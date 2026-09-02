Red Magic 11S Pro+ 2026-yil avgust oyining eng kuchli smartfoni deb topildi

·20·Texno
Red Magic 11S Pro+ 2026-yil avgust oyining eng kuchli smartfoni deb topildi

Mashhur AnatuTu platformasi 2026-yilning avgust oyi uchun eng yuqori unumdorlikka ega Android-smartfonlarining yangi reytingini eʼlon qildi. Ushbu nufuzli roʻyxatda yetakchilikni oʻyinbop gadjetlar sinfiga kiruvchi Red Magic 11S Pro+ modeli qoʻlga kiritdi. U test sinovlarida mutlaq rekord natija koʻrsatib, texnologiya ixlosmandlari eʼtiborini tortdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur flagman qurilma AnTuTu benchmarkida naqd 4 118 689 ball toʻplashga muvaffaq boʻlgan. Smartfonning bunday yuqori natija qayd etishiga uning texnik jihatdan puxta oʻylangani va zamonaviy apparat taʼminoti sabab boʻlgan.

Eng kuchli apparat taʼminoti va ekran xususiyatlari

Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning "dili" hisoblanadi. Red Magic 11S Pro+ modeli Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessorining maxsus разогнан qilingan, yani chastotasi oshirilgan versiyasi bilan jihozlangan. Ushbu protsessorning super yadrosi 4,74 GGs chastotada ishlaydi va aynan shu yuqori koʻrsatkich smartfonga eng yuqori yuklamalar paytida ham mislsiz tezlikni taʼminlaydi.

Shuningdek, smartfonning tashqi koʻrinishi ham oʻziga xosligi bilan ajralib turadi. Ishlab chiqaruvchilar unga hech qanday kesiklar va teshiklar boʻlmagan mukammal tekis ekranni oʻrnatishgan. Bu esa oʻyin oʻynash va video tomosha qilish jarayonida foydalanuvchiga hech narsa xalaqit bermasligini taʼminlaydi.

Batareya quvvati va reytingdagi raqobat

Qurilmaning energetik imkoniyatlari ham tahsinga loyiq. Red Magic 11S Pro+ ulkan 8000 mAch sigʻimli akkumulyator bilan taʼminlangan boʻlib, u 80 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa bunday qudratli smartfonning uzoq vaqt davomida avtonom ishlashini kafolatlaydi.

Reyting natijalariga koʻra, ikkinchi oʻrinni egallagan iQOO 15 Ultra modeli gʻolibdan atigi 111 ball ortda qolgan, xolos — uning natijasi 4 118 578 ballni tashkil etgan. Bu koʻrsatkichlar orasidagi farq atigi 0,003 foizni tashkil etib, yetakchilar oʻrtasidagi raqobat nechogʻlik keskin kechganidan dalolat beradi. Kuchli uchlikni esa 4 049 580 ball toʻplagan Red Magic 11 Pro+ yakunlab berdi.

AnTuTu taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, avgust oyidagi eng unumdor oʻntalikning barchasi Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessoriga asoslangan modellardan iborat boʻlgan va roʻyxatga MediaTek chipiga ega bitta ham qurilma kirmagan. Statistika Xitoyda 2026-yilning 1-avgustidan 31-avgustiga qadar AnTuTu V11 yordamida yigʻilgan boʻlib, reyting uchun har bir model kamida 1000 ta valid testdan oʻtishi talab etilgan.

AnTuTuRed MagicSmartfonlarSnapdragonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar okeanlarda kislorod kamayib borayotgani haqida ogohlantirdiOlimlar okeanlarda kislorod kamayib borayotgani haqida ogohlantirdiBugun, 08:58Xiaomi kompaniyasi Mijia Ceiling Fan bilan xalqaro bozorga chiqmoqdaXiaomi kompaniyasi Mijia Ceiling Fan bilan xalqaro bozorga chiqmoqdaBugun, 05:56Apple kompaniyasi AQSh prezidenti farmoniga koʻra xarita nomini oʻzgartirdiApple kompaniyasi AQSh prezidenti farmoniga koʻra xarita nomini oʻzgartirdiBugun, 04:56Jon Ternus Apple kompaniyasining bosh direktori lavozimini egalladiJon Ternus Apple kompaniyasining bosh direktori lavozimini egalladiBugun, 00:59Yamaniyalik olimlar qattiq elektrolitlar boʻyicha rekord oʻrnatdiYamaniyalik olimlar qattiq elektrolitlar boʻyicha rekord oʻrnatdiBugun, 00:56Apple taqdimoti oldidan iPhone 18 Pro Max va bukiladigan Ultra maketlari koʻrsatildiApple taqdimoti oldidan iPhone 18 Pro Max va bukiladigan Ultra maketlari koʻrsatildiBugun, 00:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Redmi K100 Pro Max smartfoni ilk kundayoq rekord natija koʻrsatdi
Redmi K100 Pro Max smartfoni ilk kundayoq rekord natija koʻrsatdi