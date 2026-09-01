Enough Phone: olinadigan batareyaga ega ixcham smartfon eʼlon qilindi

·9·Texno
Enough Phone: olinadigan batareyaga ega ixcham smartfon eʼlon qilindi

Joriy yilning iyun oyida eʼlon qilingan va zamonaviy bozorda oʻziga xos yechimlari bilan ajralib turishni maqsad qilgan Enough Phone loyihasi oʻzining tashqi koʻrinishi hamda asosiy texnik tavsilotlarini oshkor etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur gadjetning eng asosiy oʻziga xos jihati zamonaviy smartfonlar uchun kamdan-kam uchraydigan yechim — foydalanuvchining oʻzi osongina almashtira oladigan olinadigan akkumulyator boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda aksariyat ishlab chiqaruvchilar batareyani korpus ichiga yashirishni afzal koʻrayotgan bir paytda, yangi qurilma muqobil yechim izlayotgan xaridorlarga qaratilgan. Qurilish va taʼmirlash qulayligiga urgʻu berilgan mazkur loyiha texnologiyalar olamida katta qiziqish uygʻotmoqda.

Texnik imkoniyatlar va ixcham oʻlchamlar

Yetarlicha ixcham gabaritlarga ega boʻlgan Enough Phone oʻlchami 132,8 × 63,8 × 12 millimetrni tashkil etadi. Ushbu koʻrsatkichga koʻra, u mashhur iPhone 13 mini modeli bilan boʻyi va eni boʻyicha deyarli bir xil, biroq korpusi bir oz qalinroq chiqishi aniqlandi. Bunday dizayn uning qoʻlda bemalol va qulay joylashishini taʼminlaydi.

Korpusning orqa qismidagi toʻrtta maxsus vint batareyaga bevosita kirish imkonini beradi. Mazkum qismda quvvati 3500 dan 4000 mA·ch gacha boʻlgan akkumulyator joylashishi rejalashtirilgan. Smartfon 1520 × 720 piksellar kengaytmasiga ega boʻlgan 5,3 dyuymli IPS ekran bilan jihozlanadi.

Unumdorlik va kamera imkoniyatlari

Ixcham korpus ostida MediaTek Dimensity 7500 protsessori, 8 GB tezkor hamda 128 GB doimiy xotira jamlangan. Shuningdek, qurilma 5G aloqa tarmogʻini qoʻllab-quvvatlaydi, NFC moduli, eSIM texnologiyasi hamda quvvat tugmachasiga oʻrnatilgan barmoq izi skaneriga ega boʻladi. Foydalanuvchilar ikkita fizika SIM-karta uyasidan foydalanishlari mumkin, ulardan birini microSD xotira kartasi uchun ham ishlatish imkoniyati koʻzda tutilgan.

Alohida eʼtiborga loyiq jihatlardan biri — asosiy kamera modulidir. U orqa panel sathidan umuman boʻrtib chiqmaydigan yagona 50 megapikselli Sony IMX766 (1/1,56 dyuymli) sensoriga tayanadi. Old kamera uchun esa 32 megapikselli datchik tanlangan.

Kelajakdagi rejalar va moliyalashtirish

Dasturiy taʼminot borasida Enough Phone Android 17 bazasida ishlovchi maxsus OdysseyOS operatsion tizimida faoliyat yuritishi maʼlum qilindi. Loyiha mualliflari uni Kickstarter platformasi orqali moliyalashtirishni maqsad qilishgan.

Hozircha smartfonning aniq narxi va kampaniya boshlanish sanasi eʼlon qilingani yoʻq. Ishlab chiqarish jarayonini muvaffaqiyatli boshlash uchun ijodkorlarga kamida 20 ming nafar potensial xaridor va homiylarning qoʻllab-quvvatlashi zarur boʻladi.

Enough PhoneSmartfonlarAndroid 17Sony IMX766Texnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mutaxassislar elektr energiyasini talab qilmaydigan yangi sovitish tizimini yaratdiMutaxassislar elektr energiyasini talab qilmaydigan yangi sovitish tizimini yaratdiBugun, 03:23Apple tarixida burilish: Tim Kuk isteʼfoga chiqmoqda va yangi rahbar maʼlumApple tarixida burilish: Tim Kuk isteʼfoga chiqmoqda va yangi rahbar maʼlumBugun, 01:57Apple kompaniyasida rahbariyat almashinuvi va kadrlar ketishi davom etmoqdaApple kompaniyasida rahbariyat almashinuvi va kadrlar ketishi davom etmoqdaBugun, 00:26Xitoyning CXMT kompaniyasi oʻzining HBM3E xotirasini ishlab chiqarishni boshladiXitoyning CXMT kompaniyasi oʻzining HBM3E xotirasini ishlab chiqarishni boshladiKecha, 23:28Tim Kuk bosh direktor lavozimidan ketdi va Jon Ternus kompaniya rahbari boʻldiTim Kuk bosh direktor lavozimidan ketdi va Jon Ternus kompaniya rahbari boʻldiKecha, 22:23Samsung xotirani bozor narxidan besh baravar arzon sotmoqdaSamsung xotirani bozor narxidan besh baravar arzon sotmoqdaKecha, 21:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi