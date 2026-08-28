Rasman: Kili Gonsales «Inter Mayami»ning yangi bosh murabbiyi bo‘ladi!

·0·Sport
Rasman: Kili Gonsales «Inter Mayami»ning yangi bosh murabbiyi bo‘ladi!

Lionel Messi to‘p surayotgan AQSHning «Inter Mayami» klubida murabbiylik posti bo‘yicha muhim qaror qabul qilindi. Florida superklubi argentinalik taniqli mutaxassis Kili Gonsales bilan jamoaning yangi bosh murabbiyi sifatida ishlash bo‘yicha to‘liq kelishuvga erishganini rasman e’lon qildi.

Ayni paytda 52 yoshli mutaxassis AQSHda qonuniy ishlash huquqini beruvchi ruxsatnoma (viza) olishi kutilmoqda. Rasmiy hujjatlashtirish jarayonlari yakunlangunga qadar, klubning amaldagi murabbiyi Gillermo Oyos o‘z vazifasini vaqtincha bajarib turadi.

Kili Gonsales kim va qayerlarda ishlagan?

Argentina milliy terma jamoasining sobiq vingeri, xalqaro maydonda katta tajribaga ega bo‘lgan Kili Gonsales murabbiylik faoliyatida quyidagi klublarni boshqargan:

  • «Rosario Sentral» va «Union Santa-Fe»: Murabbiylik faoliyatini Argentinaning ushbu taniqli jamoalarida boshlagan;

  • «Platense» klubi: Uning so‘nggi ish joyi Argentinaning «Platense» klubi bo‘lgan bo‘lib, u o‘tgan yili mazkur jamoani tark etgan edi;

  • Argentina maktabi va Messi faktori: Mutaxassisning Lionel Messi bilan bir mamlakat vakili ekanligi jamoa ichidagi muhitni yanada yaxshilash va o‘zaro tushunishni ta’minlashda muhim omil bo‘lishi kutilmoqda.

«Inter Mayami»ning MLSdagi hozirgi holati

Florida jamoasi ushbu mavsumda MLSning Sharqiy konferensiyasida yuqori o‘rinlar uchun kurashni davom ettirmoqda:

  • 2-o‘rin: «Inter Mayami» o‘tkazilgan 21 ta o‘yindan so‘ng turnir jadvalida ishonchli tarzda 2-pog‘onani egallab turibdi;

  • Peshqadamni quvib yetish vazifasi: Jamoa konferensiya peshqadami bo‘lgan «Neshvill» klubidan 10 ochko ortda qolmoqda.

Yangi bosh murabbiy Kili Gonsales oldiga ushbu farqni qisqartirish va «Inter Mayami»ni chempionlik sari yetaklash vazifasi qo‘yilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?Bugun, 18:36Yaya Ture Slovan jamoasini Chempionlar ligasiga olib chiqdiYaya Ture Slovan jamoasini Chempionlar ligasiga olib chiqdiBugun, 15:13Argentina terma jamoasi futbolchilarining diskvalifikatsiya muddati qisqartirildiArgentina terma jamoasi futbolchilarining diskvalifikatsiya muddati qisqartirildiBugun, 14:58Per Sej Rayan Sherkini daho deb atadiPer Sej Rayan Sherkini daho deb atadiBugun, 12:54Koul Palmer Xabi Alonso qoʻl ostida erkinlik topganini aytdiKoul Palmer Xabi Alonso qoʻl ostida erkinlik topganini aytdiBugun, 12:52O‘zbekiston eshkak eshishda ilk bor jahon chempionligini qo‘lga kiritdiO‘zbekiston eshkak eshishda ilk bor jahon chempionligini qo‘lga kiritdiBugun, 12:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)