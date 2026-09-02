«Fulhem» Madriddan yangi yulduz olib keldi: Manuel Anxel nega Londonni tanladi?

·20·Sport
«Fulhem» Madriddan yangi yulduz olib keldi: Manuel Anxel nega Londonni tanladi?

Madridning «Real» klubi o‘z akademiyasi tarbiyalanuvchilari bo‘yicha an’anaviy siyosatini davom ettirib, yana bir iqtidorli futbolchisini Angliya Premer-ligasiga yo‘lladi. «Qirollik klubi» yoshlar jamoasi sardori sanalgan 22 yoshli yarimhimoyachi Manuel Anxel rasman Londonning «Fulhem» klubi a’zosiga aylandi.

Ispaniyalik yosh yulduzning Londonga ko‘chib o‘tishida «Fulhem» bosh murabbiyi etib tayinlangan Alvaro Arbeloaning shaxsiy xohishi hal qiluvchi rol o‘ynadi.

4 million yevro va 50 foizlik huquq: Madridning klassik strategiyasi

Nufuzli Marca nashrining ma’lum qilishicha, transferning moliyaviy va yuridik shartlari quyidagicha ko‘rinish oldi:

  • «Real»ning foydasi va huquqlari: Madrid grandi 22 yoshli futbolchisining transferidan 4 million yevro ishlab oldi. Shu bilan birga, klub Anxelning iqtisodiy huquqlarining 50 foizini o‘zida saqlab qoldi (bu esa uni kelgusida qayta sotib olish yoki navbatdagi transferidan 50% ulush olish imkonini beradi);

  • Uzoq muddatli shartnoma: Londonliklar futbolchi bilan 2029 yilning yozigacha mo‘ljallangan rasmiy bitim imzoladi. Kelishuvda shartnomani yana bir yilga uzaytirish bandi ham kiritilgan;

  • O‘yin amaliyoti: Manuel Anxel o‘tgan mavsumda «Real»ning asosiy jamoasi tarkibida La Liga bahslarida 4 ta o‘yinda maydonga tushishga ulgurgan edi.

Arbeloa omili va London chorlovi

Kelishuvning sport jihatidan ahamiyati:

  • Ishonchli ustoz: Manuel aynan Alvaro Arbeloa qo‘l ostida to‘p surgan paytida «Kastilya»ning haqiqiy yetakchisi va sardoriga aylangan edi. Arbeloa APL klubi tizginini qo‘lga olgach, o‘z ishongan shogirdini birinchilardan bo‘lib Angliyaga chorladi;

  • APLda yangi bosqich: Yosh yarimhimoyachi «Fulhem»ning markaziy chizig‘ini kuchaytirish barobarida, Premer-liganing shiddatli tempida asosiy tarkib futbolchisi darajasiga ko‘tarilishni ko‘zlamoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rasman: «Barselona» bir yo‘la ikki futbolchisi bilan xayrlashdiRasman: «Barselona» bir yo‘la ikki futbolchisi bilan xayrlashdiBugun, 08:42Rasman: «Borussiya D» «Arsenal» yulduzini o‘z safiga qo‘shib oldiRasman: «Borussiya D» «Arsenal» yulduzini o‘z safiga qo‘shib oldiBugun, 08:38Futbol tarixi qayta yozildi: Enso Fernandes transferi jahon bo‘yicha top-4 ga kirdi!Futbol tarixi qayta yozildi: Enso Fernandes transferi jahon bo‘yicha top-4 ga kirdi!Bugun, 08:32Braziliyada shov-shuvli xarid: Ronaldo va Roberto Karlos qaysi klubni sotib oldi?Braziliyada shov-shuvli xarid: Ronaldo va Roberto Karlos qaysi klubni sotib oldi?Bugun, 08:28Rasman: «Siti» APL transfer rekordini yangilab, Enso Fernandesni sotib oldi!Rasman: «Siti» APL transfer rekordini yangilab, Enso Fernandesni sotib oldi!Bugun, 08:22Manchester Yunayted transfer oynasi yopilishida Rayan Ait-Nouriga qiziqish bildirdiManchester Yunayted transfer oynasi yopilishida Rayan Ait-Nouriga qiziqish bildirdiBugun, 02:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi