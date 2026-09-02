Rasman: «Siti» APL transfer rekordini yangilab, Enso Fernandesni sotib oldi!
Londonning «Chelsi» klubi va Argentina terma jamoasi yarimhimoyachisi, jahon chempioni Enso Fernandes rasman «Manchester Siti» futbolchisiga aylandi. Bu Premer-liga tarixidagi eng qimmat transferlardan biri sifatida tarixga kirdi.
Gvardiola jamoasi 25 yoshli superyulduz uchun naq 125 million funt sterling (taxminan 146 million yevro) to‘ladi. Ushbu mablag‘ «Nyukasl»dan «Liverpul»ga o‘tgan Aleksandr Isakning APL transfer rekordini takrorladi.
Tarixiy shartnoma va yangi chorlov
Enso Fernandes va «shaharliklar» o‘rtasidagi kelishuv tafsilotlari:
Besh yillik kelishuv: Futbolchi Manchester klubi bilan 2029 yilgacha mo‘ljallangan uzoq muddatli shartnoma imzoladi;
Premer-liga rekordi: 125 million funt sterlinglik transfer qiymati APL tarixidagi eng yuqori ko‘rsatkich sifatida (Isak bilan birga) qayd etildi;
O‘tgan mavsum samaradorligi: Jahon chempioni «Chelsi» safida APLning 36 ta o‘yinida maydonga tushib, o‘z hisobiga 10 ta gol va 4 ta golli uzatma yozdirib qo‘ygan edi.
…