Manchester Yunayted transfer oynasi yopilishida Rayan Ait-Nouriga qiziqish bildirdi

·26·Sport
Manchester Yunayted transfer oynasi yopilishida Rayan Ait-Nouriga qiziqish bildirdi

Yozgi transfer mavsumining soʻnggi kunida Angliya futbolida kutilmagan voqea yuz berdi. talkSPORT nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Manchester Yunayted jamoasi oʻzining ashaddiy raqibi Manchester Siti safida toʻp surayotgan himoyachi Rayan Ait-Nourini oʻz safiga qoʻshib olish uchun rasmiy soʻrov yuborgan. Mazkur qadam jamoaning himoya chizigʻini kuchaytirish yoʻlidagi soʻnggi urinishlaridan biri sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, Manchester shahrining ikki grandi oʻrtasida futbolchi transferini amalga oshirish tarixi juda kamyob holat sanaladi. Biroq, jazoirinik futbolchining Manchester Siti safida yetarlicha oʻyin amaliyotiga ega boʻlmagani Old Trafford klubi uchun imkoniyat eshigini ochdi. Jamoa bosh murabbiyi Maykl Karrik transfer oynasi yopilishiga qadar chap qanot himoyasidagi muammolarni bartaraf etishni maqsad qilgan.

Transfer muzokaralaridagi qiyinchiliklar

Hozirgi bosqichda tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar qanday yakunlanishi nomaʼlumligicha qolmoqda. Manchester Siti manbalarining taʼkidlashicha, amaldagi chempionlar oʻz futbolchisini raqibiga sotish niyatida emas va transfer amalga oshish ehtimolini past baholamoqda. Shunga qaramay, qizillar soʻnggi daqiqalarda ham muzokaralarni davom ettirishga harakat qilmoqda.

Manchester Yunayted yoz davomida mutaxassis chap qanot himoyachisini qidirib, Yevropaning bir nechta taniqli nomlariga eʼtibor qaratgan edi. Jumladan, Nyukasl Yunayted vakili Lyuis Xoll bilan ham muzokaralar olib borilgan, biroq tomonlar kelishuvga erisha olmagandi. Natijada klub eʼtiborini shahar raqibi safidagi zaxirada qolib ketgan futbolchiga qaratdi.

Rayan Ait-Nouri faoliyatidagi burilish nuqtasi

25 yoshli himoyachi oʻtgan yozda 32 million funt sterling evaziga Manchester Siti safiga kelib qoʻshilgan edi. Biroq uning jamoadagi faoliyati kutilganidek silliq kechmadi. Mavsum boshidagi toʻpigʻidan olgan jarohati va Afrika Millatlar kubogida oʻz mamlakati sharafini himoya qilgani uning asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotishiga sabab boʻldi.

Agar ushbu kutilmagan transfer amalga oshsa, bu Rayan Ait-Nouri uchun turgʻunlashib qolgan faoliyatini qayta boshlash va yangi bosqichga olib chiqish uchun ulkan imkoniyat boʻladi. Hozircha esa barcha eʼtibor transfer oynasining soʻnggi soatlarida qilinadigan rasmiy qarorlarga qaratilgan.

Manchester YunaytedManchester SitiRayan Ait-NouriTransferlarAPL
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oliveyra nega jangdan bosh tortdi? Sarukyan Ruffiga qarshi bahs sirlarini oshkor qildiOliveyra nega jangdan bosh tortdi? Sarukyan Ruffiga qarshi bahs sirlarini oshkor qildiBugun, 00:03Nokautdan keyingi ilk qaror: Mozes Itauma Filip Xrgovich bilan yana jang qiladimi?Nokautdan keyingi ilk qaror: Mozes Itauma Filip Xrgovich bilan yana jang qiladimi?Kecha, 23:58Usik Xrgovichning sensatsion g‘alabasi va Itaumaning nokauti haqida gapirdiUsik Xrgovichning sensatsion g‘alabasi va Itaumaning nokauti haqida gapirdiKecha, 23:27«El Klasiko» sanasi ma’lum: «Barsa» va «Real» qachon o‘ynaydi?«El Klasiko» sanasi ma’lum: «Barsa» va «Real» qachon o‘ynaydi?Kecha, 23:23Bogdan Guskov Umar Nurmagomedovning nokauti haqida gapirdiBogdan Guskov Umar Nurmagomedovning nokauti haqida gapirdiKecha, 23:21Umar Nurmagomedov qaysi xatosi sabab nokaut bo‘ldi? Afsonaviy murabbiy asl sababni aytdiUmar Nurmagomedov qaysi xatosi sabab nokaut bo‘ldi? Afsonaviy murabbiy asl sababni aytdiKecha, 22:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)