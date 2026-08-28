YECHLdagi tarixiy zafar: Ilhom Aliyev «Sabah» klubiga 2,9 mln dollar mukofot ajratdi
Ozarbayjon futbolida ulkan tarixiy voqelik yuz berdi. Mamlakatning «Sabah» klubi o‘z tarixida ilk bor Yevropaning eng nufuzli klublar turniri — UYEFA Chempionlar Ligasining asosiy (umumiy) liga bosqichiga yo‘llanmani qo‘lga kiritdi. Ushbu ulkan natija davlat rahbari darajasida e’tirof etildi.
Ozarbayjon Respublikasi Prezidenti Ilhom Aliyev «Sabah» futbol klubini moliyaviy jihatdan qo‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirish to‘g‘risida maxsus Farmonni imzoladi.
5 million manatlik Prezident mukofoti
Imzolangan rasmiy hujjatga muvofiq:
Moliyalashtirish manbasi: Mablag‘ Ozarbayjon Respublikasining 2026 yilgi davlat budjetida ko‘zda tutilgan Ozarbayjon Respublikasi Prezidentining zaxira jamg‘armasi hisobidan yo‘naltirildi;
Mablag‘ miqdori: Klub ixtiyoriga jami 5 million manat ajratildi;
Valyuta ekvivalenti: Ushbu summa bugungi kun kursi bo‘yicha taxminan 2,9 million AQSH dollarini tashkil etadi;
Maqsad: Mablag‘ klubning xalqaro maydondagi muvaffaqiyatli ishtiroki, moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va Yevropaning top jamoalariga qarshi bahslarga puxta tayyorgarlik ko‘rishi uchun xizmat qiladi.
«Sabah»ning Yevropa sahnasidagi ilk qadami
Klub o‘z tarixida ilk bor Yevropa Chempionlar Ligasining yangilangan umumiy bosqichida qatnashadi:
Tarixiy debyut: «Sabah» Ozarbayjon futboli tarixida YECHLning asosiy to‘rida o‘ynaydigan sanoqli jamoalardan biriga aylandi;
Raqiblar aniq bo‘ldi: Kecha bo‘lib o‘tgan rasmiy qur’a tashlash marosimi natijalariga ko‘ra, jamoa umumiy bosqichda to‘qnash keladigan barcha raqiblari nomini bilib oldi va qit’aning grandlari bilan kuch sinashishga tayyorgarlik ko‘rmoqda.
…