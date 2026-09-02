Manchester Yunayted transfer oynasi yopilishida Rayan Ait-Nouriga qiziqish bildirdi
Yozgi transfer mavsumining soʻnggi kunida Angliya futbolida kutilmagan voqea yuz berdi. talkSPORT nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Manchester Yunayted jamoasi oʻzining ashaddiy raqibi Manchester Siti safida toʻp surayotgan himoyachi Rayan Ait-Nourini oʻz safiga qoʻshib olish uchun rasmiy soʻrov yuborgan. Mazkur qadam jamoaning himoya chizigʻini kuchaytirish yoʻlidagi soʻnggi urinishlaridan biri sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumki, Manchester shahrining ikki grandi oʻrtasida futbolchi transferini amalga oshirish tarixi juda kamyob holat sanaladi. Biroq, jazoirinik futbolchining Manchester Siti safida yetarlicha oʻyin amaliyotiga ega boʻlmagani Old Trafford klubi uchun imkoniyat eshigini ochdi. Jamoa bosh murabbiyi Maykl Karrik transfer oynasi yopilishiga qadar chap qanot himoyasidagi muammolarni bartaraf etishni maqsad qilgan.
Transfer muzokaralaridagi qiyinchiliklarHozirgi bosqichda tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar qanday yakunlanishi nomaʼlumligicha qolmoqda. Manchester Siti manbalarining taʼkidlashicha, amaldagi chempionlar oʻz futbolchisini raqibiga sotish niyatida emas va transfer amalga oshish ehtimolini past baholamoqda. Shunga qaramay, qizillar soʻnggi daqiqalarda ham muzokaralarni davom ettirishga harakat qilmoqda.
Manchester Yunayted yoz davomida mutaxassis chap qanot himoyachisini qidirib, Yevropaning bir nechta taniqli nomlariga eʼtibor qaratgan edi. Jumladan, Nyukasl Yunayted vakili Lyuis Xoll bilan ham muzokaralar olib borilgan, biroq tomonlar kelishuvga erisha olmagandi. Natijada klub eʼtiborini shahar raqibi safidagi zaxirada qolib ketgan futbolchiga qaratdi.
Rayan Ait-Nouri faoliyatidagi burilish nuqtasi25 yoshli himoyachi oʻtgan yozda 32 million funt sterling evaziga Manchester Siti safiga kelib qoʻshilgan edi. Biroq uning jamoadagi faoliyati kutilganidek silliq kechmadi. Mavsum boshidagi toʻpigʻidan olgan jarohati va Afrika Millatlar kubogida oʻz mamlakati sharafini himoya qilgani uning asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotishiga sabab boʻldi.
Agar ushbu kutilmagan transfer amalga oshsa, bu Rayan Ait-Nouri uchun turgʻunlashib qolgan faoliyatini qayta boshlash va yangi bosqichga olib chiqish uchun ulkan imkoniyat boʻladi. Hozircha esa barcha eʼtibor transfer oynasining soʻnggi soatlarida qilinadigan rasmiy qarorlarga qaratilgan.
…