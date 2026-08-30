Song Yadong Umar Nurmagomedovni nokaut qilish rejasini ochiqladi

·25·Sport
Song Yadong Umar Nurmagomedovni nokaut qilish rejasini ochiqladi

Song Yadong Umar Nurmagomedovga qarshi jangdagi g‘alabasi tasodifiy zarba natijasi bo‘lmaganini ma’lum qildi. Xitoylik MMA jangchisi raqibini aynan apperkot bilan nokaut qilish rejasi jangdan avval ishlab chiqilganini aytdi.

Yadongning ta’kidlashicha, uning murabbiyi Rudi Ernandes jang oldidan muhim ko‘rsatma bergan. Bu g‘oya keyinchalik jangning hal qiluvchi nuqtasiga aylangan.

Reja jangdan oldin tayyorlangan

Song Yadongning so‘zlariga ko‘ra, Ernandes unga Nurmagomedovni apperkot bilan nokaut qilish imkoniyati borligini aytgan.

«Jang oldidan u menga: “Sen uni apperkot bilan nokaut qilishing mumkin”, degandi. Bu fikr xayolimdan chiqmadi va men aynan shu zarbani izladim».

Shu tariqa jangchi oktagonga chiqishidan avval raqibining ehtimoliy zaif nuqtalaridan biri aniqlangan.

Apperkot alohida mashq qilindi

Yadongning aytishicha, jamoa jangga tayyorgarlik jarayonida faqat zarba berish bilan cheklanmagan.

Ular bir vaqtning o‘zida:

  • apperkot kombinatsiyalarini;

  • raqibning kurashga o‘tishlariga qarshi himoyani;

  • zarbani kombinatsiya ichida aniq berishni;

  • jangdagi ehtimoliy ssenariylarni

ko‘p marta mashq qilgan.

«Biz apperkotni va kurashdan himoyalanishni ko‘p mashq qildik».

Bu esa Yadongning jangdagi taktikasi tasodifan shakllanmaganini ko‘rsatadi.

Murabbiyning bir fikri hal qiluvchi bo‘ldi

Yadong murabbiyi Rudi Ernandesning rolini alohida ta’kidladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, murabbiy apperkotni oddiy zarba sifatida emas, balki kombinatsiyaning bir qismi sifatida qo‘llashni o‘rgatgan.

«Ernandes menga apperkotni ideal kombinatsiya ichida berishni o‘rgatdi».

Demak, Nurmagomedovga qarshi jangdagi hal qiluvchi epizod ortida bir necha haftalik tayyorgarlik va aniq taktik reja turgan.

Nurmagomedovga qarshi jangda reja ishladi

MMAda bir zarba butun jang taqdirini o‘zgartirishi mumkin. Ammo bunday zarbaning aniq vaqtda va kerakli kombinatsiya ichida ishlatilishi ko‘pincha uzoq tayyorgarlik natijasi bo‘ladi.

Song Yadongning bayonoti ham shuni ko‘rsatmoqda: u Nurmagomedovga qarshi oktagonga shunchaki g‘alaba qozonish niyati bilan emas, aniq ishlab chiqilgan taktik reja bilan chiqqan.

Eng qizig‘i, jangdan oldin murabbiy aytgan «apperkot bilan nokaut qilish mumkin» degan g‘oya keyinchalik amalga oshgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona tarbiyalanuvchisi Real Sosedadga oʻtdiBarselona tarbiyalanuvchisi Real Sosedadga oʻtdiBugun, 12:58«Real» iqtidori APLga yo‘l olmoqda: Manuel Anxel «Fulhem»ga o‘tishga juda yaqin«Real» iqtidori APLga yo‘l olmoqda: Manuel Anxel «Fulhem»ga o‘tishga juda yaqinBugun, 12:55Bitta emodji va mingta ma’no: Merab Umarning nokautiga munosabat bildirdiBitta emodji va mingta ma’no: Merab Umarning nokautiga munosabat bildirdiBugun, 12:46MLSda Levandovskidan «gol+pas»: «Chikago Fayr» safarda durang o‘ynadiMLSda Levandovskidan «gol+pas»: «Chikago Fayr» safarda durang o‘ynadiBugun, 12:40Dahshatli drama: Itauma nokdaunga uchradi, Xrgovich ilk chempionga aylandiDahshatli drama: Itauma nokdaunga uchradi, Xrgovich ilk chempionga aylandiBugun, 12:36Umar Nurmagomedov dahshatli nokautdan so‘ng muxlislariga murojaat qildiUmar Nurmagomedov dahshatli nokautdan so‘ng muxlislariga murojaat qildiBugun, 12:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)