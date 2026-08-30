Toyota HiAce ekstremal avtodomga aylantirildi

·14·Avto
Toyota HiAce ekstremal avtodomga aylantirildi

Avstraliyaning Headspace Campers kompaniyasi oddiy orqa privodli Toyota HiAce фургонини haqiqiy ekspeditsiya avtodomiga aylantirdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi loyiha hatto afsonaviy yoʻltanlamaslarni ham ortda qoldiradigan imkoniyatlarga ega boʻlib, eng ogʻir sharoitlarda uzoq safarlarga chiqish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislar uzun bazali Toyota HiAce LWB modelini bazaviy qilib olishdi va uning texnik imkoniyatlarini tubdan oʻzgartirishdi. Avtomobil endi toʻla privod, pasaytirilgan uzatmalar qatori hamda differensiallarning pnevmatik blokirovkalariga ega. Qiziq jihati shundaki, ushbu modifikatsiyadan soʻng mashinaning klirensi 300 millimetrni tashkil etdi, bu esa har qanday seriyali Toyota Land Cruiser koʻrsatkichidan yuqoridir.

Mustahkamlangan osma va tashqi jihozlar

Yoʻltanlamas salohiyatini oshirish maqsadida mashinaning osma tizimi tubdan kuchaytirildi va maxsus tartibga solinuvchi amortizatorlar bilan jihozlandi. Shuningdek, avtomobilga 16 dyuymli disklarga kiygizilgan 35 dyuymli Toyo Open Country gʻalvirakli gʻalvirak shinalari oʻrnatildi.

Ekstremal sharoitlar uchun moʻljallangan transport vositasi qoʻshimcha ravishda quyidagi elementlar bilan boyitildi:

  • Poʻlat buferlar va tubni himoya qilish tizimi
  • Shnorkel hamda quvvatli lverka
  • Orqa qismda ikkita zaxira gʻalvirak uchun mahkamlash moslamasi
  • Elektr yuritvozli yon zinapoyalar va markizalar
  • Tom qismida koʻtariluvchi yashash seksiyasi

Keng qulayliklar va mustaqil taʼminot

Yangi avtodomning asosiy ustunligi bu uning keng kuzov oʻlchamlari hisoblanadi. Uzunligi 2740 millimetr boʻlgan yashash boʻlinmasida transformatsiyalanuvchi mehmonxona, bitta yotoq joyi, muzlatgich, rakina va chiqariladigan oshxona joylashtirilgan. Koʻtariluvchi tom qismida esa xotira effektiga ega matrasli ikkinchi oʻlchami 1450×2100 mm boʻlgan yotoq mavjud boʻlib, u yerda yorugʻlik diodli yoritish, USB-konnektorlar va saqlash joylari koʻzda tutilgan.

Headspace Campers maʼlumotlariga koʻra, avtodom toʻliq avtonom ishlashi uchun 48 voltli tizim va sigʻimi 200 A·ch boʻlgan litiy batareya bilan taʼminlangan. Bu generator ishlatmasdan turib induksion plita, muzlatgich, ikkita aerogril va konditsionerni bir vaqtda ishlatishga yetarli.

Avtomobilning yoqilgʻi baklari naq 275 litr dizel yoqilgʻisini sigʻdiradi, bu esa sivilizatsiyadan juda uzoqqa ketish imkonini beradi. Shuningdek, tub ostida toza va oqava suvlar uchun maxsus rezervuarlar oʻrnatilgan.

Kapot ostida esa barchaga tanish boʻlgan 2,8 litrli turbodizel dvigatel saqlanib qolgan. U 177 ot kuchi quvvatiga va 450 N·m gacha aylanish momentiga ega. Mashinaning yuk koʻtarish qobiliyati 1,5–1,6 tonnani, tirkama ogʻirligi esa 1,7 tonnagacha boʻlgan qiymatni tashkil etadi.

Toyota HiAceAvtodomYoʻltanlamasTuningAvtomobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hyundai natriy batareyalarga oʻtmoqda: ular 25 yil xizmat qiladiHyundai natriy batareyalarga oʻtmoqda: ular 25 yil xizmat qiladiKecha, 16:21Geely Galaxy Battleship 700 avtomobili 6001 metr balandlikka chiqdiGeely Galaxy Battleship 700 avtomobili 6001 metr balandlikka chiqdiKecha, 03:58Mitsubishi bozorni zabt etmoqchi: Qanday yangi avtomobillar chiqariladi?Mitsubishi bozorni zabt etmoqchi: Qanday yangi avtomobillar chiqariladi?28.08, 19:37BYD olti oyda 10 000 ta o‘ta tezkor quvvatlash stansiyasini o‘rnatdiBYD olti oyda 10 000 ta o‘ta tezkor quvvatlash stansiyasini o‘rnatdi28.08, 12:51Xiaomi krossoveri 55 tonnalik samosvalni muvaffaqiyatli tortdiXiaomi krossoveri 55 tonnalik samosvalni muvaffaqiyatli tortdi28.08, 11:25Toyota Celica afsonaviy sport kupe sifatida qaytishi kutilmoqdaToyota Celica afsonaviy sport kupe sifatida qaytishi kutilmoqda28.08, 10:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi