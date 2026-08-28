Rasman: Kili Gonsales «Inter Mayami»ning yangi bosh murabbiyi bo‘ladi!
Lionel Messi to‘p surayotgan AQSHning «Inter Mayami» klubida murabbiylik posti bo‘yicha muhim qaror qabul qilindi. Florida superklubi argentinalik taniqli mutaxassis Kili Gonsales bilan jamoaning yangi bosh murabbiyi sifatida ishlash bo‘yicha to‘liq kelishuvga erishganini rasman e’lon qildi.
Ayni paytda 52 yoshli mutaxassis AQSHda qonuniy ishlash huquqini beruvchi ruxsatnoma (viza) olishi kutilmoqda. Rasmiy hujjatlashtirish jarayonlari yakunlangunga qadar, klubning amaldagi murabbiyi Gillermo Oyos o‘z vazifasini vaqtincha bajarib turadi.
Kili Gonsales kim va qayerlarda ishlagan?
Argentina milliy terma jamoasining sobiq vingeri, xalqaro maydonda katta tajribaga ega bo‘lgan Kili Gonsales murabbiylik faoliyatida quyidagi klublarni boshqargan:
«Rosario Sentral» va «Union Santa-Fe»: Murabbiylik faoliyatini Argentinaning ushbu taniqli jamoalarida boshlagan;
«Platense» klubi: Uning so‘nggi ish joyi Argentinaning «Platense» klubi bo‘lgan bo‘lib, u o‘tgan yili mazkur jamoani tark etgan edi;
Argentina maktabi va Messi faktori: Mutaxassisning Lionel Messi bilan bir mamlakat vakili ekanligi jamoa ichidagi muhitni yanada yaxshilash va o‘zaro tushunishni ta’minlashda muhim omil bo‘lishi kutilmoqda.
«Inter Mayami»ning MLSdagi hozirgi holati
Florida jamoasi ushbu mavsumda MLSning Sharqiy konferensiyasida yuqori o‘rinlar uchun kurashni davom ettirmoqda:
2-o‘rin: «Inter Mayami» o‘tkazilgan 21 ta o‘yindan so‘ng turnir jadvalida ishonchli tarzda 2-pog‘onani egallab turibdi;
Peshqadamni quvib yetish vazifasi: Jamoa konferensiya peshqadami bo‘lgan «Neshvill» klubidan 10 ochko ortda qolmoqda.
Yangi bosh murabbiy Kili Gonsales oldiga ushbu farqni qisqartirish va «Inter Mayami»ni chempionlik sari yetaklash vazifasi qo‘yilmoqda.
…