«Juda og‘riqli»: Messining dunyoni yig‘latgan xayrlashuv maktubi oshkor bo‘ldi

·84·Sport
«Juda og‘riqli»: Messining dunyoni yig‘latgan xayrlashuv maktubi oshkor bo‘ldi

Jahon futbolining tirik afsonasi, 39 yoshli Lionel Messi Argentina milliy terma jamoasidagi 20 yillik porloq faoliyatini yakunlaganidan so‘ng muxlislar va jamoadoshlariga bag‘ishlangan ochiq xatini e’lon qildi.

«Albiseleste» libosida hamma narsani yutgan sardor o‘z murojaatida ushbu qarorga aslida qachon kelganini va uning ortida yotgan chuqur shaxsiy sabablarni ochiq bayon etdi.

«Endi beradigan narsam qolmadi»: Messining ochiq xati

Lionel Messi o‘z xayrlashuv maktubida quyidagi ta’sirli so‘zlarni yozib qoldirdi:

  • Og‘ir qaror va to‘g‘ri payt: «Finaldan keyin o‘tgan vaqt va uzoq muhokamalardan so‘ng milliy jamoadagi faoliyatimni yakunlayapman. Bu qaror menga juda og‘ir tushdi, hali ham yuragim og‘rimoqda. Lekin tushunib turibmanki, aynan hozir eng to‘g‘ri payt»;

  • 20 yillik sadoqat va yoshlar navbati: «Men doim bor kuchimni berganman — faqat hamma sovrinlarni yutgan yillarimizda emas, undan oldin ham borimni sarflaganman. Endi beradigan narsam qolmadi. Ortimdan kelayotgan yosh, iqtidorli futbolchilar esa terma jamoada o‘ynashga munosib»;

  • Muxlislarga minnatdorchilik: «20 yil davomida ko‘rsatgan mehringiz uchun rahmat. Buni juda sog‘inaman. Endi men ham tribunadagi oddiy muxlisga aylanaman — sizlar bilan birga quvonaman, sizlar bilan alam chekaman. Men ketayapman, ammo sizlarga bir nechta ertakka o‘xshash lahzalarni ulashganimdan baxtiyorman. Tangriga shukr, men argentinalikman. Olg‘a, Argentina!».

Maktub so‘ngidagi og‘riqli izoh va otasining vafoti

Lionel Messi xatining oxiriga juda og‘ir shaxsiy izohni qo‘shib qo‘ygan:

  • Finaldan keyingi kunlar: «Bu so‘zlarni 21 iyul kuni, Jahon chempionati finalidan ikki kun o‘tib yozgandim. Bugun esa, otam bilan bog‘liq voqealardan so‘ng, bu qarorimga avvalgidan ham ko‘proq ishonch hosil qildim»;

  • Xorxe Messining o‘limi: Lionelning otasi, bir umrlik agenti va tayanchi bo‘lgan Xorxe Messi 8 avgust kuni uzoq davom etgan og‘ir xastalikdan so‘ng 68 yoshida vafot etdi;

  • Mundialdagi ko‘z yoshlar siri: Xorxe Messining sog‘ligi 2026 yilgi Jahon chempionati paytidayoq keskin yomonlashgan edi. Shu sababli Leo turnirda Jazoirga qarshi o‘yinda kiritilgan goldan so‘ng maydonda ko‘z yoshlarini tiya olmagan edi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xamzat Chimayev oktagonga qaytmoqda — u 4 ta yulduzga jang taklif qildiXamzat Chimayev oktagonga qaytmoqda — u 4 ta yulduzga jang taklif qildiBugun, 08:05Bir soatda 2,4 million layk: Messining xayrlashuv posti butun internetni larzaga keltirdi!Bir soatda 2,4 million layk: Messining xayrlashuv posti butun internetni larzaga keltirdi!Bugun, 08:03Enso Fernandes «Manchester Siti»ga o‘tyaptimi? Alonso muhim bayonot bilan chiqdiEnso Fernandes «Manchester Siti»ga o‘tyaptimi? Alonso muhim bayonot bilan chiqdiBugun, 08:01Umarali Rahmonaliyev o‘ynayotgan «Sabax» YECHLda «o‘lim guruhi»ga tushdi!Umarali Rahmonaliyev o‘ynayotgan «Sabax» YECHLda «o‘lim guruhi»ga tushdi!Bugun, 07:57«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdiBugun, 07:53«Oltin to‘p-2026» nomzodlari qachon chiqadi? Rasmiy sana va tafsilotlar...«Oltin to‘p-2026» nomzodlari qachon chiqadi? Rasmiy sana va tafsilotlar...Bugun, 07:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)