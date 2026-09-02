Xiaomi kompaniyasi Mijia Ceiling Fan bilan xalqaro bozorga chiqmoqda
Xitoyning texnologiya giganti Xiaomi oʻzining yangi ishlanmasi — yoritish moslamasiga ega aqlli shpindel ventilyatorini xalqaro bozorga chiqarishga tayyorgarlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Mijia Ceiling Fan with Light 36 dyuymli modeli kompaniyaning rasmiy global veb-saytida paydo boʻldi, bu esa qurilmaning Xitoydan tashqarida ham sotilishidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi kunda Xiaomi ushbu innovatsion mahsulotning xalqaro bozorlardagi aniq sotuvga chiqish sanasi hamda uning yakuniy narxlari boʻyicha maʼlumotlarni sir saqlamoqda. Shunga qaramay, qurilmaning global sahifada eʼlon qilinishi uning yaqin orada jahon bozorida paydo boʻlishini anglatadi va isteʼmolchilar orasida katta qiziqish uygʻotmoqda.
Qurilmaning texnik imkoniyatlariMazkur qurilma ixcham dizaynda 36 dyuymli shift chirogʻi va samarali ventilyatorni oʻzida mujassam etgan. Konstruksiyaning umumiy ogʻirligi taxminan 4,3 kilogrammni tashkil qiladi. Qurilmaning maksimal isteʼmol qiladigan quvvati 64 vattga teng boʻlib, shundan 28 vatt ventilyatorga, qolgan 36 vatt esa yoritish tizimiga toʻgʻri keladi.
Oʻrnatilgan yoritish tizimi kamida 300 lyuks darajasidagi yorugʻlikni taʼminlay oladi. Shuningdek, foydalanuvchilar oʻz xohishiga koʻra yorugʻlik rang temperaturasini 2700 kelvindan 5700 kelvingacha boʻlgan keng diapazonda osongina sozlashi mumkin.
Aqlli boshqaruv va mavsumiy funksionallikVentilyator ikki yoʻnalishda ham aylana olish imkoniyatiga ega boʻlib, bu uning yil davomida samarali ishlashini taʼminlaydi. Yoz oylarida u salqin havo oqimini pastga yoʻnaltirib xonani sovutsa, qish mavsumida esa teskari yoʻnalishda aylanib, shift ostida toʻplanib qolgan iliq havoni xona boʻylab bir tekis taqsimlashga yordam beradi.
Qurilmani boshqarish uchun maxsus jamlanma pult taqdim etiladi. Bundan tashqari, uning zamonaviy aqlli uy tizimlari bilan integratsiya qilinishi foydalanuvchilarga qoʻlaylik yaratib, qulay ekotizim doirasida boshqarish imkonini beradi.
Maʼlumot uchun, ushbu qurilma Xitoy bozorida taxminan 80 AQSh dollari atrofida baholangan edi. Mutaxassislarning fikricha, global bozorda logistika va boshqa xarajatlar sababli uning narxi biroz yuqoriroq boʻlishi kutilmoqda.
…