Master-klass: «Roma» 4:0 hisobida g‘alaba qozonib, A Seriya peshqadamiga aylandi

·26·Sport
Master-klass: «Roma» 4:0 hisobida g‘alaba qozonib, A Seriya peshqadamiga aylandi

Italiya chempionatining 2-turida Rimning «Roma» klubi safarda «Lechche» maydoniga safar uyushtirib, haqiqiy gollar shousini namoyish etdi. Jan Pero Gasperini shogirdlari raqib darvozasiga javobsiz to‘rtta to‘p kiritib, yirik 4:0 hisobidagi g‘alabani rasmiylashtirdi.

Dastlabki ikki turda yuz foizlik natija ko‘rsatgan «bo‘rilar» ochkolarini 6 taga yetkazib, turnir jadvalida yakkapeshqadam bo‘lib oldi. Mag‘lubiyatga uchragan «Lechche» esa 3 ochko bilan 13-pog‘onani band etgan.

Doniell Malenning to‘xtatib bo‘lmas sermahsulligi

Uchrashuv taqdirini hal qilgan asosiy jihatlar va gollar tafsiloti:

  • Malenning davomli benefisi: O‘tgan turda het-trik qayd etgan niderlandiyalik hujumchi Doniell Malen bu safar ham asosiy qahramonga aylandi — u 4 va 23-daqiqalarda raqib to‘rini aniq nishonga olib, dublga erishdi;

  • Birinchi bo‘limdagi hal qiluvchi zarbalar: 25-daqiqada Matias Soule hisobni 3:0 ko‘rinishiga keltirgan bo‘lsa, 65-daqiqada zaxiradan maydonga tushgan Mora yakuniy nuqtani qo‘ydi;

  • Ishonchli himoya: «Roma» posboni Mile Svilar va himoya chizig‘i mezbonlarga darvozani ishg‘ol qilish uchun deyarli imkoniyat qoldirmadi.

O‘yin qaydnomasi va tarkiblar

  • A Seriya | 2-tur

  • «Lechche» — «Roma» 0:4

  • 31 avgust, «Via del Mare» stadioni

  • Gollar: Malen (4, 23), Soule (25), Mora (65);

  • «Lechche» tarkibi: Falkone, Siyebert, Gashpar, Gabriel (Ndri, 46), Danilu, Kulibali, Ngom (Ilich, 72), Gorter (Malex, 46), Ndaba, Piyerotti (Fatax, 72), Gebbels (Stulich, 54);

  • «Roma» tarkibi: Svilar, Gilardi, Manchini, Ermoso, Lulli, Kone (Pisilli, 67), Kristante, Uesli (Molina, 60), Dibala (de Ron, 84), Soule (Mora, 60), Malen (Kastro, 67);

  • Ogohlantirishlar: Malen (9), Ilich (90).

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real»da yangi taktika: Mourino Bellinghemning kuchini qanday oshirganini aytdi«Real»da yangi taktika: Mourino Bellinghemning kuchini qanday oshirganini aytdiBugun, 06:15Muhim g‘alaba: «Atalanta» so‘nggi soniyalarda «Bolonya»ni taslim etdiMuhim g‘alaba: «Atalanta» so‘nggi soniyalarda «Bolonya»ni taslim etdiBugun, 06:05Muhim bahs: Amaldagi chempion «Arsenal» Birminghemda 3 ochkoni naqd qildiMuhim bahs: Amaldagi chempion «Arsenal» Birminghemda 3 ochkoni naqd qildiBugun, 06:03«Kamp Nou»da gollar yomg‘iri: «Barselona» 7 ta gol urilgan trillerda g‘alaba qozondi«Kamp Nou»da gollar yomg‘iri: «Barselona» 7 ta gol urilgan trillerda g‘alaba qozondiBugun, 05:56Transfer bozorida drama: «Liverpul» «Siti»ning £85 mlnlik taklifini rad etdiTransfer bozorida drama: «Liverpul» «Siti»ning £85 mlnlik taklifini rad etdiKecha, 22:38«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdiKecha, 22:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)