«Kamp Nou»da gollar yomg‘iri: «Barselona» 7 ta gol urilgan trillerda g‘alaba qozondi
Ispaniya chempionatining 3-turiga markaziy uchrashuv bilan yakun yasaldi. O‘z maydonida «Rayo Valekano»ni qabul qilgan Kataloniyaning «Barselona» klubi haqiqiy gollar shousini namoyish etib, 5:2 hisobida yorqin va ishonchli g‘alabaga erishdi.
Xansi Flik boshchiligidagi «ko‘k-anorranglilar» ushbu muvaffaqiyatdan so‘ng 9 ochko bilan to‘plar nisbatiga ko‘ra azaliy raqibi «Real»ni ortda qoldirgan holda La Liga turnir jadvali peshqadamligini qaytarib oldi.
Rafinyadan to‘purarlik yetakchiligi va Yamalning tarixiy 50-goli
Uchrashuv qahramonlari va ularning qayd etgan muhim natijalari:
Rafinya — La Liga to‘purari: Braziliyalik vinger 19 va 71-daqiqalarda ikki bor raqib darvozasini ishg‘ol qilib, joriy mavsumdagi gollari sonini 5 taga yetkazdi hamda chempionat to‘purarlar poygasida yakkapeshqadam bo‘lib oldi;
Yamalning yubiley marrasi: Lamin Yamal (21, 90) ham dubl qayd etib, nafaqat joriy mavsumdagi dastlabki gollarini urdi, balki «Barselona» libosidagi barcha musobaqalarda kiritgan gollari sonini 50 tadan oshirib ulgurdi;
«Rayo»ning javob zarbalari: Mehmonlar safida Serxio Kamello (12, 59) ikkita gol bilan javob qaytardi, shuningdek, 51-daqiqada Lejen o‘z darvozasiga gol urib qo‘ydi.
O‘yin qaydnomasi va tarkiblar
La Liga | 3-tur
«Barselona» — «Rayo Valekano» 5:2
31 avgust, «Kamp Nou» stadioni
Gollar: Rafinya (19, 71), Yamal (21, 90), Lejen (51, avtogol) — Kamello (12, 59);
«Barselona» tarkibi: Joan Garsiya, Kunde, Kubarsi, Kristensen, Espart, Pedri (Kanselu, 78), Bernal (Rodri, 64), Olmo (Fermin, 64), Gordon (Adeyemi, 78), Yamal, Rafinya (Abdulkarim, 85);
«Rayo Valekano» tarkibi: Kardenas, Balliu, Lejen, Siss, Vertruvd, Buare (Dias, 57), Valentin, Lopes (Nteka, 75), de Frutos (Peres, 58), Garsiya, Kamello (Alemao, 75);
Ogohlantirish: Pedrosa (90).
Ushbu mag‘lubiyatdan keyin «Rayo Valekano» 1 ochko bilan 16-pog‘onada qoldi.
…