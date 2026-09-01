«Real»da yangi taktika: Mourino Bellinghemning kuchini qanday oshirganini aytdi
Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi Joze Mourino Ispaniyaning nufuzli AS nashriga bergan intervyusida jamoa yetakchilaridan biri Jud Bellinghemning o‘yini, uning taktik vazifalaridagi o‘zgarishlar hamda futbol olamidagi eng oliy yakka sovrin — «Oltin to‘p»ga da’vogarligi haqida atroflicha to‘xtalib o‘tdi.
Portugaliyalik mutaxassis 23 yoshli yarimhimoyachining maydondagi rolini butunlay qayta ko‘rib chiqqanini va unga o‘z salohiyatini to‘liq namoyon qilishi uchun yangi erkinlik berganini ochiqladi.
«U endi qanot himoyachisi bo‘lib yugurmaydi»: Mourinoning taktik qarori
Joze Mourino ingliz yulduzi bilan shaxsiy kelishuvi va uning xarakteri borasida quyidagi fikrlarni bildirdi:
Yuqori talabchanlik: «U o‘ziga ham, boshqalarga ham nihoyatda talabchan. Bu xususiyat menga juda ma’qul keladi»;
Taktik xatoni to‘g‘rilash: «U bilan alohida kelishib oldim: himoyalanish paytida uni ikkinchi chap qanot himoyachisi sifatida orqaga qaytib yurganini ko‘rishni istamayman. Chunki avval bunday holat tez-tez uchrardi. Biz „Benfika“ bilan bu zaiflikdan faol foydalangandik»;
Yangi tuzilma va qulaylik: «Hozir jamoani mutlaqo boshqacha shakllantirdik. U endi maydonda aynan nima qilishi kerakligini aniq biladi va o‘zini juda erkin hamda qulay his qilmoqda».
«Oltin to‘p» va yarimhimoya markazidagi ustunlik
«Real» ustozi Jud Bellinghemning dunyoning eng yaxshi futbolchisi bo‘lishga loyiq ekanini alohida qayd etdi:
«Real»ning da’vogarlari: «Men „Real Madrid“da „Oltin to‘p“ni qo‘lga kiritishga qodir bir nechta futbolchi borligini aytganman. Mana ulardan biri — aynan Jud»;
Markazdagi fenomen: «Albatta, Jahon chempionati orqali tarixga kirgan futbolchilar ham bor. Lekin Jud yarimhimoya markazida — shunchaki aqlbovar qilmas darajani ko‘rsatmoqda».
…