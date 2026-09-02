Red Magic 11S Pro+ 2026-yil avgust oyining eng kuchli smartfoni deb topildi
Mashhur AnatuTu platformasi 2026-yilning avgust oyi uchun eng yuqori unumdorlikka ega Android-smartfonlarining yangi reytingini eʼlon qildi. Ushbu nufuzli roʻyxatda yetakchilikni oʻyinbop gadjetlar sinfiga kiruvchi Red Magic 11S Pro+ modeli qoʻlga kiritdi. U test sinovlarida mutlaq rekord natija koʻrsatib, texnologiya ixlosmandlari eʼtiborini tortdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur flagman qurilma AnTuTu benchmarkida naqd 4 118 689 ball toʻplashga muvaffaq boʻlgan. Smartfonning bunday yuqori natija qayd etishiga uning texnik jihatdan puxta oʻylangani va zamonaviy apparat taʼminoti sabab boʻlgan.
Eng kuchli apparat taʼminoti va ekran xususiyatlariQurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning "dili" hisoblanadi. Red Magic 11S Pro+ modeli Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessorining maxsus разогнан qilingan, yani chastotasi oshirilgan versiyasi bilan jihozlangan. Ushbu protsessorning super yadrosi 4,74 GGs chastotada ishlaydi va aynan shu yuqori koʻrsatkich smartfonga eng yuqori yuklamalar paytida ham mislsiz tezlikni taʼminlaydi.
Shuningdek, smartfonning tashqi koʻrinishi ham oʻziga xosligi bilan ajralib turadi. Ishlab chiqaruvchilar unga hech qanday kesiklar va teshiklar boʻlmagan mukammal tekis ekranni oʻrnatishgan. Bu esa oʻyin oʻynash va video tomosha qilish jarayonida foydalanuvchiga hech narsa xalaqit bermasligini taʼminlaydi.
Batareya quvvati va reytingdagi raqobatQurilmaning energetik imkoniyatlari ham tahsinga loyiq. Red Magic 11S Pro+ ulkan 8000 mAch sigʻimli akkumulyator bilan taʼminlangan boʻlib, u 80 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa bunday qudratli smartfonning uzoq vaqt davomida avtonom ishlashini kafolatlaydi.
Reyting natijalariga koʻra, ikkinchi oʻrinni egallagan iQOO 15 Ultra modeli gʻolibdan atigi 111 ball ortda qolgan, xolos — uning natijasi 4 118 578 ballni tashkil etgan. Bu koʻrsatkichlar orasidagi farq atigi 0,003 foizni tashkil etib, yetakchilar oʻrtasidagi raqobat nechogʻlik keskin kechganidan dalolat beradi. Kuchli uchlikni esa 4 049 580 ball toʻplagan Red Magic 11 Pro+ yakunlab berdi.
AnTuTu taqdim etgan maʼlumotlarga koʻra, avgust oyidagi eng unumdor oʻntalikning barchasi Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessoriga asoslangan modellardan iborat boʻlgan va roʻyxatga MediaTek chipiga ega bitta ham qurilma kirmagan. Statistika Xitoyda 2026-yilning 1-avgustidan 31-avgustiga qadar AnTuTu V11 yordamida yigʻilgan boʻlib, reyting uchun har bir model kamida 1000 ta valid testdan oʻtishi talab etilgan.
…