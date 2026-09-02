Xiaomi kompaniyasi Mijia Ceiling Fan bilan xalqaro bozorga chiqmoqda

·26·Texno
Xiaomi kompaniyasi Mijia Ceiling Fan bilan xalqaro bozorga chiqmoqda

Xitoyning texnologiya giganti Xiaomi oʻzining yangi ishlanmasi — yoritish moslamasiga ega aqlli shpindel ventilyatorini xalqaro bozorga chiqarishga tayyorgarlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Mijia Ceiling Fan with Light 36 dyuymli modeli kompaniyaning rasmiy global veb-saytida paydo boʻldi, bu esa qurilmaning Xitoydan tashqarida ham sotilishidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda Xiaomi ushbu innovatsion mahsulotning xalqaro bozorlardagi aniq sotuvga chiqish sanasi hamda uning yakuniy narxlari boʻyicha maʼlumotlarni sir saqlamoqda. Shunga qaramay, qurilmaning global sahifada eʼlon qilinishi uning yaqin orada jahon bozorida paydo boʻlishini anglatadi va isteʼmolchilar orasida katta qiziqish uygʻotmoqda.

Qurilmaning texnik imkoniyatlari

Mazkur qurilma ixcham dizaynda 36 dyuymli shift chirogʻi va samarali ventilyatorni oʻzida mujassam etgan. Konstruksiyaning umumiy ogʻirligi taxminan 4,3 kilogrammni tashkil qiladi. Qurilmaning maksimal isteʼmol qiladigan quvvati 64 vattga teng boʻlib, shundan 28 vatt ventilyatorga, qolgan 36 vatt esa yoritish tizimiga toʻgʻri keladi.

Oʻrnatilgan yoritish tizimi kamida 300 lyuks darajasidagi yorugʻlikni taʼminlay oladi. Shuningdek, foydalanuvchilar oʻz xohishiga koʻra yorugʻlik rang temperaturasini 2700 kelvindan 5700 kelvingacha boʻlgan keng diapazonda osongina sozlashi mumkin.

Aqlli boshqaruv va mavsumiy funksionallik

Ventilyator ikki yoʻnalishda ham aylana olish imkoniyatiga ega boʻlib, bu uning yil davomida samarali ishlashini taʼminlaydi. Yoz oylarida u salqin havo oqimini pastga yoʻnaltirib xonani sovutsa, qish mavsumida esa teskari yoʻnalishda aylanib, shift ostida toʻplanib qolgan iliq havoni xona boʻylab bir tekis taqsimlashga yordam beradi.

Qurilmani boshqarish uchun maxsus jamlanma pult taqdim etiladi. Bundan tashqari, uning zamonaviy aqlli uy tizimlari bilan integratsiya qilinishi foydalanuvchilarga qoʻlaylik yaratib, qulay ekotizim doirasida boshqarish imkonini beradi.

Maʼlumot uchun, ushbu qurilma Xitoy bozorida taxminan 80 AQSh dollari atrofida baholangan edi. Mutaxassislarning fikricha, global bozorda logistika va boshqa xarajatlar sababli uning narxi biroz yuqoriroq boʻlishi kutilmoqda.

XiaomiAqlli uyTexnologiyalarGadjetlarYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple kompaniyasi AQSh prezidenti farmoniga koʻra xarita nomini oʻzgartirdiApple kompaniyasi AQSh prezidenti farmoniga koʻra xarita nomini oʻzgartirdiBugun, 04:56Jon Ternus Apple kompaniyasining bosh direktori lavozimini egalladiJon Ternus Apple kompaniyasining bosh direktori lavozimini egalladiBugun, 00:59Yamaniyalik olimlar qattiq elektrolitlar boʻyicha rekord oʻrnatdiYamaniyalik olimlar qattiq elektrolitlar boʻyicha rekord oʻrnatdiBugun, 00:56Apple taqdimoti oldidan iPhone 18 Pro Max va bukiladigan Ultra maketlari koʻrsatildiApple taqdimoti oldidan iPhone 18 Pro Max va bukiladigan Ultra maketlari koʻrsatildiBugun, 00:21Il-114-300 samolyoti sunʼiy yoʻldoshsiz ishlaydigan noyob tizimni oldiIl-114-300 samolyoti sunʼiy yoʻldoshsiz ishlaydigan noyob tizimni oldiKecha, 23:55Tim Kuk lavozimini tark etdi: Jon Ternus Apple kompaniyasining yangi bosh direktori boʻldiTim Kuk lavozimini tark etdi: Jon Ternus Apple kompaniyasining yangi bosh direktori boʻldiKecha, 23:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Redmi K100 Pro Max smartfoni ilk kundayoq rekord natija koʻrsatdi
Redmi K100 Pro Max smartfoni ilk kundayoq rekord natija koʻrsatdi