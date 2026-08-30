Starship V3 kosmik parvozlari narxini keskin pasaytiradi
Aerokosmik sanoatda haqiqiy burilish yasashi kutilayotgan ulkan oʻzgarishlar eʼlon qilindi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kelajakda amalga oshiriladigan Starship V3 raketasining bitta parvozi oʻzining tarixiy ajdodi boʻlgan Falcon 1 raketa uchirilishidan ham arzonroqqa tushishi kutilmoqda. Bu esa kosmosni oʻzlashtirish va uni tijoratlashtirish jarayonini butunlay yangi bosqichga olib chiqadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, Starship V3 bitta reysning oʻzida orbitali fazoga 100 tonnadan ortiq foydali yukni yetkazib berish quvvatiga ega. Taqqoslash uchun, Falcon 1 raketa tizimi yordamida shuncha hajmdagi yukni orbitaga chiqarish uchun 200 martadan ziyod muvaffaqiyatli start amalga oshirilishi talab etilar edi.
Kosmik iqtisodiyotda yangi qoidalarAnʼanaviy raketasozlikda yuzlab alohida qurilmalarni yasash, ularni tayyorlash va ketma-ket uchirish juda katta vaqt hamda moliyaviy resurslarni talab qilgan. Yangi avlod gigant raketasi esa toʻliq qayta foydalanish imkoniyati evaziga mazkur cheklovlarni butunlay bartaraf etadi. Bunday yondashuv kosmik parvozlar tannarxini tubdan pasaytirib, bashariyat uchun olis olam eshiklarini yanada kengroq ochadi.
Ekspertlarning fikricha, ushbu ulkan salohiyat ayniqsa yerosti va orbital sunʼiy intellekt infratuzilmasini kengaytirishda oʻta muhim ahamiyat kasb etadi. Bitta muvaffaqiyatli start orqali kosmosga yirik hajmli hisoblash sunʼiy yoʻldoshlari, quvvatli energiya jihozlari hamda zamonaviy tarmoq infratuzilmasini toʻgʻridan-toʻgʻri yetkazib berish imkoni tugʻiladi.
Global maʼlumotlar almashinuvi va kelajak istiqbollariMazkur loyiha Starlink tizimi hamda ilgʻor lazer kanallari bilan chambarchas bogʻliq holda ishlaydi. Bu esa orbital tizimlar va Yer oʻrtasida ulkan hajdagi maʼlumotlarni yuqori tezlikda uzatish imkonini yaratib, global aloqa tarmoqlarini yanada takomillashtiradi.
Raketa tizimining yuqori darajada qayta tiklanishi va yana qayta foydalanishga yaroqliligi yangi avlod infratuzilmasini qisqa fursatlarda joylashtirishni kafolatlaydi. Agar Starship V3 oʻz oldiga qoʻygan barcha reja va imkoniyatlarni amalda toʻliq roʻyobga chiqarsa, u holda jahon kosmonavtika bozoridagi barcha qoidalar tubdan oʻzgarib ketishi shubhasizdir.
…