O‘zbekistonga ko‘chib kelayotganlar soni 2,5 barobarga oshdi: Ular qaysi hududlarni tanlamoqda?
2026 yilning dastlabki olti oyida (yanvar–iyun) xorijiy davlatlardan O‘zbekistonga doimiy yashash maqsadida 1 649 nafar fuqaro ko‘chib keldi. Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga qaraganda, mazkur ko‘rsatkich 2025 yilning mos davri bilan solishtirganda 976 nafarga yoki qariyb 2,5 barobarga oshgan.
Mamlakatning iqtisodiy jozibadorligi va ochiqlik siyosati tufayli chet el fuqarolarining O‘zbekistonni doimiy istiqomat joyi sifatida tanlashi tobora kengaymoqda.
Ko‘chib keluvchilar qaysi davlatlardan kelmoqda?
Doimiy yashash uchun kelganlarning asosiy qismi qo‘shni va mintaqaviy davlatlar hissasiga to‘g‘ri keladi:
Rossiya: 580 nafar (eng katta ulush);
Qozog‘iston: 362 nafar;
Tojikiston: 147 nafar;
Boshqa davlatlar: Jami 560 nafar.
Viloyatlar kesimi: Poytaxt mutlaq yetakchi
Xorijliklarning aksariyati poytaxt va poytaxt viloyatini tanlamoqda. Hududlar kesimidagi ko‘rsatkichlar quyidagicha:
Toshkent shahri: 1 089 nafar;
Toshkent viloyati: 269 nafar;
Qoraqalpog‘iston Respublikasi: 115 nafar;
Navoiy viloyati: 31 nafar;
Samarqand viloyati: 22 nafar;
Xorazm viloyati: 21 nafar;
Surxondaryo viloyati: 18 nafar;
Sirdaryo viloyati: 15 nafar;
Farg‘ona viloyati: 15 nafar;
Buxoro viloyati: 13 nafar;
Namangan viloyati: 13 nafar;
Jizzax viloyati: 12 nafar;
Andijon viloyati: 11 nafar;
Qashqadaryo viloyati: 5 nafar.
O‘zbekistonda qancha xorijlik 1 yildan beri istiqomat qilmoqda?
2026 yil boshida o‘tkazilgan keng ko‘lamli aholini ro‘yxatga olish ma’lumotlariga ko‘ra, respublikamizda 1 yildan ortiq muddat davomida yashab kelayotgan xorij fuqarolari soni 56 860 nafarni tashkil etgan.
Ularning milliy tarkibida yetakchilik qilayotganlar:
Hindiston fuqarolari: 13 312 nafar (jami xorijliklarning 23 foizi);
Rossiya fuqarolari: 10 826 nafar (jami xorijliklarning 19 foizi).
…