«Siti»dan «Barsa»ga: Rodri kataloniyaliklar tarkibida qanday debyut qildi?
Yozgi transferlar oynasida «Manchester Siti»dan 76,5 million yevro evaziga «Barselona» safiga kelib qo‘shilgan dunyoning eng yaxshi tayanch yarim himoyachilaridan biri Rodri kataloniyaliklar libosidagi ilk uchrashuvini o‘tkazdi. La Liga 1-turidan o‘rin olgan «Atletik Bilbao»ga (2:0) qarshi kechgan bahsning ikkinchi bo‘limida zaxiradan maydonga tushgan ispaniyalik yulduz o‘yindan so‘ng DAZN nashriga o‘z taassurotlarini so‘zlab berdi.
Ispaniyalik mutaxassislar va muxlislar Rodrining «Barselona» markaziga qo‘shilishi jamoa o‘yinida katta muvozanat va sifat o‘zgarishi yasashini ta’kidlamoqda.
«Debyutimdan xursandman, endi ishga kirishish vaqti»
Rodri o‘zining yangi jamoadagi dastlabki daqiqalari va moslashuv jarayoniga to‘xtalib o‘tdi:
Ilk taassurotlar: «Debyutimdan juda xursandman, jamoaning g‘alabasidan esa nihoyatda mamnunman. Hozir eng muhimi — o‘yin ritmiga tezroq kirib olish va bu ajoyib jamoaga to‘liq moslashish. Maydonda o‘tkazgan dastlabki daqiqalarim menda juda iliq va yoqimli taassurot qoldirdi», — dedi yarim himoyachi;
Yozgi tanaffus va sport formasi: «Bu yoz odatdagidan ancha uzunroq bo‘ldi. Endigi maqsadim — imkon qadar tezroq avvalgi yuqori sport ritmimga qaytish. Bugun hammasi men istagandek kechdi, natijadan ko‘nglim to‘ldi. Endi esa jiddiy mehnat qilish vaqti keldi».
Lamin Yamal haqida: «Unda iste’dod bor, gollar esa o‘z-o‘zidan keladi»
Ispaniya milliy terma jamoasida ham Yamal bilan birgalikda to‘p surgan Rodri yosh iqtidorning hozirgi holatiga alohida baho berdi:
Qiyin davrning ortda qolishi: «Yamal uchun chindan ham og‘ir davr bo‘ldi, ammo hozir u to‘liq tiklandi va o‘zining eng yuqori sport formasini ko‘rsatmoqda;
Barqarorlik va mehnat: Biz undan aynan shunday fidoyilik, mehnatsevarlik va barqarorlikni kutmoqdamiz. Chunki unda tug‘ma ulkan iste’dod bor, shunday tempda davom etsa, gollar va samaradorlik o‘z-o‘zidan kelaveradi», — deya ta’kidladi Rodri.
…