Starship V3 kosmik parvozlari narxini keskin pasaytiradi

·22·Texno
Starship V3 kosmik parvozlari narxini keskin pasaytiradi

Aerokosmik sanoatda haqiqiy burilish yasashi kutilayotgan ulkan oʻzgarishlar eʼlon qilindi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kelajakda amalga oshiriladigan Starship V3 raketasining bitta parvozi oʻzining tarixiy ajdodi boʻlgan Falcon 1 raketa uchirilishidan ham arzonroqqa tushishi kutilmoqda. Bu esa kosmosni oʻzlashtirish va uni tijoratlashtirish jarayonini butunlay yangi bosqichga olib chiqadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, Starship V3 bitta reysning oʻzida orbitali fazoga 100 tonnadan ortiq foydali yukni yetkazib berish quvvatiga ega. Taqqoslash uchun, Falcon 1 raketa tizimi yordamida shuncha hajmdagi yukni orbitaga chiqarish uchun 200 martadan ziyod muvaffaqiyatli start amalga oshirilishi talab etilar edi.

Kosmik iqtisodiyotda yangi qoidalar

Anʼanaviy raketasozlikda yuzlab alohida qurilmalarni yasash, ularni tayyorlash va ketma-ket uchirish juda katta vaqt hamda moliyaviy resurslarni talab qilgan. Yangi avlod gigant raketasi esa toʻliq qayta foydalanish imkoniyati evaziga mazkur cheklovlarni butunlay bartaraf etadi. Bunday yondashuv kosmik parvozlar tannarxini tubdan pasaytirib, bashariyat uchun olis olam eshiklarini yanada kengroq ochadi.

Ekspertlarning fikricha, ushbu ulkan salohiyat ayniqsa yerosti va orbital sunʼiy intellekt infratuzilmasini kengaytirishda oʻta muhim ahamiyat kasb etadi. Bitta muvaffaqiyatli start orqali kosmosga yirik hajmli hisoblash sunʼiy yoʻldoshlari, quvvatli energiya jihozlari hamda zamonaviy tarmoq infratuzilmasini toʻgʻridan-toʻgʻri yetkazib berish imkoni tugʻiladi.

Global maʼlumotlar almashinuvi va kelajak istiqbollari

Mazkur loyiha Starlink tizimi hamda ilgʻor lazer kanallari bilan chambarchas bogʻliq holda ishlaydi. Bu esa orbital tizimlar va Yer oʻrtasida ulkan hajdagi maʼlumotlarni yuqori tezlikda uzatish imkonini yaratib, global aloqa tarmoqlarini yanada takomillashtiradi.

Raketa tizimining yuqori darajada qayta tiklanishi va yana qayta foydalanishga yaroqliligi yangi avlod infratuzilmasini qisqa fursatlarda joylashtirishni kafolatlaydi. Agar Starship V3 oʻz oldiga qoʻygan barcha reja va imkoniyatlarni amalda toʻliq roʻyobga chiqarsa, u holda jahon kosmonavtika bozoridagi barcha qoidalar tubdan oʻzgarib ketishi shubhasizdir.

StarshipSpaceXKosmosTexnologiyaRaketa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei kompaniyasi HarmonyOS operatsion tizimini xalqaro bozorga olib chiqmoqdaHuawei kompaniyasi HarmonyOS operatsion tizimini xalqaro bozorga olib chiqmoqdaBugun, 14:53Samsung Galaxy S26 Ultra egalari One UI 9 Beta 7 dan noroziSamsung Galaxy S26 Ultra egalari One UI 9 Beta 7 dan noroziBugun, 13:30Poco X8 5G taqdimoti 9000 mA soat akkumulyator bilan 4 sentabrda boʻlib oʻtadiPoco X8 5G taqdimoti 9000 mA soat akkumulyator bilan 4 sentabrda boʻlib oʻtadiBugun, 12:50Xitoyda 4,7 dyuymli kompakt BlueFox Aura A1 smartfoni sotuvga chiqdiXitoyda 4,7 dyuymli kompakt BlueFox Aura A1 smartfoni sotuvga chiqdiBugun, 11:54SpaceX Viasat sunʼiy yoʻldoshini bloklashni talab qilmoqdaSpaceX Viasat sunʼiy yoʻldoshini bloklashni talab qilmoqdaBugun, 10:51Toyota Tesla izidan borib, yangi Lexus uchun gigakastingni tanladiToyota Tesla izidan borib, yangi Lexus uchun gigakastingni tanladiBugun, 10:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Redmi K100 Pro Max smartfoni ilk kundayoq rekord natija koʻrsatdi
Redmi K100 Pro Max smartfoni ilk kundayoq rekord natija koʻrsatdi