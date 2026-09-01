Apple sobiq xodimga qarshi sud ishida yangi dalillarni taqdim etdi

·24·Texno
Apple sobiq xodimga qarshi sud ishida yangi dalillarni taqdim etdi

Texnologiya olamidagi yetakchi kompaniyalardan biri boʻlgan Apple oʻzining sobiq xodimi ustidan qoʻzgʻatilgan sud ishida OpenAI foydasiga tijorat sirlarini oʻgʻirlagani haqidagi daʼvolarini tasdiqlovchi "shok qiluvchi dalillar"ni taqdim etdi. TechCrunch xabar qilishicha, ushbu jiddiy ayblovlar sobiq xodim Chang Liu ga tegishli boʻlgan eski ishchi noutbuk tekshiruvdan oʻtkazilgandan soʻng maʼlum boʻlgan. Hozirda OpenAI kompaniyasida faoliyat yuritayotgan ushbu shaxs Apple maxfiy maʼlumotlarini oʻzining yangi ishida ishlatganlikda gumon qilinmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Sud hujjatlariga koʻra, Chang Liu Apple kompaniyasining maxfiy sxemasidan hamda Cupertino gigantining ichki muhandislik ilovasiga oʻxshash vositadan OpenAIʼdagi ishida foydalangani aniqlangan. Apple tomoni OpenAI bu holatdan toʻliq xabardor boʻlganini va joriy yilning iyun oyida tergov boshlanganini sezgan Liu oʻzining OpenAIʼdagi hamkasbi Yu-Ting Peng yordamida dalillarni yoʻq qilishga uringanini iddao qilmoqda. Kompaniya taqdim etgan noutbukdagi maʼlumotlar ularning gumonlari asossiz emasligini koʻrsatmoqda.

Sud jarayoni va tomonlarning pozitsiyalari

Oldingi sud materiallarida keltirilgan xabarlarga koʻra, Chang Liu Apple fayllariga kirish huquqi saqlanib qolganini bilib turib, bu holatga yengil munosabat bildirgan. Biroq OpenAI kompaniyasi bu ayblovlarga javoban bayonot berib, xodim kompaniyadan ketganidan keyin faqat eski hamkasblarining iltimosiga koʻra yordam berish maqsadigagina fayllarga kirganini taʼkidlagan. OpenAI vakillarining fikricha, mazkur holat Apple kompaniyasining oʻz tizimidagi xavfsizlik va kirish huquqlarini yetarlicha boshqara olmagani oqibatidir.

Shunga qaramay, Apple bu vajlarni qatʼiyan rad etmoqda. Kompaniya bayonotida taʼkidlanishicha, sobiq xodim oddiy qoldiq huquqlardan emas, balki tizimdagi kamdan-kam uchraydigan va avval nomaʼlum boʻlgan autentifikatsiya xatosidan ataylab foydalangan. Hozirgi kunda mazkur mojaro yuzasidan oʻquvchilar va texnologiya hamjamiyati vakillari OpenAI rasmiy izohini kutishmoqda, biroq kompaniya boshqa tafsilotlarni oshkor etishdan tiyilmoqda.

Sud talablari va kelgusidagi oqibatlar

Apple sud jarayoni davom etayotgan vaqtda OpenAI kompaniyasiga oʻz texnologiyalariga asoslangan holda apparat taʼminoti ustida ishlashni vaqtincha taqiqlovchi sud buyrugʻini talab qilmoqda. Shuningdek, kompaniya dalillarni tezkorlik bilan yigʻish jarayonini talab qilmoqda, chunki tergov jarayonida yana boshqa sobiq xodimlar ham shunga oʻxshash qoidabuzarliklarga aloqador boʻlishi mumkinligi taxmin qilinmoqda.

Maʼlumot oʻrnida taʼkidlash joizki, Appleʼning dastlabki sud arizasida keltirilishicha, hozirgi kunda 400 dan ortiq sobiq Apple xodimlari OpenAI kompaniyasida ishlaydi. Ushbu sud ishining yakuni nafaqat ushbu ikki yirik kompaniya oʻzaro munosabatlariga, balki butun sunʼiy intellekt va texnologiya bozorida intellektual mulk xavfsizligini taʼminlash amaliyotiga jiddiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda.

AppleOpenAISudTexnologiyaXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Enough Phone: olinadigan batareyaga ega ixcham smartfon eʼlon qilindiEnough Phone: olinadigan batareyaga ega ixcham smartfon eʼlon qilindiBugun, 04:50Mutaxassislar elektr energiyasini talab qilmaydigan yangi sovitish tizimini yaratdiMutaxassislar elektr energiyasini talab qilmaydigan yangi sovitish tizimini yaratdiBugun, 03:23Apple tarixida burilish: Tim Kuk isteʼfoga chiqmoqda va yangi rahbar maʼlumApple tarixida burilish: Tim Kuk isteʼfoga chiqmoqda va yangi rahbar maʼlumBugun, 01:57Apple kompaniyasida rahbariyat almashinuvi va kadrlar ketishi davom etmoqdaApple kompaniyasida rahbariyat almashinuvi va kadrlar ketishi davom etmoqdaBugun, 00:26Xitoyning CXMT kompaniyasi oʻzining HBM3E xotirasini ishlab chiqarishni boshladiXitoyning CXMT kompaniyasi oʻzining HBM3E xotirasini ishlab chiqarishni boshladiKecha, 23:28Tim Kuk bosh direktor lavozimidan ketdi va Jon Ternus kompaniya rahbari boʻldiTim Kuk bosh direktor lavozimidan ketdi va Jon Ternus kompaniya rahbari boʻldiKecha, 22:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi