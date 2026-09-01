Apple sobiq xodimga qarshi sud ishida yangi dalillarni taqdim etdi
Texnologiya olamidagi yetakchi kompaniyalardan biri boʻlgan Apple oʻzining sobiq xodimi ustidan qoʻzgʻatilgan sud ishida OpenAI foydasiga tijorat sirlarini oʻgʻirlagani haqidagi daʼvolarini tasdiqlovchi "shok qiluvchi dalillar"ni taqdim etdi. TechCrunch xabar qilishicha, ushbu jiddiy ayblovlar sobiq xodim Chang Liu ga tegishli boʻlgan eski ishchi noutbuk tekshiruvdan oʻtkazilgandan soʻng maʼlum boʻlgan. Hozirda OpenAI kompaniyasida faoliyat yuritayotgan ushbu shaxs Apple maxfiy maʼlumotlarini oʻzining yangi ishida ishlatganlikda gumon qilinmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Sud hujjatlariga koʻra, Chang Liu Apple kompaniyasining maxfiy sxemasidan hamda Cupertino gigantining ichki muhandislik ilovasiga oʻxshash vositadan OpenAIʼdagi ishida foydalangani aniqlangan. Apple tomoni OpenAI bu holatdan toʻliq xabardor boʻlganini va joriy yilning iyun oyida tergov boshlanganini sezgan Liu oʻzining OpenAIʼdagi hamkasbi Yu-Ting Peng yordamida dalillarni yoʻq qilishga uringanini iddao qilmoqda. Kompaniya taqdim etgan noutbukdagi maʼlumotlar ularning gumonlari asossiz emasligini koʻrsatmoqda.
Sud jarayoni va tomonlarning pozitsiyalariOldingi sud materiallarida keltirilgan xabarlarga koʻra, Chang Liu Apple fayllariga kirish huquqi saqlanib qolganini bilib turib, bu holatga yengil munosabat bildirgan. Biroq OpenAI kompaniyasi bu ayblovlarga javoban bayonot berib, xodim kompaniyadan ketganidan keyin faqat eski hamkasblarining iltimosiga koʻra yordam berish maqsadigagina fayllarga kirganini taʼkidlagan. OpenAI vakillarining fikricha, mazkur holat Apple kompaniyasining oʻz tizimidagi xavfsizlik va kirish huquqlarini yetarlicha boshqara olmagani oqibatidir.
Shunga qaramay, Apple bu vajlarni qatʼiyan rad etmoqda. Kompaniya bayonotida taʼkidlanishicha, sobiq xodim oddiy qoldiq huquqlardan emas, balki tizimdagi kamdan-kam uchraydigan va avval nomaʼlum boʻlgan autentifikatsiya xatosidan ataylab foydalangan. Hozirgi kunda mazkur mojaro yuzasidan oʻquvchilar va texnologiya hamjamiyati vakillari OpenAI rasmiy izohini kutishmoqda, biroq kompaniya boshqa tafsilotlarni oshkor etishdan tiyilmoqda.
Sud talablari va kelgusidagi oqibatlar
Apple sud jarayoni davom etayotgan vaqtda OpenAI kompaniyasiga oʻz texnologiyalariga asoslangan holda apparat taʼminoti ustida ishlashni vaqtincha taqiqlovchi sud buyrugʻini talab qilmoqda. Shuningdek, kompaniya dalillarni tezkorlik bilan yigʻish jarayonini talab qilmoqda, chunki tergov jarayonida yana boshqa sobiq xodimlar ham shunga oʻxshash qoidabuzarliklarga aloqador boʻlishi mumkinligi taxmin qilinmoqda.
Maʼlumot oʻrnida taʼkidlash joizki, Appleʼning dastlabki sud arizasida keltirilishicha, hozirgi kunda 400 dan ortiq sobiq Apple xodimlari OpenAI kompaniyasida ishlaydi. Ushbu sud ishining yakuni nafaqat ushbu ikki yirik kompaniya oʻzaro munosabatlariga, balki butun sunʼiy intellekt va texnologiya bozorida intellektual mulk xavfsizligini taʼminlash amaliyotiga jiddiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda.
…