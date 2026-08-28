Shanxay turniri: Xitoylik yulduz Umar Nurmagomedovning zaif tomonlarini topdimi?

·23·Sport
Shanxay turniri: Xitoylik yulduz Umar Nurmagomedovning zaif tomonlarini topdimi?

UFCning yengil vazn toifasidagi eng xavfli jangchilaridan biri, xitoylik Song Yadong rossiyalik mag‘lubiyatsiz yulduz Umar Nurmagomedovga qarshi kutilayotgan muhim to‘qnashuv oldidan o‘z rejalari va tayyorgarlik jarayonini ochiqladi.

Mazkur markaziy jang 29 avgust kuni Xitoyning Shanxay shahrida bo‘lib o‘tadigan UFC Fight Night 286 turniri doirasida bo‘lib o‘tadi.

Chempionlik kamari uchun eng katta imkoniyat

Xitoylik jangchi Umar ustidan qozoniladigan g‘alaba unga to‘g‘ridan to‘g‘ri chempionlik unvoni uchun jang taqdim etishiga qat’iy ishonmoqda:

  • Raqibning kuchi va motivatsiya: «Hamma Umarning diviziondagi eng kuchli jangchi ekanini yaxshi biladi. Agar men uni mag‘lub etsam, UFC rahbariyati menga albatta chempionlik jangi beradi. O‘zimga to‘liq ishonaman va bu bahsda g‘alaba qozonishimga shubham yo‘q», — dedi Yadong;

  • Karyeradagi eng qulay davr: «Hozir men uchun ayni kuchga to‘lgan va eng qulay payt. Faoliyatim davomida ko‘plab top jangchilarga qarshi oktagonga chiqdim va katta tajriba to‘pladim. Umar bilan bo‘ladigan to‘qnashuvga har tomonlama tayyorman».

Gruziyadagi kurash va Kaliforniyadagi baza: Tayyorgarlik sirlari

Song Yadong dog‘istonlik jangchining asosiy quroli — kurash va parter texnikasiga qarshi jiddiy tayyorgarlik ko‘rganligini ta’kidladi:

  • Gruziyadagi yig‘in: «Mashg‘ulot yig‘inim ajoyib o‘tdi. Dastlab qariyb ikki hafta davomida Gruziyada erkin kurash bo‘yicha maxsus tayyorgarlik olib bordim;

  • «Team Alpha Male» maktabi: So‘ngra mashg‘ulotlarni AQSHdagi mashhur Team Alpha Male zalida davom ettirdim. Jismoniy va taktik jihatdan yuqori sport formasidaman», — deya qayd etdi xitoylik sportchi.

Shanxaydagi jang ikkala jangchi uchun ham vazn toifasidagi chempionlik kamari sari asosiy yo‘llanmani hal qilib beruvchi bahs bo‘ladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

YECHLdagi tarixiy zafar: Ilhom Aliyev «Sabah» klubiga 2,9 mln dollar mukofot ajratdiYECHLdagi tarixiy zafar: Ilhom Aliyev «Sabah» klubiga 2,9 mln dollar mukofot ajratdiBugun, 19:01O‘rtoqlik uchrashuvi: Ispaniya – O‘zbekiston bahsi qanday yakunlandi?O‘rtoqlik uchrashuvi: Ispaniya – O‘zbekiston bahsi qanday yakunlandi?Bugun, 18:55«Siti»dan «Barsa»ga: Rodri kataloniyaliklar tarkibida qanday debyut qildi?«Siti»dan «Barsa»ga: Rodri kataloniyaliklar tarkibida qanday debyut qildi?Bugun, 18:49Rafinya yangi «to‘qqizlik»mi? Flik g‘alabadan so‘ng barcha sirlarni ochdi!Rafinya yangi «to‘qqizlik»mi? Flik g‘alabadan so‘ng barcha sirlarni ochdi!Bugun, 18:45Rasman: Kili Gonsales «Inter Mayami»ning yangi bosh murabbiyi bo‘ladi!Rasman: Kili Gonsales «Inter Mayami»ning yangi bosh murabbiyi bo‘ladi!Bugun, 18:41Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?Yevropa Ligasining yangilangan bosqichida kimlar o‘zaro to‘qnashadi?Bugun, 18:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)