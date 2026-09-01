Muhim g‘alaba: «Atalanta» so‘nggi soniyalarda «Bolonya»ni taslim etdi

·17·Sport
Muhim g‘alaba: «Atalanta» so‘nggi soniyalarda «Bolonya»ni taslim etdi

Italiya A Seriyasining 2-turiga Bergamo shahrida kechgan nihoyatda keskin va shiddatli bahs bilan yakun yasaldi. O‘z maydonida «Bolonya»ni qabul qilgan «Atalanta» hakam tomonidan qo‘shib berilgan so‘nggi soniyalarda g‘alaba to‘pini kiritib, muhim 1:0 hisobidagi g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Mauritsio Sarri shogirdlari ushbu muvaffaqiyatdan so‘ng ketma-ket ikkinchi g‘alabasini tantana qilib, ochkolarini 6 taga yetkazdi va peshqadamlar safidan mustahkam joy oldi. Har ikkala turda ham imkoniyatni boy bergan «Bolonya» esa ochkosiz qolmoqda.

Zaxiradan tushgan Samarjichning qahramonligi

Uchrashuv taqdirini hal qilgan asosiy jihatlar va taktik o‘zgarishlar:

  • 90+6-daqiqadagi gol: O‘yinning 68-daqiqasida zaxiradan maydonga tushgan Lazar Samarjich hakam qo‘shib bergan so‘nggi daqiqalarda raqib darvozasini aniq nishonga olib, Bergamo ahliga g‘alaba keltirdi;

  • Sarrining to‘g‘ri almashtirishlari: «Atalanta» murabbiylar shtabi ikkinchi bo‘limda amalga oshirgan rotatsiyalar va hujumga qo‘shimcha kuch tashlash taktikasi o‘yinning kulminatsion pallasida o‘z mevasini berdi;

  • «Bolonya»ning chidamsizligi: Mehmonlar 95 daqiqa davomida kuchli himoyalangan bo‘lsa-da, so‘nggi hal qiluvchi hujumda konsentratsiyani yo‘qotib, muhim ochkodan mahrum bo‘ldi.

O‘yin qaydnomasi va tarkiblar

  • A Seriya | 2-tur

  • «Atalanta» — «Bolonya» 1:0

  • 31 avgust, «Atleti Adzurri d'Italiya» stadioni

  • Gol: Lazar Samarjich (90+6);

  • «Atalanta» tarkibi: Karnezekki, Zappakosta, Kossunu, Skalvini, Kolashinas (Bellanova, 78), Pashalich, Gaetano, Ederson (Samarjich, 68), de Ketelare (Zalevski, 55), Skamakka (Krstovich, 68), Raspadori (Elmaz, 55);

  • «Bolonya» tarkibi: Skorupski, Xolm (Zortea, 72), Xelland, Xeggem, Alxasan, Pobega (Amondarain, 72), Fergyuson, Bernardeski, Odgor (Orsolini 60, Moro 80), Kambiyagi, Pikkoli (Dovbik, 60);

  • Ogohlantirish: Krstovich (73).

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real»da yangi taktika: Mourino Bellinghemning kuchini qanday oshirganini aytdi«Real»da yangi taktika: Mourino Bellinghemning kuchini qanday oshirganini aytdiBugun, 06:15Master-klass: «Roma» 4:0 hisobida g‘alaba qozonib, A Seriya peshqadamiga aylandiMaster-klass: «Roma» 4:0 hisobida g‘alaba qozonib, A Seriya peshqadamiga aylandiBugun, 06:07Muhim bahs: Amaldagi chempion «Arsenal» Birminghemda 3 ochkoni naqd qildiMuhim bahs: Amaldagi chempion «Arsenal» Birminghemda 3 ochkoni naqd qildiBugun, 06:03«Kamp Nou»da gollar yomg‘iri: «Barselona» 7 ta gol urilgan trillerda g‘alaba qozondi«Kamp Nou»da gollar yomg‘iri: «Barselona» 7 ta gol urilgan trillerda g‘alaba qozondiBugun, 05:56Transfer bozorida drama: «Liverpul» «Siti»ning £85 mlnlik taklifini rad etdiTransfer bozorida drama: «Liverpul» «Siti»ning £85 mlnlik taklifini rad etdiKecha, 22:38«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdiKecha, 22:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)