Rasman: «Siti» APL transfer rekordini yangilab, Enso Fernandesni sotib oldi!

·24·Sport
Rasman: «Siti» APL transfer rekordini yangilab, Enso Fernandesni sotib oldi!

Londonning «Chelsi» klubi va Argentina terma jamoasi yarimhimoyachisi, jahon chempioni Enso Fernandes rasman «Manchester Siti» futbolchisiga aylandi. Bu Premer-liga tarixidagi eng qimmat transferlardan biri sifatida tarixga kirdi.

Gvardiola jamoasi 25 yoshli superyulduz uchun naq 125 million funt sterling (taxminan 146 million yevro) to‘ladi. Ushbu mablag‘ «Nyukasl»dan «Liverpul»ga o‘tgan Aleksandr Isakning APL transfer rekordini takrorladi.

Tarixiy shartnoma va yangi chorlov

Enso Fernandes va «shaharliklar» o‘rtasidagi kelishuv tafsilotlari:

  • Besh yillik kelishuv: Futbolchi Manchester klubi bilan 2029 yilgacha mo‘ljallangan uzoq muddatli shartnoma imzoladi;

  • Premer-liga rekordi: 125 million funt sterlinglik transfer qiymati APL tarixidagi eng yuqori ko‘rsatkich sifatida (Isak bilan birga) qayd etildi;

  • O‘tgan mavsum samaradorligi: Jahon chempioni «Chelsi» safida APLning 36 ta o‘yinida maydonga tushib, o‘z hisobiga 10 ta gol va 4 ta golli uzatma yozdirib qo‘ygan edi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rasman: «Barselona» bir yo‘la ikki futbolchisi bilan xayrlashdiRasman: «Barselona» bir yo‘la ikki futbolchisi bilan xayrlashdiBugun, 08:42Rasman: «Borussiya D» «Arsenal» yulduzini o‘z safiga qo‘shib oldiRasman: «Borussiya D» «Arsenal» yulduzini o‘z safiga qo‘shib oldiBugun, 08:38Futbol tarixi qayta yozildi: Enso Fernandes transferi jahon bo‘yicha top-4 ga kirdi!Futbol tarixi qayta yozildi: Enso Fernandes transferi jahon bo‘yicha top-4 ga kirdi!Bugun, 08:32Braziliyada shov-shuvli xarid: Ronaldo va Roberto Karlos qaysi klubni sotib oldi?Braziliyada shov-shuvli xarid: Ronaldo va Roberto Karlos qaysi klubni sotib oldi?Bugun, 08:28«Fulhem» Madriddan yangi yulduz olib keldi: Manuel Anxel nega Londonni tanladi?«Fulhem» Madriddan yangi yulduz olib keldi: Manuel Anxel nega Londonni tanladi?Bugun, 08:26Manchester Yunayted transfer oynasi yopilishida Rayan Ait-Nouriga qiziqish bildirdiManchester Yunayted transfer oynasi yopilishida Rayan Ait-Nouriga qiziqish bildirdiBugun, 02:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi