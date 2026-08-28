YECHLdagi tarixiy zafar: Ilhom Aliyev «Sabah» klubiga 2,9 mln dollar mukofot ajratdi

·1·Sport
YECHLdagi tarixiy zafar: Ilhom Aliyev «Sabah» klubiga 2,9 mln dollar mukofot ajratdi

Ozarbayjon futbolida ulkan tarixiy voqelik yuz berdi. Mamlakatning «Sabah» klubi o‘z tarixida ilk bor Yevropaning eng nufuzli klublar turniri — UYEFA Chempionlar Ligasining asosiy (umumiy) liga bosqichiga yo‘llanmani qo‘lga kiritdi. Ushbu ulkan natija davlat rahbari darajasida e’tirof etildi.

Ozarbayjon Respublikasi Prezidenti Ilhom Aliyev «Sabah» futbol klubini moliyaviy jihatdan qo‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirish to‘g‘risida maxsus Farmonni imzoladi.

5 million manatlik Prezident mukofoti

Imzolangan rasmiy hujjatga muvofiq:

  • Moliyalashtirish manbasi: Mablag‘ Ozarbayjon Respublikasining 2026 yilgi davlat budjetida ko‘zda tutilgan Ozarbayjon Respublikasi Prezidentining zaxira jamg‘armasi hisobidan yo‘naltirildi;

  • Mablag‘ miqdori: Klub ixtiyoriga jami 5 million manat ajratildi;

  • Valyuta ekvivalenti: Ushbu summa bugungi kun kursi bo‘yicha taxminan 2,9 million AQSH dollarini tashkil etadi;

  • Maqsad: Mablag‘ klubning xalqaro maydondagi muvaffaqiyatli ishtiroki, moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va Yevropaning top jamoalariga qarshi bahslarga puxta tayyorgarlik ko‘rishi uchun xizmat qiladi.

«Sabah»ning Yevropa sahnasidagi ilk qadami

Klub o‘z tarixida ilk bor Yevropa Chempionlar Ligasining yangilangan umumiy bosqichida qatnashadi:

  • Tarixiy debyut: «Sabah» Ozarbayjon futboli tarixida YECHLning asosiy to‘rida o‘ynaydigan sanoqli jamoalardan biriga aylandi;

  • Raqiblar aniq bo‘ldi: Kecha bo‘lib o‘tgan rasmiy qur’a tashlash marosimi natijalariga ko‘ra, jamoa umumiy bosqichda to‘qnash keladigan barcha raqiblari nomini bilib oldi va qit’aning grandlari bilan kuch sinashishga tayyorgarlik ko‘rmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘rtoqlik uchrashuvi: Ispaniya – O‘zbekiston bahsi qanday yakunlandi?O‘rtoqlik uchrashuvi: Ispaniya – O‘zbekiston bahsi qanday yakunlandi?Bugun, 18:55«Siti»dan «Barsa»ga: Rodri kataloniyaliklar tarkibida qanday debyut qildi?«Siti»dan «Barsa»ga: Rodri kataloniyaliklar tarkibida qanday debyut qildi?Bugun, 18:49Rafinya yangi «to‘qqizlik»mi? Flik g‘alabadan so‘ng barcha sirlarni ochdi!Rafinya yangi «to‘qqizlik»mi? Flik g‘alabadan so‘ng barcha sirlarni ochdi!Bugun, 18:45Rasman: Kili Gonsales «Inter Mayami»ning yangi bosh murabbiyi bo‘ladi!Rasman: Kili Gonsales «Inter Mayami»ning yangi bosh murabbiyi bo‘ladi!Bugun, 18:41Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?Bugun, 18:36Yaya Ture Slovan jamoasini Chempionlar ligasiga olib chiqdiYaya Ture Slovan jamoasini Chempionlar ligasiga olib chiqdiBugun, 15:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)