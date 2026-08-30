Song Yadong Umar Nurmagomedovni nokaut qilish rejasini ochiqladi
Song Yadong Umar Nurmagomedovga qarshi jangdagi g‘alabasi tasodifiy zarba natijasi bo‘lmaganini ma’lum qildi. Xitoylik MMA jangchisi raqibini aynan apperkot bilan nokaut qilish rejasi jangdan avval ishlab chiqilganini aytdi.
Yadongning ta’kidlashicha, uning murabbiyi Rudi Ernandes jang oldidan muhim ko‘rsatma bergan. Bu g‘oya keyinchalik jangning hal qiluvchi nuqtasiga aylangan.
Reja jangdan oldin tayyorlangan
Song Yadongning so‘zlariga ko‘ra, Ernandes unga Nurmagomedovni apperkot bilan nokaut qilish imkoniyati borligini aytgan.
«Jang oldidan u menga: “Sen uni apperkot bilan nokaut qilishing mumkin”, degandi. Bu fikr xayolimdan chiqmadi va men aynan shu zarbani izladim».
Shu tariqa jangchi oktagonga chiqishidan avval raqibining ehtimoliy zaif nuqtalaridan biri aniqlangan.
Apperkot alohida mashq qilindi
Yadongning aytishicha, jamoa jangga tayyorgarlik jarayonida faqat zarba berish bilan cheklanmagan.
Ular bir vaqtning o‘zida:
apperkot kombinatsiyalarini;
raqibning kurashga o‘tishlariga qarshi himoyani;
zarbani kombinatsiya ichida aniq berishni;
jangdagi ehtimoliy ssenariylarni
ko‘p marta mashq qilgan.
«Biz apperkotni va kurashdan himoyalanishni ko‘p mashq qildik».
Bu esa Yadongning jangdagi taktikasi tasodifan shakllanmaganini ko‘rsatadi.
Murabbiyning bir fikri hal qiluvchi bo‘ldi
Yadong murabbiyi Rudi Ernandesning rolini alohida ta’kidladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, murabbiy apperkotni oddiy zarba sifatida emas, balki kombinatsiyaning bir qismi sifatida qo‘llashni o‘rgatgan.
«Ernandes menga apperkotni ideal kombinatsiya ichida berishni o‘rgatdi».
Demak, Nurmagomedovga qarshi jangdagi hal qiluvchi epizod ortida bir necha haftalik tayyorgarlik va aniq taktik reja turgan.
Nurmagomedovga qarshi jangda reja ishladi
MMAda bir zarba butun jang taqdirini o‘zgartirishi mumkin. Ammo bunday zarbaning aniq vaqtda va kerakli kombinatsiya ichida ishlatilishi ko‘pincha uzoq tayyorgarlik natijasi bo‘ladi.
Song Yadongning bayonoti ham shuni ko‘rsatmoqda: u Nurmagomedovga qarshi oktagonga shunchaki g‘alaba qozonish niyati bilan emas, aniq ishlab chiqilgan taktik reja bilan chiqqan.
Eng qizig‘i, jangdan oldin murabbiy aytgan «apperkot bilan nokaut qilish mumkin» degan g‘oya keyinchalik amalga oshgan.
…