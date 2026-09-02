Apple kompaniyasi AQSh prezidenti farmoniga koʻra xarita nomini oʻzgartirdi

·17·Texno
Apple kompaniyasi AQSh prezidenti farmoniga koʻra xarita nomini oʻzgartirdi

AQSh prezidenti maʼmuriyatining rasmiy koʻrsatmasidan soʻng, yirik texnologiya gigantlari xaritalaridagi geografik obyektlar nomini oʻzgartirishda davom etmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Apple kompaniyasi Google ortidan borib, oʻzining Apple Maps xizmatida Ontario koʻlini rasman Lake America deb oʻzgartirdi. Mazkur oʻzgarish AQSh hududidagi foydalanuvchilar uchun amal qilmoqda va bu mamlakatlar oʻrtasidagi siyosiy hamda iqtisodiy munosabatlar fonida katta eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Qayd etilishicha, ushbu oʻzgarish AQSh prezidenti tomonidan imzolangan ijroiya farmoniga javoban amalga oshirilgan. Hujjatga koʻra, mamlakat ichki ishlar vazirligiga AQSh geografik nomlash xizmati va boshqa federal maʼlumotlar bazalarida koʻl nomini yangilash uchun 30 kun muhlat berilgandi. Farmonda ushbu suv havzasining iqtisodiy ahamiyati eʼtirof etilib, uni Lake America deb qayta nomlash zarurligi taʼkidlangan.

Xarita xizmatlaridagi geografik yondashuvlar

Apple Maps ilovasida joriy etilgan bu oʻzgarish faqatgina AQShdagi foydalanuvchilarga taalluqli hisoblanadi. Kanadadagi foydalanuvchilar uchun avvalgi Ontario nomi saqlanib qolgan boʻlsa, ushbu ikki davlatdan tashqarida boʻlgan foydalanuvchilar xaritada har ikki nomni ham koʻrishlari mumkin. Google kompaniyasi oʻz navbatida xaritadagi nomlar rasmiy hukumat manbalari, jumladan, Geografik nomlar axborot tizimi oʻzgarishlariga mos ravishda yangilanishini tushuntirib oʻtgan.

Biroq barcha xarita xizmatlari ham bu siyosatga ergashgani yoʻq. MapQuest xizmati foydalanuvchilar yaxshi tanish boʻlgan eskirgan nomni saqlab qolishini va Ontario koʻli nomini oʻzgartirmasligini maʼlum qildi. Eslatib oʻtamiz, oʻtgan yili ham shunga oʻxshash farmon ortidan Meksika qoʻltigʻi nomi Gulf of America deb oʻzgartirilgan edi va MapQuest oʻsha paytda ham oʻz pozitsiyasida qolgandi.

Raqobat va ilovalar reyvalidagi oʻzgarishlar

Techgigantlarning hukumat farmoniga boʻysunishi raqobatchi xarita xizmatining ommalashishiga sabab boʻldi. MapQuest ilovasining yuklab olish koʻrsatkichlari keskin oshib ketdi va u AQSh App Store doʻkonining Top chartlarida birinchi oʻrinni egalladi. Ushbu natija hatto mashhur ChatGPT ilovasini ham ortda qoldirishga imkon berdi.

Shuningdek, MapQuest Google Play doʻkonida ham ilovalar va oʻyinlar umumiy reytingida yuqori oʻrinlarni egallashga erishdi. Kompaniya vakillari X ijtimoiy tarmogʻida bu holatga kinoyali munosabat bildirib, oʻzining mashhurligi oshganidan foydalanuvchilarning xohishi ustun kelganini taʼkidlashdi. Apple va Google kompaniyalari esa ushbu vaziyat yuzasidan qoʻshimcha izoh berishmadi.

AppleGoogleMapQuestAQShTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jon Ternus Apple kompaniyasining bosh direktori lavozimini egalladiJon Ternus Apple kompaniyasining bosh direktori lavozimini egalladiBugun, 00:59Yamaniyalik olimlar qattiq elektrolitlar boʻyicha rekord oʻrnatdiYamaniyalik olimlar qattiq elektrolitlar boʻyicha rekord oʻrnatdiBugun, 00:56Apple taqdimoti oldidan iPhone 18 Pro Max va bukiladigan Ultra maketlari koʻrsatildiApple taqdimoti oldidan iPhone 18 Pro Max va bukiladigan Ultra maketlari koʻrsatildiBugun, 00:21Il-114-300 samolyoti sunʼiy yoʻldoshsiz ishlaydigan noyob tizimni oldiIl-114-300 samolyoti sunʼiy yoʻldoshsiz ishlaydigan noyob tizimni oldiKecha, 23:55Tim Kuk lavozimini tark etdi: Jon Ternus Apple kompaniyasining yangi bosh direktori boʻldiTim Kuk lavozimini tark etdi: Jon Ternus Apple kompaniyasining yangi bosh direktori boʻldiKecha, 23:53Anthropic Claude Fable 5.1 va Mythos 5.1 modellarini taqdim etdiAnthropic Claude Fable 5.1 va Mythos 5.1 modellarini taqdim etdiKecha, 23:49
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Redmi K100 Pro Max smartfoni ilk kundayoq rekord natija koʻrsatdi
Redmi K100 Pro Max smartfoni ilk kundayoq rekord natija koʻrsatdi