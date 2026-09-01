Muhim bahs: Amaldagi chempion «Arsenal» Birminghemda 3 ochkoni naqd qildi

·23·Sport
Muhim bahs: Amaldagi chempion «Arsenal» Birminghemda 3 ochkoni naqd qildi

Angliya Premer-ligasining 2-turi doirasidagi markaziy to‘qnashuv Birminghem shahrida kechdi. Turnirning amaldagi g‘olibi Londonning «Arsenal» klubi murosasiz kechgan bahsda mezbon «Aston Villa» ustidan 1:0 hisobida g‘alaba qozonib, qimmatli 3 ochkoni qo‘lga kiritdi.

Mikel Arteta shogirdlari mavsumdagi ketma-ket ikkinchi g‘alabasini nishonlab, ochkolarini 6 taga yetkazdi va qo‘shimcha ko‘rsatkichlarga ko‘ra «Manchester Siti»dan keyingi 2-pog‘onani band etdi. Ikki turda ham mag‘lub bo‘lgan «Aston Villa» esa ochkosiz 19-o‘rinda qolmoqda.

59-daqiqadagi hal qiluvchi zarba va uchrashuv tafsilotlari

Bahs taqdirini hal qilgan muhim jihatlar:

  • Bukayo Sakaning mahorati: O‘yinning 59-daqiqasida londonliklarning hujumchisi Bukayo Saka raqib darvozasini aniq nishonga olib, jamoasiga g‘alaba keltirgan yagona to‘pni kiritdi;

  • Mustahkam himoya: David Rayya va himoya chizig‘i mezbonlarning bir qator keskin hujumlarini bartaraf etib, darvoza daxlsizligini saqlab qoldi;

  • Keskin va asabiy daqiqalar: Uchrashuv hakami jami 4 ta sariq kartochka ko‘rsatdi, xususan, o‘yinning so‘nggi daqiqalarida maydondagi kurash yanada qizg‘in tus oldi.

O‘yin qaydnomasi va tarkiblar

  • APL | 2-tur

  • «Aston Villa» — «Arsenal» 0:1

  • 31 avgust, «Villa Park» stadioni

  • Gol: Bukayo Saka (59);

  • «Aston Villa»: Suzuki, Kesh (Van-Bissaka, 78), Lindelyof, Torres, Matsen, Kamara, Hemmings (Alisson, 71), Makgin, Barkli (Garnacho, 78), Buendia, Jekson (Abraham, 71);

  • «Arsenal»: Rayya, Uayt, Moskera (Konsa, 79), Gabriel, Kalafiori, Rays (Subimendi, 85), Lyuis-Skelli (Gimaraes, 71), Saka, Edegor (Merino, 71), Solis (Eze, 46), Haverts;

  • Ogohlantirishlar: Solis (29), Alisson (80), Makgin (81), Matsen (90+6).

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real»da yangi taktika: Mourino Bellinghemning kuchini qanday oshirganini aytdi«Real»da yangi taktika: Mourino Bellinghemning kuchini qanday oshirganini aytdiBugun, 06:15Master-klass: «Roma» 4:0 hisobida g‘alaba qozonib, A Seriya peshqadamiga aylandiMaster-klass: «Roma» 4:0 hisobida g‘alaba qozonib, A Seriya peshqadamiga aylandiBugun, 06:07Muhim g‘alaba: «Atalanta» so‘nggi soniyalarda «Bolonya»ni taslim etdiMuhim g‘alaba: «Atalanta» so‘nggi soniyalarda «Bolonya»ni taslim etdiBugun, 06:05«Kamp Nou»da gollar yomg‘iri: «Barselona» 7 ta gol urilgan trillerda g‘alaba qozondi«Kamp Nou»da gollar yomg‘iri: «Barselona» 7 ta gol urilgan trillerda g‘alaba qozondiBugun, 05:56Transfer bozorida drama: «Liverpul» «Siti»ning £85 mlnlik taklifini rad etdiTransfer bozorida drama: «Liverpul» «Siti»ning £85 mlnlik taklifini rad etdiKecha, 22:38«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdiKecha, 22:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)