O‘rtoqlik uchrashuvi: Ispaniya – O‘zbekiston bahsi qanday yakunlandi?

·1·Sport
O‘rtoqlik uchrashuvi: Ispaniya – O‘zbekiston bahsi qanday yakunlandi?

O‘zbekiston U-17 o‘smirlar terma jamoasi xalqaro maydonda navbatdagi jiddiy sinovni o‘tkazdi. Yosh vakillarimiz Yevropaning eng kuchli futbol akademiyalari tarbiyalanuvchilaridan tashkil topgan Ispaniya U-17 terma jamoasiga qarshi xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvida saf tortdi.

Keskin va murosasiz kurashlar ostida kechgan bellashuvda ispaniyalik futbolchilar 3:0 hisobidagi g‘alabani qo‘lga kiritdi.

O‘yin tafsiloti: Ikkinchi bo‘limdagi keskinlik

Uchrashuvning birinchi bo‘limida o‘smirlarimiz tartibli himoyalanib, raqibning keskin hujumlarini bartaraf etishga muvaffaq bo‘lishdi. Biroq ikkinchi bo‘limda Yevropa grandining bosimi o‘z so‘zini aytdi:

  • 65-daqiqa: Gilermo Ortega tomonidan belgilangan penalti aniq amalga oshirilib, hisob ochildi (1:0);

  • 90+1-daqiqa: O‘yinning asosiy vaqtiga qo‘shib berilgan daqiqalarda Robert Tomas hisobdagi farqni oshirdi (2:0);

  • 90+4-daqiqa: Hakam hushtagi yangrashi arafasida Mishel Zuk yakuniy nuqtani qo‘ydi (3:0).

Jamoalarning to‘liq tarkiblari:

Ispaniya U-17:

Darlington Chichoro, Serhi Mayol, Oskar Parexo, Xuan Manuel Borrero, Raul Martines, Serino Modou, Marko David, Santyago Del Pino, Adrian Vivo, Luis Navarro, Gilermo Ortega.

O‘zbekiston U-17:

Shomurodov, Abdisoliyev, Olimov, Mamatov, Ravshanov, Toxirov, Anvarov, Orifxonov, Abdunabiyev, Abduraimov, Rahimov.

Zaxiradan maydonga tushishga tayyor bo‘lganlar:

Sirojiddinov, Zoidjonov, Toirov, O‘ktamov, Eshpo‘latov, Xayrullayev, Sindarov, Murodov, O‘ktamboyev, Tolibjonov, Abdullayev, Ma’rupov, Erkinov.

Ushbu xalqaro uchrashuv O‘zbekiston U-17 terma jamoasi murabbiylar shtabi uchun futbolchilarning kuchli raqiblarga qarshi jismoniy va taktik tayyorgarligini ko‘rikdan o‘tkazishda muhim tajriba maktabi bo‘lib xizmat qiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Siti»dan «Barsa»ga: Rodri kataloniyaliklar tarkibida qanday debyut qildi?«Siti»dan «Barsa»ga: Rodri kataloniyaliklar tarkibida qanday debyut qildi?Bugun, 18:49Rafinya yangi «to‘qqizlik»mi? Flik g‘alabadan so‘ng barcha sirlarni ochdi!Rafinya yangi «to‘qqizlik»mi? Flik g‘alabadan so‘ng barcha sirlarni ochdi!Bugun, 18:45Rasman: Kili Gonsales «Inter Mayami»ning yangi bosh murabbiyi bo‘ladi!Rasman: Kili Gonsales «Inter Mayami»ning yangi bosh murabbiyi bo‘ladi!Bugun, 18:41Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?Bugun, 18:36Yaya Ture Slovan jamoasini Chempionlar ligasiga olib chiqdiYaya Ture Slovan jamoasini Chempionlar ligasiga olib chiqdiBugun, 15:13Argentina terma jamoasi futbolchilarining diskvalifikatsiya muddati qisqartirildiArgentina terma jamoasi futbolchilarining diskvalifikatsiya muddati qisqartirildiBugun, 14:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)