«Men quralay ko‘zni yaxshi taniyman»: Prezident G‘aybulla Tursunov bilan hazillashdi (video)

·48·Madaniyat
«Men quralay ko‘zni yaxshi taniyman»: Prezident G‘aybulla Tursunov bilan hazillashdi (video)

26 avgust kuni Ko‘ksaroy qarorgohida O‘zbekiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan davlat mukofotlarini topshirish marosimi bo‘lib o‘tdi.

Tadbirda taniqli xonanda G‘aybulla Tursunov yuksak davlat mukofoti — «Do‘stlik» ordeni bilan taqdirlandi.

Marosimda Prezident Shavkat Mirziyoyev san’atkorning ko‘p yillik samarali ijodi, milliy madaniyatni rivojlantirish hamda o‘zbek san’atini xalqaro maydonda keng targ‘ib etishga qo‘shayotgan munosib hissasini yuqori baholadi.

Davlat rahbari «Do‘stlik» ordenini G‘aybulla Tursunovga shaxsan topshirdi. Mukofotni topshirish jarayonida Prezident xonanda bilan hazillashib, «Men quralay ko‘zni yaxshi taniyman», deya iliq munosabat bildirdi.

G‘aybulla Tursunov ushbu quvonchli voqeadan so‘ng ijtimoiy tarmoqda o‘z minnatdorchiligini bildirdi.

«Meni qo‘llab-quvvatlab kelayotgan oilam, yaqinlarim, ijodiy jamoam va aziz muxlislarim — sizlarning mehringiz men uchun juda qadrli. Bildirilgan har bir tabrik va ezgu tilak uchun chin qalbimdan rahmat!» — deb yozdi xonanda.

Kuzatuvchilar ham san’atkorni «Do‘stlik» ordeni bilan tabriklab, unga ijodiy faoliyatida yanada katta muvaffaqiyatlar tilashmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maryam Tillayeva ko‘chada notanish erkak hujumiga uchragani haqida so‘zlab berdiMaryam Tillayeva ko‘chada notanish erkak hujumiga uchragani haqida so‘zlab berdiBugun, 12:48Musulmon Yunusov qiziga kutilmagan sovg‘a tayyorladi (video)Musulmon Yunusov qiziga kutilmagan sovg‘a tayyorladi (video)Bugun, 12:39«Olmazor» metrosida hayratlanarli o‘zgarish: Avtovokzal yo‘li san’at galereyasiga aylandi!«Olmazor» metrosida hayratlanarli o‘zgarish: Avtovokzal yo‘li san’at galereyasiga aylandi!Bugun, 10:28Toshkentning bayramona afishasi: 27 avgust kuni qayerga borish mumkin? (Manzillar va vaqtlar)Toshkentning bayramona afishasi: 27 avgust kuni qayerga borish mumkin? (Manzillar va vaqtlar)Kecha, 16:05“Uyda yolg‘iz 2” aktyori Tim Karri 80 yoshida vafot etdi“Uyda yolg‘iz 2” aktyori Tim Karri 80 yoshida vafot etdiKecha, 15:21Avaz Oxunning qaynona va kelin haqidagi hangomasi zalni larzaga keltirdi! (Video)Avaz Oxunning qaynona va kelin haqidagi hangomasi zalni larzaga keltirdi! (Video)Kecha, 15:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi
Ra’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdi
Ra’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdi