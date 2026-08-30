Toyota HiAce ekstremal avtodomga aylantirildi
Avstraliyaning Headspace Campers kompaniyasi oddiy orqa privodli Toyota HiAce фургонини haqiqiy ekspeditsiya avtodomiga aylantirdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi loyiha hatto afsonaviy yoʻltanlamaslarni ham ortda qoldiradigan imkoniyatlarga ega boʻlib, eng ogʻir sharoitlarda uzoq safarlarga chiqish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mutaxassislar uzun bazali Toyota HiAce LWB modelini bazaviy qilib olishdi va uning texnik imkoniyatlarini tubdan oʻzgartirishdi. Avtomobil endi toʻla privod, pasaytirilgan uzatmalar qatori hamda differensiallarning pnevmatik blokirovkalariga ega. Qiziq jihati shundaki, ushbu modifikatsiyadan soʻng mashinaning klirensi 300 millimetrni tashkil etdi, bu esa har qanday seriyali Toyota Land Cruiser koʻrsatkichidan yuqoridir.
Mustahkamlangan osma va tashqi jihozlarYoʻltanlamas salohiyatini oshirish maqsadida mashinaning osma tizimi tubdan kuchaytirildi va maxsus tartibga solinuvchi amortizatorlar bilan jihozlandi. Shuningdek, avtomobilga 16 dyuymli disklarga kiygizilgan 35 dyuymli Toyo Open Country gʻalvirakli gʻalvirak shinalari oʻrnatildi.
Ekstremal sharoitlar uchun moʻljallangan transport vositasi qoʻshimcha ravishda quyidagi elementlar bilan boyitildi:
- Poʻlat buferlar va tubni himoya qilish tizimi
- Shnorkel hamda quvvatli lverka
- Orqa qismda ikkita zaxira gʻalvirak uchun mahkamlash moslamasi
- Elektr yuritvozli yon zinapoyalar va markizalar
- Tom qismida koʻtariluvchi yashash seksiyasi
Keng qulayliklar va mustaqil taʼminotYangi avtodomning asosiy ustunligi bu uning keng kuzov oʻlchamlari hisoblanadi. Uzunligi 2740 millimetr boʻlgan yashash boʻlinmasida transformatsiyalanuvchi mehmonxona, bitta yotoq joyi, muzlatgich, rakina va chiqariladigan oshxona joylashtirilgan. Koʻtariluvchi tom qismida esa xotira effektiga ega matrasli ikkinchi oʻlchami 1450×2100 mm boʻlgan yotoq mavjud boʻlib, u yerda yorugʻlik diodli yoritish, USB-konnektorlar va saqlash joylari koʻzda tutilgan.
Headspace Campers maʼlumotlariga koʻra, avtodom toʻliq avtonom ishlashi uchun 48 voltli tizim va sigʻimi 200 A·ch boʻlgan litiy batareya bilan taʼminlangan. Bu generator ishlatmasdan turib induksion plita, muzlatgich, ikkita aerogril va konditsionerni bir vaqtda ishlatishga yetarli.
Avtomobilning yoqilgʻi baklari naq 275 litr dizel yoqilgʻisini sigʻdiradi, bu esa sivilizatsiyadan juda uzoqqa ketish imkonini beradi. Shuningdek, tub ostida toza va oqava suvlar uchun maxsus rezervuarlar oʻrnatilgan.
Kapot ostida esa barchaga tanish boʻlgan 2,8 litrli turbodizel dvigatel saqlanib qolgan. U 177 ot kuchi quvvatiga va 450 N·m gacha aylanish momentiga ega. Mashinaning yuk koʻtarish qobiliyati 1,5–1,6 tonnani, tirkama ogʻirligi esa 1,7 tonnagacha boʻlgan qiymatni tashkil etadi.
…