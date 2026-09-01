Enough Phone: olinadigan batareyaga ega ixcham smartfon eʼlon qilindi
Joriy yilning iyun oyida eʼlon qilingan va zamonaviy bozorda oʻziga xos yechimlari bilan ajralib turishni maqsad qilgan Enough Phone loyihasi oʻzining tashqi koʻrinishi hamda asosiy texnik tavsilotlarini oshkor etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur gadjetning eng asosiy oʻziga xos jihati zamonaviy smartfonlar uchun kamdan-kam uchraydigan yechim — foydalanuvchining oʻzi osongina almashtira oladigan olinadigan akkumulyator boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi kunda aksariyat ishlab chiqaruvchilar batareyani korpus ichiga yashirishni afzal koʻrayotgan bir paytda, yangi qurilma muqobil yechim izlayotgan xaridorlarga qaratilgan. Qurilish va taʼmirlash qulayligiga urgʻu berilgan mazkur loyiha texnologiyalar olamida katta qiziqish uygʻotmoqda.
Texnik imkoniyatlar va ixcham oʻlchamlarYetarlicha ixcham gabaritlarga ega boʻlgan Enough Phone oʻlchami 132,8 × 63,8 × 12 millimetrni tashkil etadi. Ushbu koʻrsatkichga koʻra, u mashhur iPhone 13 mini modeli bilan boʻyi va eni boʻyicha deyarli bir xil, biroq korpusi bir oz qalinroq chiqishi aniqlandi. Bunday dizayn uning qoʻlda bemalol va qulay joylashishini taʼminlaydi.
Korpusning orqa qismidagi toʻrtta maxsus vint batareyaga bevosita kirish imkonini beradi. Mazkum qismda quvvati 3500 dan 4000 mA·ch gacha boʻlgan akkumulyator joylashishi rejalashtirilgan. Smartfon 1520 × 720 piksellar kengaytmasiga ega boʻlgan 5,3 dyuymli IPS ekran bilan jihozlanadi.
Unumdorlik va kamera imkoniyatlariIxcham korpus ostida MediaTek Dimensity 7500 protsessori, 8 GB tezkor hamda 128 GB doimiy xotira jamlangan. Shuningdek, qurilma 5G aloqa tarmogʻini qoʻllab-quvvatlaydi, NFC moduli, eSIM texnologiyasi hamda quvvat tugmachasiga oʻrnatilgan barmoq izi skaneriga ega boʻladi. Foydalanuvchilar ikkita fizika SIM-karta uyasidan foydalanishlari mumkin, ulardan birini microSD xotira kartasi uchun ham ishlatish imkoniyati koʻzda tutilgan.
Alohida eʼtiborga loyiq jihatlardan biri — asosiy kamera modulidir. U orqa panel sathidan umuman boʻrtib chiqmaydigan yagona 50 megapikselli Sony IMX766 (1/1,56 dyuymli) sensoriga tayanadi. Old kamera uchun esa 32 megapikselli datchik tanlangan.
Kelajakdagi rejalar va moliyalashtirishDasturiy taʼminot borasida Enough Phone Android 17 bazasida ishlovchi maxsus OdysseyOS operatsion tizimida faoliyat yuritishi maʼlum qilindi. Loyiha mualliflari uni Kickstarter platformasi orqali moliyalashtirishni maqsad qilishgan.
Hozircha smartfonning aniq narxi va kampaniya boshlanish sanasi eʼlon qilingani yoʻq. Ishlab chiqarish jarayonini muvaffaqiyatli boshlash uchun ijodkorlarga kamida 20 ming nafar potensial xaridor va homiylarning qoʻllab-quvvatlashi zarur boʻladi.
…