:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)