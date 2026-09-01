Muhim g‘alaba: «Atalanta» so‘nggi soniyalarda «Bolonya»ni taslim etdi
Italiya A Seriyasining 2-turiga Bergamo shahrida kechgan nihoyatda keskin va shiddatli bahs bilan yakun yasaldi. O‘z maydonida «Bolonya»ni qabul qilgan «Atalanta» hakam tomonidan qo‘shib berilgan so‘nggi soniyalarda g‘alaba to‘pini kiritib, muhim 1:0 hisobidagi g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Mauritsio Sarri shogirdlari ushbu muvaffaqiyatdan so‘ng ketma-ket ikkinchi g‘alabasini tantana qilib, ochkolarini 6 taga yetkazdi va peshqadamlar safidan mustahkam joy oldi. Har ikkala turda ham imkoniyatni boy bergan «Bolonya» esa ochkosiz qolmoqda.
Zaxiradan tushgan Samarjichning qahramonligi
Uchrashuv taqdirini hal qilgan asosiy jihatlar va taktik o‘zgarishlar:
90+6-daqiqadagi gol: O‘yinning 68-daqiqasida zaxiradan maydonga tushgan Lazar Samarjich hakam qo‘shib bergan so‘nggi daqiqalarda raqib darvozasini aniq nishonga olib, Bergamo ahliga g‘alaba keltirdi;
Sarrining to‘g‘ri almashtirishlari: «Atalanta» murabbiylar shtabi ikkinchi bo‘limda amalga oshirgan rotatsiyalar va hujumga qo‘shimcha kuch tashlash taktikasi o‘yinning kulminatsion pallasida o‘z mevasini berdi;
«Bolonya»ning chidamsizligi: Mehmonlar 95 daqiqa davomida kuchli himoyalangan bo‘lsa-da, so‘nggi hal qiluvchi hujumda konsentratsiyani yo‘qotib, muhim ochkodan mahrum bo‘ldi.
O‘yin qaydnomasi va tarkiblar
A Seriya | 2-tur
«Atalanta» — «Bolonya» 1:0
31 avgust, «Atleti Adzurri d'Italiya» stadioni
Gol: Lazar Samarjich (90+6);
«Atalanta» tarkibi: Karnezekki, Zappakosta, Kossunu, Skalvini, Kolashinas (Bellanova, 78), Pashalich, Gaetano, Ederson (Samarjich, 68), de Ketelare (Zalevski, 55), Skamakka (Krstovich, 68), Raspadori (Elmaz, 55);
«Bolonya» tarkibi: Skorupski, Xolm (Zortea, 72), Xelland, Xeggem, Alxasan, Pobega (Amondarain, 72), Fergyuson, Bernardeski, Odgor (Orsolini 60, Moro 80), Kambiyagi, Pikkoli (Dovbik, 60);
Ogohlantirish: Krstovich (73).
…