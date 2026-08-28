O‘zbekistonga ko‘chib kelayotganlar soni 2,5 barobarga oshdi: Ular qaysi hududlarni tanlamoqda?

·46·O‘zbekiston
O‘zbekistonga ko‘chib kelayotganlar soni 2,5 barobarga oshdi: Ular qaysi hududlarni tanlamoqda?

2026 yilning dastlabki olti oyida (yanvar–iyun) xorijiy davlatlardan O‘zbekistonga doimiy yashash maqsadida 1 649 nafar fuqaro ko‘chib keldi. Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga qaraganda, mazkur ko‘rsatkich 2025 yilning mos davri bilan solishtirganda 976 nafarga yoki qariyb 2,5 barobarga oshgan.

Mamlakatning iqtisodiy jozibadorligi va ochiqlik siyosati tufayli chet el fuqarolarining O‘zbekistonni doimiy istiqomat joyi sifatida tanlashi tobora kengaymoqda.

Ko‘chib keluvchilar qaysi davlatlardan kelmoqda?

Doimiy yashash uchun kelganlarning asosiy qismi qo‘shni va mintaqaviy davlatlar hissasiga to‘g‘ri keladi:

  • Rossiya: 580 nafar (eng katta ulush);

  • Qozog‘iston: 362 nafar;

  • Tojikiston: 147 nafar;

  • Boshqa davlatlar: Jami 560 nafar.

Viloyatlar kesimi: Poytaxt mutlaq yetakchi

Xorijliklarning aksariyati poytaxt va poytaxt viloyatini tanlamoqda. Hududlar kesimidagi ko‘rsatkichlar quyidagicha:

  • Toshkent shahri: 1 089 nafar;

  • Toshkent viloyati: 269 nafar;

  • Qoraqalpog‘iston Respublikasi: 115 nafar;

  • Navoiy viloyati: 31 nafar;

  • Samarqand viloyati: 22 nafar;

  • Xorazm viloyati: 21 nafar;

  • Surxondaryo viloyati: 18 nafar;

  • Sirdaryo viloyati: 15 nafar;

  • Farg‘ona viloyati: 15 nafar;

  • Buxoro viloyati: 13 nafar;

  • Namangan viloyati: 13 nafar;

  • Jizzax viloyati: 12 nafar;

  • Andijon viloyati: 11 nafar;

  • Qashqadaryo viloyati: 5 nafar.

O‘zbekistonda qancha xorijlik 1 yildan beri istiqomat qilmoqda?

2026 yil boshida o‘tkazilgan keng ko‘lamli aholini ro‘yxatga olish ma’lumotlariga ko‘ra, respublikamizda 1 yildan ortiq muddat davomida yashab kelayotgan xorij fuqarolari soni 56 860 nafarni tashkil etgan.

Ularning milliy tarkibida yetakchilik qilayotganlar:

  • Hindiston fuqarolari: 13 312 nafar (jami xorijliklarning 23 foizi);

  • Rossiya fuqarolari: 10 826 nafar (jami xorijliklarning 19 foizi).

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev 2030 yilgacha bo‘lgan katta maqsadni e’lon qildiShavkat Mirziyoyev 2030 yilgacha bo‘lgan katta maqsadni e’lon qildiBugun, 20:102026 yil sentyabr oyida ob-havo qanday bo‘ladi? (To‘liq prognoz)2026 yil sentyabr oyida ob-havo qanday bo‘ladi? (To‘liq prognoz)Bugun, 16:15O‘zbekistonda ilk bor bemorga bir vaqtning o‘zida ikki organ ko‘chirildiO‘zbekistonda ilk bor bemorga bir vaqtning o‘zida ikki organ ko‘chirildiBugun, 13:06Tarixiy qadam: O‘zbekiston ilk bor Xalqaro ekoturizm sammitiga mezbonlik qildiTarixiy qadam: O‘zbekiston ilk bor Xalqaro ekoturizm sammitiga mezbonlik qildiBugun, 09:52«O‘zbekiston — 2030» strategiyasi: 9 ta ko‘rsatkich «qizil» hududga kirdi«O‘zbekiston — 2030» strategiyasi: 9 ta ko‘rsatkich «qizil» hududga kirdiKecha, 16:461 sentyabrdan davlat bog‘chalari uchun to‘lovlar oshadi — Yangi narxlar va muhim o‘zgarishlar!1 sentyabrdan davlat bog‘chalari uchun to‘lovlar oshadi — Yangi narxlar va muhim o‘zgarishlar!Kecha, 16:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Maktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandi
Maktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandi