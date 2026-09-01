Apple tarixida burilish: Tim Kuk isteʼfoga chiqmoqda va yangi rahbar maʼlum
Texnologiya olamida soʻnggi oʻn yillikdagi eng yirik oʻzgarishlardan biri roʻy berishi kutilmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Tim Kuk 1 sentyabr kuni Apple kompaniyasi bosh direktori lavozimini tark etadi. U bu lavozimni 15 yil davomida boshqarib kelgan edi. Shunday qilib, texnologiya giganti tarixida ilk bor bosh direktor oʻzgarish jarayoni rasman eʼlon qilindi va bu kompaniya kelajagiga qiziqish bildirgan millionlab foydalanuvchilar eʼtiborini tortdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, Tim Kuk ushbu lavozimni 2011 yilning avgust oyida afsonaviy Stiv Jobs vafotidan soʻng egallagandi. Uning rahbarlik yillari davomida Apple nafaqat oʻz pozitsiyasini mustahkamladi, balki butun boshli qurilmalar va xizmatlar ekotizimini sezilarli darajada kengaytirdi. Ushbu davrda Apple Watch, AirPods, HomePod, Vision Pro, shuningdek, Apple Music va Apple TV kabi mashhur mahsulotlar dunyo yuzini koʻrdi.
Yangi rahbar va uning vazifalariKompaniyaning yangi bosh direktori etib hozirda apparatni ishlab chiqish boʻlinmasiga rahbarlik qilib kelayotgan Jon Ternus tayinlandi. U Apple safida 25 yildan ortiq vaqtdan beri faoliyat yuritib kelmoqda. Tim Kukning soʻzlariga koʻra, aynan Jon Ternus oʻzining yangi mahsulotlarni yaratishdagi boy tajribasi tufayli kompaniya rivojlanishining navbatdagi bosqichiga mos keladi.
Qayd etilishicha, Jon Ternus 1997 yildan beri Stiv Jobs va Tim Kukdan keyingi uchinchi rahbar boʻladi. Tim Kukning oʻzi esa Appleʼni butunlay tark etmaydi — u ijroiya boshqaruv raisi sifatida qoladi. Xodimlarga yoʻllagan murojaatida Kuk bu qaror unga oson kechmaganini tan olib, kompaniyani boshqarishni «umrining imtiyozlari» deb atadi va ayrim strategik yoʻnalishlarda ishlashni davom ettirishini taʼkidladi.
Moliyaviy muvaffaqiyat va yaqindagi taqdimotlarApple rahbariyatining oʻzgarishi kompaniya uchun moliyaviy jihatdan eng barqaror va yuqori natijalar qayd etilgan davrga toʻgʻri keldi. Korxona soʻnggi choraklarda daromad boʻyicha bir nechta rekordlarni yangilashga muvaffaq boʻldi. Bu esa yangi rahbariyatga moliyaviy bosimsiz oʻtish imkonini beradi.
Jongazar Jon Ternus uchun ilk jiddiy sinov va yirik tadbir u lavozimga kirishganidan atigi sakkiz kun oʻtib, 9 sentyabr kuni boʻlib oʻtadi. Ushbu taqdimotda kompaniya iPhone 18 Pro liniyasini hamda dastlabki maʼlumotlarga koʻra iPhone Ultra deb nomlanishi kutilayotgan ilk buklama smartfonini omuzga taqdim etishi kutilmoqda.
…