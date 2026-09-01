Apple tarixida burilish: Tim Kuk isteʼfoga chiqmoqda va yangi rahbar maʼlum

·1·Texno
Apple tarixida burilish: Tim Kuk isteʼfoga chiqmoqda va yangi rahbar maʼlum

Texnologiya olamida soʻnggi oʻn yillikdagi eng yirik oʻzgarishlardan biri roʻy berishi kutilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Tim Kuk 1 sentyabr kuni Apple kompaniyasi bosh direktori lavozimini tark etadi. U bu lavozimni 15 yil davomida boshqarib kelgan edi. Shunday qilib, texnologiya giganti tarixida ilk bor bosh direktor oʻzgarish jarayoni rasman eʼlon qilindi va bu kompaniya kelajagiga qiziqish bildirgan millionlab foydalanuvchilar eʼtiborini tortdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, Tim Kuk ushbu lavozimni 2011 yilning avgust oyida afsonaviy Stiv Jobs vafotidan soʻng egallagandi. Uning rahbarlik yillari davomida Apple nafaqat oʻz pozitsiyasini mustahkamladi, balki butun boshli qurilmalar va xizmatlar ekotizimini sezilarli darajada kengaytirdi. Ushbu davrda Apple Watch, AirPods, HomePod, Vision Pro, shuningdek, Apple Music va Apple TV kabi mashhur mahsulotlar dunyo yuzini koʻrdi.

Yangi rahbar va uning vazifalari

Kompaniyaning yangi bosh direktori etib hozirda apparatni ishlab chiqish boʻlinmasiga rahbarlik qilib kelayotgan Jon Ternus tayinlandi. U Apple safida 25 yildan ortiq vaqtdan beri faoliyat yuritib kelmoqda. Tim Kukning soʻzlariga koʻra, aynan Jon Ternus oʻzining yangi mahsulotlarni yaratishdagi boy tajribasi tufayli kompaniya rivojlanishining navbatdagi bosqichiga mos keladi.

Qayd etilishicha, Jon Ternus 1997 yildan beri Stiv Jobs va Tim Kukdan keyingi uchinchi rahbar boʻladi. Tim Kukning oʻzi esa Appleʼni butunlay tark etmaydi — u ijroiya boshqaruv raisi sifatida qoladi. Xodimlarga yoʻllagan murojaatida Kuk bu qaror unga oson kechmaganini tan olib, kompaniyani boshqarishni «umrining imtiyozlari» deb atadi va ayrim strategik yoʻnalishlarda ishlashni davom ettirishini taʼkidladi.

Moliyaviy muvaffaqiyat va yaqindagi taqdimotlar

Apple rahbariyatining oʻzgarishi kompaniya uchun moliyaviy jihatdan eng barqaror va yuqori natijalar qayd etilgan davrga toʻgʻri keldi. Korxona soʻnggi choraklarda daromad boʻyicha bir nechta rekordlarni yangilashga muvaffaq boʻldi. Bu esa yangi rahbariyatga moliyaviy bosimsiz oʻtish imkonini beradi.

Jongazar Jon Ternus uchun ilk jiddiy sinov va yirik tadbir u lavozimga kirishganidan atigi sakkiz kun oʻtib, 9 sentyabr kuni boʻlib oʻtadi. Ushbu taqdimotda kompaniya iPhone 18 Pro liniyasini hamda dastlabki maʼlumotlarga koʻra iPhone Ultra deb nomlanishi kutilayotgan ilk buklama smartfonini omuzga taqdim etishi kutilmoqda.

AppleTim KukJon TernusTexnologiyalarYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasida rahbariyat almashinuvi va kadrlar ketishi davom etmoqdaApple kompaniyasida rahbariyat almashinuvi va kadrlar ketishi davom etmoqdaBugun, 00:26Xitoyning CXMT kompaniyasi oʻzining HBM3E xotirasini ishlab chiqarishni boshladiXitoyning CXMT kompaniyasi oʻzining HBM3E xotirasini ishlab chiqarishni boshladiKecha, 23:28Tim Kuk bosh direktor lavozimidan ketdi va Jon Ternus kompaniya rahbari boʻldiTim Kuk bosh direktor lavozimidan ketdi va Jon Ternus kompaniya rahbari boʻldiKecha, 22:23Samsung xotirani bozor narxidan besh baravar arzon sotmoqdaSamsung xotirani bozor narxidan besh baravar arzon sotmoqdaKecha, 21:27Samsung Galaxy S27 Ultra kamerasi qanday oʻzgarishi mumkinSamsung Galaxy S27 Ultra kamerasi qanday oʻzgarishi mumkinKecha, 20:54Honor Magic 9 Pro flagmani ikkita 200 MP kamera bilan chiqadiHonor Magic 9 Pro flagmani ikkita 200 MP kamera bilan chiqadiKecha, 19:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi