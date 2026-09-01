«Juda og‘riqli»: Messining dunyoni yig‘latgan xayrlashuv maktubi oshkor bo‘ldi
Jahon futbolining tirik afsonasi, 39 yoshli Lionel Messi Argentina milliy terma jamoasidagi 20 yillik porloq faoliyatini yakunlaganidan so‘ng muxlislar va jamoadoshlariga bag‘ishlangan ochiq xatini e’lon qildi.
«Albiseleste» libosida hamma narsani yutgan sardor o‘z murojaatida ushbu qarorga aslida qachon kelganini va uning ortida yotgan chuqur shaxsiy sabablarni ochiq bayon etdi.
«Endi beradigan narsam qolmadi»: Messining ochiq xati
Lionel Messi o‘z xayrlashuv maktubida quyidagi ta’sirli so‘zlarni yozib qoldirdi:
Og‘ir qaror va to‘g‘ri payt: «Finaldan keyin o‘tgan vaqt va uzoq muhokamalardan so‘ng milliy jamoadagi faoliyatimni yakunlayapman. Bu qaror menga juda og‘ir tushdi, hali ham yuragim og‘rimoqda. Lekin tushunib turibmanki, aynan hozir eng to‘g‘ri payt»;
20 yillik sadoqat va yoshlar navbati: «Men doim bor kuchimni berganman — faqat hamma sovrinlarni yutgan yillarimizda emas, undan oldin ham borimni sarflaganman. Endi beradigan narsam qolmadi. Ortimdan kelayotgan yosh, iqtidorli futbolchilar esa terma jamoada o‘ynashga munosib»;
Muxlislarga minnatdorchilik: «20 yil davomida ko‘rsatgan mehringiz uchun rahmat. Buni juda sog‘inaman. Endi men ham tribunadagi oddiy muxlisga aylanaman — sizlar bilan birga quvonaman, sizlar bilan alam chekaman. Men ketayapman, ammo sizlarga bir nechta ertakka o‘xshash lahzalarni ulashganimdan baxtiyorman. Tangriga shukr, men argentinalikman. Olg‘a, Argentina!».
Maktub so‘ngidagi og‘riqli izoh va otasining vafoti
Lionel Messi xatining oxiriga juda og‘ir shaxsiy izohni qo‘shib qo‘ygan:
Finaldan keyingi kunlar: «Bu so‘zlarni 21 iyul kuni, Jahon chempionati finalidan ikki kun o‘tib yozgandim. Bugun esa, otam bilan bog‘liq voqealardan so‘ng, bu qarorimga avvalgidan ham ko‘proq ishonch hosil qildim»;
Xorxe Messining o‘limi: Lionelning otasi, bir umrlik agenti va tayanchi bo‘lgan Xorxe Messi 8 avgust kuni uzoq davom etgan og‘ir xastalikdan so‘ng 68 yoshida vafot etdi;
Mundialdagi ko‘z yoshlar siri: Xorxe Messining sog‘ligi 2026 yilgi Jahon chempionati paytidayoq keskin yomonlashgan edi. Shu sababli Leo turnirda Jazoirga qarshi o‘yinda kiritilgan goldan so‘ng maydonda ko‘z yoshlarini tiya olmagan edi.
…