«Siti»dan «Barsa»ga: Rodri kataloniyaliklar tarkibida qanday debyut qildi?

·2·Sport
«Siti»dan «Barsa»ga: Rodri kataloniyaliklar tarkibida qanday debyut qildi?

Yozgi transferlar oynasida «Manchester Siti»dan 76,5 million yevro evaziga «Barselona» safiga kelib qo‘shilgan dunyoning eng yaxshi tayanch yarim himoyachilaridan biri Rodri kataloniyaliklar libosidagi ilk uchrashuvini o‘tkazdi. La Liga 1-turidan o‘rin olgan «Atletik Bilbao»ga (2:0) qarshi kechgan bahsning ikkinchi bo‘limida zaxiradan maydonga tushgan ispaniyalik yulduz o‘yindan so‘ng DAZN nashriga o‘z taassurotlarini so‘zlab berdi.

Ispaniyalik mutaxassislar va muxlislar Rodrining «Barselona» markaziga qo‘shilishi jamoa o‘yinida katta muvozanat va sifat o‘zgarishi yasashini ta’kidlamoqda.

«Debyutimdan xursandman, endi ishga kirishish vaqti»

Rodri o‘zining yangi jamoadagi dastlabki daqiqalari va moslashuv jarayoniga to‘xtalib o‘tdi:

  • Ilk taassurotlar: «Debyutimdan juda xursandman, jamoaning g‘alabasidan esa nihoyatda mamnunman. Hozir eng muhimi — o‘yin ritmiga tezroq kirib olish va bu ajoyib jamoaga to‘liq moslashish. Maydonda o‘tkazgan dastlabki daqiqalarim menda juda iliq va yoqimli taassurot qoldirdi», — dedi yarim himoyachi;

  • Yozgi tanaffus va sport formasi: «Bu yoz odatdagidan ancha uzunroq bo‘ldi. Endigi maqsadim — imkon qadar tezroq avvalgi yuqori sport ritmimga qaytish. Bugun hammasi men istagandek kechdi, natijadan ko‘nglim to‘ldi. Endi esa jiddiy mehnat qilish vaqti keldi».

Lamin Yamal haqida: «Unda iste’dod bor, gollar esa o‘z-o‘zidan keladi»

Ispaniya milliy terma jamoasida ham Yamal bilan birgalikda to‘p surgan Rodri yosh iqtidorning hozirgi holatiga alohida baho berdi:

  • Qiyin davrning ortda qolishi: «Yamal uchun chindan ham og‘ir davr bo‘ldi, ammo hozir u to‘liq tiklandi va o‘zining eng yuqori sport formasini ko‘rsatmoqda;

  • Barqarorlik va mehnat: Biz undan aynan shunday fidoyilik, mehnatsevarlik va barqarorlikni kutmoqdamiz. Chunki unda tug‘ma ulkan iste’dod bor, shunday tempda davom etsa, gollar va samaradorlik o‘z-o‘zidan kelaveradi», — deya ta’kidladi Rodri.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rafinya yangi «to‘qqizlik»mi? Flik g‘alabadan so‘ng barcha sirlarni ochdi!Rafinya yangi «to‘qqizlik»mi? Flik g‘alabadan so‘ng barcha sirlarni ochdi!Bugun, 18:45Rasman: Kili Gonsales «Inter Mayami»ning yangi bosh murabbiyi bo‘ladi!Rasman: Kili Gonsales «Inter Mayami»ning yangi bosh murabbiyi bo‘ladi!Bugun, 18:41Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?Bugun, 18:36Yaya Ture Slovan jamoasini Chempionlar ligasiga olib chiqdiYaya Ture Slovan jamoasini Chempionlar ligasiga olib chiqdiBugun, 15:13Argentina terma jamoasi futbolchilarining diskvalifikatsiya muddati qisqartirildiArgentina terma jamoasi futbolchilarining diskvalifikatsiya muddati qisqartirildiBugun, 14:58Per Sej Rayan Sherkini daho deb atadiPer Sej Rayan Sherkini daho deb atadiBugun, 12:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)