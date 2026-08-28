Shanxay turniri: Xitoylik yulduz Umar Nurmagomedovning zaif tomonlarini topdimi?
UFCning yengil vazn toifasidagi eng xavfli jangchilaridan biri, xitoylik Song Yadong rossiyalik mag‘lubiyatsiz yulduz Umar Nurmagomedovga qarshi kutilayotgan muhim to‘qnashuv oldidan o‘z rejalari va tayyorgarlik jarayonini ochiqladi.
Mazkur markaziy jang 29 avgust kuni Xitoyning Shanxay shahrida bo‘lib o‘tadigan UFC Fight Night 286 turniri doirasida bo‘lib o‘tadi.
Chempionlik kamari uchun eng katta imkoniyat
Xitoylik jangchi Umar ustidan qozoniladigan g‘alaba unga to‘g‘ridan to‘g‘ri chempionlik unvoni uchun jang taqdim etishiga qat’iy ishonmoqda:
Raqibning kuchi va motivatsiya: «Hamma Umarning diviziondagi eng kuchli jangchi ekanini yaxshi biladi. Agar men uni mag‘lub etsam, UFC rahbariyati menga albatta chempionlik jangi beradi. O‘zimga to‘liq ishonaman va bu bahsda g‘alaba qozonishimga shubham yo‘q», — dedi Yadong;
Karyeradagi eng qulay davr: «Hozir men uchun ayni kuchga to‘lgan va eng qulay payt. Faoliyatim davomida ko‘plab top jangchilarga qarshi oktagonga chiqdim va katta tajriba to‘pladim. Umar bilan bo‘ladigan to‘qnashuvga har tomonlama tayyorman».
Gruziyadagi kurash va Kaliforniyadagi baza: Tayyorgarlik sirlari
Song Yadong dog‘istonlik jangchining asosiy quroli — kurash va parter texnikasiga qarshi jiddiy tayyorgarlik ko‘rganligini ta’kidladi:
Gruziyadagi yig‘in: «Mashg‘ulot yig‘inim ajoyib o‘tdi. Dastlab qariyb ikki hafta davomida Gruziyada erkin kurash bo‘yicha maxsus tayyorgarlik olib bordim;
«Team Alpha Male» maktabi: So‘ngra mashg‘ulotlarni AQSHdagi mashhur Team Alpha Male zalida davom ettirdim. Jismoniy va taktik jihatdan yuqori sport formasidaman», — deya qayd etdi xitoylik sportchi.
Shanxaydagi jang ikkala jangchi uchun ham vazn toifasidagi chempionlik kamari sari asosiy yo‘llanmani hal qilib beruvchi bahs bo‘ladi.
…