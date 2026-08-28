O‘rtoqlik uchrashuvi: Ispaniya – O‘zbekiston bahsi qanday yakunlandi?
O‘zbekiston U-17 o‘smirlar terma jamoasi xalqaro maydonda navbatdagi jiddiy sinovni o‘tkazdi. Yosh vakillarimiz Yevropaning eng kuchli futbol akademiyalari tarbiyalanuvchilaridan tashkil topgan Ispaniya U-17 terma jamoasiga qarshi xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvida saf tortdi.
Keskin va murosasiz kurashlar ostida kechgan bellashuvda ispaniyalik futbolchilar 3:0 hisobidagi g‘alabani qo‘lga kiritdi.
O‘yin tafsiloti: Ikkinchi bo‘limdagi keskinlik
Uchrashuvning birinchi bo‘limida o‘smirlarimiz tartibli himoyalanib, raqibning keskin hujumlarini bartaraf etishga muvaffaq bo‘lishdi. Biroq ikkinchi bo‘limda Yevropa grandining bosimi o‘z so‘zini aytdi:
65-daqiqa: Gilermo Ortega tomonidan belgilangan penalti aniq amalga oshirilib, hisob ochildi (1:0);
90+1-daqiqa: O‘yinning asosiy vaqtiga qo‘shib berilgan daqiqalarda Robert Tomas hisobdagi farqni oshirdi (2:0);
90+4-daqiqa: Hakam hushtagi yangrashi arafasida Mishel Zuk yakuniy nuqtani qo‘ydi (3:0).
Jamoalarning to‘liq tarkiblari:
Ispaniya U-17:
Darlington Chichoro, Serhi Mayol, Oskar Parexo, Xuan Manuel Borrero, Raul Martines, Serino Modou, Marko David, Santyago Del Pino, Adrian Vivo, Luis Navarro, Gilermo Ortega.
O‘zbekiston U-17:
Shomurodov, Abdisoliyev, Olimov, Mamatov, Ravshanov, Toxirov, Anvarov, Orifxonov, Abdunabiyev, Abduraimov, Rahimov.
Zaxiradan maydonga tushishga tayyor bo‘lganlar:
Sirojiddinov, Zoidjonov, Toirov, O‘ktamov, Eshpo‘latov, Xayrullayev, Sindarov, Murodov, O‘ktamboyev, Tolibjonov, Abdullayev, Ma’rupov, Erkinov.
Ushbu xalqaro uchrashuv O‘zbekiston U-17 terma jamoasi murabbiylar shtabi uchun futbolchilarning kuchli raqiblarga qarshi jismoniy va taktik tayyorgarligini ko‘rikdan o‘tkazishda muhim tajriba maktabi bo‘lib xizmat qiladi.
…