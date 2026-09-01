Muhim bahs: Amaldagi chempion «Arsenal» Birminghemda 3 ochkoni naqd qildi
Angliya Premer-ligasining 2-turi doirasidagi markaziy to‘qnashuv Birminghem shahrida kechdi. Turnirning amaldagi g‘olibi Londonning «Arsenal» klubi murosasiz kechgan bahsda mezbon «Aston Villa» ustidan 1:0 hisobida g‘alaba qozonib, qimmatli 3 ochkoni qo‘lga kiritdi.
Mikel Arteta shogirdlari mavsumdagi ketma-ket ikkinchi g‘alabasini nishonlab, ochkolarini 6 taga yetkazdi va qo‘shimcha ko‘rsatkichlarga ko‘ra «Manchester Siti»dan keyingi 2-pog‘onani band etdi. Ikki turda ham mag‘lub bo‘lgan «Aston Villa» esa ochkosiz 19-o‘rinda qolmoqda.
59-daqiqadagi hal qiluvchi zarba va uchrashuv tafsilotlari
Bahs taqdirini hal qilgan muhim jihatlar:
Bukayo Sakaning mahorati: O‘yinning 59-daqiqasida londonliklarning hujumchisi Bukayo Saka raqib darvozasini aniq nishonga olib, jamoasiga g‘alaba keltirgan yagona to‘pni kiritdi;
Mustahkam himoya: David Rayya va himoya chizig‘i mezbonlarning bir qator keskin hujumlarini bartaraf etib, darvoza daxlsizligini saqlab qoldi;
Keskin va asabiy daqiqalar: Uchrashuv hakami jami 4 ta sariq kartochka ko‘rsatdi, xususan, o‘yinning so‘nggi daqiqalarida maydondagi kurash yanada qizg‘in tus oldi.
O‘yin qaydnomasi va tarkiblar
APL | 2-tur
«Aston Villa» — «Arsenal» 0:1
31 avgust, «Villa Park» stadioni
Gol: Bukayo Saka (59);
«Aston Villa»: Suzuki, Kesh (Van-Bissaka, 78), Lindelyof, Torres, Matsen, Kamara, Hemmings (Alisson, 71), Makgin, Barkli (Garnacho, 78), Buendia, Jekson (Abraham, 71);
«Arsenal»: Rayya, Uayt, Moskera (Konsa, 79), Gabriel, Kalafiori, Rays (Subimendi, 85), Lyuis-Skelli (Gimaraes, 71), Saka, Edegor (Merino, 71), Solis (Eze, 46), Haverts;
Ogohlantirishlar: Solis (29), Alisson (80), Makgin (81), Matsen (90+6).
…