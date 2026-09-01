«Real»da yangi taktika: Mourino Bellinghemning kuchini qanday oshirganini aytdi

·12·Sport
«Real»da yangi taktika: Mourino Bellinghemning kuchini qanday oshirganini aytdi

Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi Joze Mourino Ispaniyaning nufuzli AS nashriga bergan intervyusida jamoa yetakchilaridan biri Jud Bellinghemning o‘yini, uning taktik vazifalaridagi o‘zgarishlar hamda futbol olamidagi eng oliy yakka sovrin — «Oltin to‘p»ga da’vogarligi haqida atroflicha to‘xtalib o‘tdi.

Portugaliyalik mutaxassis 23 yoshli yarimhimoyachining maydondagi rolini butunlay qayta ko‘rib chiqqanini va unga o‘z salohiyatini to‘liq namoyon qilishi uchun yangi erkinlik berganini ochiqladi.

«U endi qanot himoyachisi bo‘lib yugurmaydi»: Mourinoning taktik qarori

Joze Mourino ingliz yulduzi bilan shaxsiy kelishuvi va uning xarakteri borasida quyidagi fikrlarni bildirdi:

  • Yuqori talabchanlik: «U o‘ziga ham, boshqalarga ham nihoyatda talabchan. Bu xususiyat menga juda ma’qul keladi»;

  • Taktik xatoni to‘g‘rilash: «U bilan alohida kelishib oldim: himoyalanish paytida uni ikkinchi chap qanot himoyachisi sifatida orqaga qaytib yurganini ko‘rishni istamayman. Chunki avval bunday holat tez-tez uchrardi. Biz „Benfika“ bilan bu zaiflikdan faol foydalangandik»;

  • Yangi tuzilma va qulaylik: «Hozir jamoani mutlaqo boshqacha shakllantirdik. U endi maydonda aynan nima qilishi kerakligini aniq biladi va o‘zini juda erkin hamda qulay his qilmoqda».

«Oltin to‘p» va yarimhimoya markazidagi ustunlik

«Real» ustozi Jud Bellinghemning dunyoning eng yaxshi futbolchisi bo‘lishga loyiq ekanini alohida qayd etdi:

  • «Real»ning da’vogarlari: «Men „Real Madrid“da „Oltin to‘p“ni qo‘lga kiritishga qodir bir nechta futbolchi borligini aytganman. Mana ulardan biri — aynan Jud»;

  • Markazdagi fenomen: «Albatta, Jahon chempionati orqali tarixga kirgan futbolchilar ham bor. Lekin Jud yarimhimoya markazida — shunchaki aqlbovar qilmas darajani ko‘rsatmoqda».

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Master-klass: «Roma» 4:0 hisobida g‘alaba qozonib, A Seriya peshqadamiga aylandiMaster-klass: «Roma» 4:0 hisobida g‘alaba qozonib, A Seriya peshqadamiga aylandiBugun, 06:07Muhim g‘alaba: «Atalanta» so‘nggi soniyalarda «Bolonya»ni taslim etdiMuhim g‘alaba: «Atalanta» so‘nggi soniyalarda «Bolonya»ni taslim etdiBugun, 06:05Muhim bahs: Amaldagi chempion «Arsenal» Birminghemda 3 ochkoni naqd qildiMuhim bahs: Amaldagi chempion «Arsenal» Birminghemda 3 ochkoni naqd qildiBugun, 06:03«Kamp Nou»da gollar yomg‘iri: «Barselona» 7 ta gol urilgan trillerda g‘alaba qozondi«Kamp Nou»da gollar yomg‘iri: «Barselona» 7 ta gol urilgan trillerda g‘alaba qozondiBugun, 05:56Transfer bozorida drama: «Liverpul» «Siti»ning £85 mlnlik taklifini rad etdiTransfer bozorida drama: «Liverpul» «Siti»ning £85 mlnlik taklifini rad etdiKecha, 22:38«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdiKecha, 22:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)