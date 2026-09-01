«Oltin to‘p-2026» nomzodlari qachon chiqadi? Rasmiy sana va tafsilotlar...
Xalqaro futbol jamoatchiligi intiqlik bilan kutayotgan «Oltin to‘p-2026» sovriniga da’vogarlar ro‘yxati rasman 8 sentyabr kuni e’lon qilinadi. France Football nashri tomonidan tashkil etiladigan mazkur yubiley 70-taqdirlash marosimi bo‘yicha barcha muhim tafsilotlar oshkor etildi.
Tarixda ilk bor taqdirlash marosimi Parij shahridan tashqarida — Londonda bo‘lib o‘tadi. G‘oliblarni tantanali e’lon qilish oqshomi 26 oktyabr sanasiga belgilangan.
Mukofotlar toifalari va nomzodlar soni
«Oltin to‘p-2026» doirasida jami 6 ta asosiy yo‘nalishda erkaklar va ayollar o‘rtasidagi eng kuchli futbol namoyandalari taqdirlanadi:
«Oltin to‘p» (Yilning eng yaxshi futbolchisi):
Erkaklar — 30 nafar futbolchi;
Ayollar — 30 nafar futbolchi.
«Yilning eng yaxshi yosh iqtidori» (Kopa sovrini):
Erkaklar — 10 nafar futbolchi;
Ayollar — 5 nafar futbolchi.
«Yilning eng yaxshi darvozaboni» (Yashin sovrini):
Erkaklar — 10 nafar posbon;
Ayollar — 5 nafar posbon.
«Yilning eng yaxshi murabbiyi»:
Erkaklar jamoalari — 5 nafar mutaxassis;
Ayollar jamoalari — 5 nafar mutaxassis.
«Yilning eng yaxshi hujumchisi» (Gerd Myuller sovrini):
Erkaklar — 10 nafar hujumchi;
Ayollar — 5 nafar hujumchi.
«Yil klubi»:
Erkaklar klublari — 5 ta jamoa;
Ayollar klublari — 5 ta jamoa.
Tarixiy 70-marosimning asosiy intrigalari
2026 yilgi taqdirlash kechasi qator o‘ziga xos jihatlari bilan futbol tarixiga kirishi kutilmoqda:
Londondagi ilk taqdimot: «Oltin to‘p» o‘z tarixida ilk bor Buyuk Britaniya poytaxtida topshiriladi, bu esa tadbirning global miqyosini yanada kengaytiradi;
Yangi qahramonlar davri: 2026 yilgi Jahon chempionati va klublar miqyosidagi yirik turnirlar yakunlari bo‘yicha jahon futbolida yangi yetakchilar sahnaga chiqishi kutilmoqda.
…