Master-klass: «Roma» 4:0 hisobida g‘alaba qozonib, A Seriya peshqadamiga aylandi
Italiya chempionatining 2-turida Rimning «Roma» klubi safarda «Lechche» maydoniga safar uyushtirib, haqiqiy gollar shousini namoyish etdi. Jan Pero Gasperini shogirdlari raqib darvozasiga javobsiz to‘rtta to‘p kiritib, yirik 4:0 hisobidagi g‘alabani rasmiylashtirdi.
Dastlabki ikki turda yuz foizlik natija ko‘rsatgan «bo‘rilar» ochkolarini 6 taga yetkazib, turnir jadvalida yakkapeshqadam bo‘lib oldi. Mag‘lubiyatga uchragan «Lechche» esa 3 ochko bilan 13-pog‘onani band etgan.
Doniell Malenning to‘xtatib bo‘lmas sermahsulligi
Uchrashuv taqdirini hal qilgan asosiy jihatlar va gollar tafsiloti:
Malenning davomli benefisi: O‘tgan turda het-trik qayd etgan niderlandiyalik hujumchi Doniell Malen bu safar ham asosiy qahramonga aylandi — u 4 va 23-daqiqalarda raqib to‘rini aniq nishonga olib, dublga erishdi;
Birinchi bo‘limdagi hal qiluvchi zarbalar: 25-daqiqada Matias Soule hisobni 3:0 ko‘rinishiga keltirgan bo‘lsa, 65-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Mora yakuniy nuqtani qo‘ydi;
Ishonchli himoya: «Roma» posboni Mile Svilar va himoya chizig‘i mezbonlarga darvozani ishg‘ol qilish uchun deyarli imkoniyat qoldirmadi.
O‘yin qaydnomasi va tarkiblar
A Seriya | 2-tur
«Lechche» — «Roma» 0:4
31 avgust, «Via del Mare» stadioni
Gollar: Malen (4, 23), Soule (25), Mora (65);
«Lechche» tarkibi: Falkone, Siyebert, Gashpar, Gabriel (Ndri, 46), Danilu, Kulibali, Ngom (Ilich, 72), Gorter (Malex, 46), Ndaba, Piyerotti (Fatax, 72), Gebbels (Stulich, 54);
«Roma» tarkibi: Svilar, Gilardi, Manchini, Ermoso, Lulli, Kone (Pisilli, 67), Kristante, Uesli (Molina, 60), Dibala (de Ron, 84), Soule (Mora, 60), Malen (Kastro, 67);
Ogohlantirishlar: Malen (9), Ilich (90).
…