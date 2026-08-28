Rafinya yangi «to‘qqizlik»mi? Flik g‘alabadan so‘ng barcha sirlarni ochdi!
Ispaniya La Ligasi 1-turida Bilbaoning «Atletik» klubini o‘z maydonida 2:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratgan «Barselona» mavsumni ishonchli g‘alaba bilan boshladi. Uchrashuvdan so‘ng kataloniyaliklar bosh murabbiyi Hansi Flik o‘yin tafsilotlari, yaratilgan vaziyatlar hamda futbolchilarning yangi rollari haqida Marca nashriga bergan intervyusida batafsil to‘xtalib o‘tdi.
Germaniyalik mutaxassis jamoa ko‘rsatgan o‘yindan mamnunligini bildirib, ayniqsa hujum va himoyadagi taktik muvozanatni alohida e’tirof etdi.
Rafinya — yangi markaziy hujumchimi?
Hansi Flik braziliyalik vinger Rafinyaning «soxta to‘qqizlik» yoki markaziy hujumchi sifatidagi harakatlariga to‘xtaldi:
Moslashuvchanlik va pressing: «Rafinya eng yaxshi “to‘qqizlik” ekanini bilmayman, ammo mening rejamda u qaysi pozitsiyada o‘ynamasin, ko‘rsatmalar ish berishi muhim. Uning tinimsiz harakatchanligi, to‘psiz hududga keskin yugurishlari va raqibga qilgan bosimi tufayli bu rol unga juda mos kelmoqda», — dedi Flik;
Vaziyatlardan foydalanish: «Biz qanday hujum qilishni aniq bilamiz va bugun ajoyib o‘yin o‘tkazdik. Ko‘plab xavfli vaziyatlar yaratdik, ammo bor-yo‘g‘i ikkita gol urdik. Hisob 1:0 bo‘lib turgan paytda ayrim vaziyatlarda sovuqqonlik yetishmadi, biroq o‘z darvozamizdan to‘p o‘tkazmaganimiz eng katta yutuqdir».
«U meni hayratda qoldirdi» — Espart haqida yuksak baho
Murabbiy chap qanotda yorqin o‘yin namoyish etgan yosh iste’dod Espartning mahoratini alohida e’tirof etdi:
Texnika va әmbebaplik: Espart nafaqat hujumda, balki himoyalanishda ham o‘ta ishonchli harakat qildi;
Top darajadagi futbolchi: «Bugun uning chap qanotdagi o‘yini meni chindan ham hayratda qoldirdi. U — top darajadagi futbolchi. Barchamiz kabi uning ham yanada o‘sishi uchun imkoniyat katta, ammo hozirning o‘zidayoq u fantastik o‘yinchi», — deya ta’kidladi Hansi Flik.
«Barselona» La Liganing yangi mavsumiga ishonchli g‘alaba va yangilangan taktik chizgilar bilan qadam qo‘ydi.
…