Mitsubishi bozorni zabt etmoqchi: Qanday yangi avtomobillar chiqariladi?

·10·Avto
Mitsubishi bozorni zabt etmoqchi: Qanday yangi avtomobillar chiqariladi?

Yaponiyaning taniqli avtomobil ishlab chiqaruvchisi Mitsubishi global bozorda, xususan, Shimoliy Amerika segmentida o‘z mavqeini tubdan mustahkamlashga qaratilgan katta strategiyasini e’lon qildi. Kompaniyaning «Momentum 2030» rivojlanish dasturiga ko‘ra, brend 2027 yilga qadar AQSH bozoridagi modellari sonini hozirgi to‘rttadan oltitaga yetkazishni maqsad qilgan.

Yapon brendi an’anaviy ichki yonuv dvigatellaridan butunlay voz kechmagan holda, bozor talabiga mos ravishda gibrid va to‘liq elektr quvvat qurilmalarini parallel ravishda rivojlantirish yo‘lini tanladi.

2027 yilgi asosiy yangiliklar: Elektr krossover va ekstremal Outlander

Brend ixlosmandlarini yaqin yillarda bir qator kuchli premeralar kutmoqda:

  • Mitsubishi Eclipse Sportback EV (2027): Afsonaviy «Eclipse» nomi ostida to‘liq elektr tokida harakatlanuvchi zamonaviy kross-kupe taqdim etiladi. Ushbu model ekologik toza transport vositalari segmentida muhim o‘rin tutishi kutilmoqda;

  • Mitsubishi Outlander Trail Edition: Brendning eng ommabop flagmani bo‘lgan «Outlander» krossoverining haqiqiy yo‘ltanlamas (off-road) sharoitlariga moslashtirilgan, kuchaytirilgan maxsus versiyasi ishlab chiqilmoqda;

  • Nissan bilan yangi pikap: Mitsubishi yana pikaplar segmentiga qaytishga qaror qildi. Bu yo‘nalishda alyans bo‘yicha hamkor hisoblangan Nissan kompaniyasining tajribasi va platformasidan foydalanish ko‘zda tutilgan.

Mitsubishi bozorni zabt etmoqchi: Qanday yangi avtomobillar chiqariladi?Mitsubishi bozorni zabt etmoqchi: Qanday yangi avtomobillar chiqariladi?

Afsonaviy Pajero jahon sahnasiga qaytmoqda!

Avtomobil ixlosmandlari uchun eng kutilgan xabarlardan biri sifatida Mitsubishi vakillari afsonaviy Pajero modelining qayta tiklanishini rasman tasdiqladi:

  • Global premera: Yangi avlod Pajero faqat bitta hudud uchun emas, balki butun jahon bozori uchun tayyorlanmoqda;

  • Taqdimot arafasida: Hozirda to‘liq o‘lchamli mazkur yo‘ltanlamasning yangilangan ko‘rinishi va texnik bazasi rasmiy namoyishga qizg‘in hozirlanmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BYD olti oyda 10 000 ta o‘ta tezkor quvvatlash stansiyasini o‘rnatdiBYD olti oyda 10 000 ta o‘ta tezkor quvvatlash stansiyasini o‘rnatdiBugun, 12:51Xiaomi krossoveri 55 tonnalik samosvalni muvaffaqiyatli tortdiXiaomi krossoveri 55 tonnalik samosvalni muvaffaqiyatli tortdiBugun, 11:25Toyota Celica afsonaviy sport kupe sifatida qaytishi kutilmoqdaToyota Celica afsonaviy sport kupe sifatida qaytishi kutilmoqdaBugun, 10:51Toyota kompaniyasi Corolla modelining 60 yilligiga bagʻishlangan maxsus versiyasini taqdim etdiToyota kompaniyasi Corolla modelining 60 yilligiga bagʻishlangan maxsus versiyasini taqdim etdiBugun, 07:54Britaniyalik avtoxiskash oʻzining Toyota GR Supra avtomobilini 1000 ot kuchigacha kuchaytirmoqchiBritaniyalik avtoxiskash oʻzining Toyota GR Supra avtomobilini 1000 ot kuchigacha kuchaytirmoqchiKecha, 17:58Rossiyada Toyota bZ3X elektr krossoveri sotuvi boshlandiRossiyada Toyota bZ3X elektr krossoveri sotuvi boshlandiKecha, 10:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi