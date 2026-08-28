400 dollarlik robot o‘rdak uyda yurib buyum tashiydi

·19·Texno
400 dollarlik robot o‘rdak uyda yurib buyum tashiydi

Sun’iy intellekt sohasidagi Hugging Face jamoasi Microduck nomli g‘ayrioddiy robotni taqdim etdi. Kichik robot tashqi ko‘rinishi bilan o‘rdakni eslatadi va xona bo‘ylab mustaqil harakatlana oladi.

Microduck turli buyumlarni tumshug‘i orqali ko‘tarishi, yiqilgandan keyin qayta tura olishi va hatto rolikda uchishi mumkin. Robotga yangi harakatlar va turli «tryuk»larni ham o‘rgatish imkoniyati mavjud.

Uning bo‘yi 25 santimetr bo‘lib, ichiga 15 ta motor, kamera, LiDAR va harakatni kuzatuvchi sensorlar o‘rnatilgan. Microduck 800 grammgacha bo‘lgan yengil buyumlarni ko‘tarishi mumkin.

Robotning dastlabki narxi 399 dollar, ya’ni taxminan 400 dollarni tashkil etadi. Microduck ochiq kodli bo‘lib, foydalanuvchilar uni qayta dasturlab, yangi ko‘nikmalarni o‘rgatishi mumkin.

Kichik «aqlli o‘rdak»ning asosiy vazifasi og‘ir uy ishlarini bajarish emas, balki robototexnika va sun’iy intellekt bilan tajriba o‘tkazish uchun qiziqarli platforma bo‘lishdir.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max eng avtonom smartfonga aylandiXiaomi Redmi Note 17 Pro Max eng avtonom smartfonga aylandiBugun, 17:50Geoskan-2 sunʼiy yoʻldoshi samolyotlardan 47 mingdan ortiq xabar qabul qildiGeoskan-2 sunʼiy yoʻldoshi samolyotlardan 47 mingdan ortiq xabar qabul qildiBugun, 17:21Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldiSamsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldiBugun, 16:54Xiaomi kompaniyasi 10 000 mA·sh batareyaga ega Poco X8 Power 5G smartfonini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi 10 000 mA·sh batareyaga ega Poco X8 Power 5G smartfonini taqdim etdiBugun, 16:24Yandeksning Igromir xizmati 2,6 milliondan ortiq televizorlarda ishga tushdiYandeksning Igromir xizmati 2,6 milliondan ortiq televizorlarda ishga tushdiBugun, 15:55SpaceX kichik kemalar uchun yangi Starlink tarifini joriy qildiSpaceX kichik kemalar uchun yangi Starlink tarifini joriy qildiBugun, 14:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda