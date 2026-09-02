Braziliyada shov-shuvli xarid: Ronaldo va Roberto Karlos qaysi klubni sotib oldi?

·41·Sport
Braziliyada shov-shuvli xarid: Ronaldo va Roberto Karlos qaysi klubni sotib oldi?

Braziliya milliy terma jamoasi va Madridning «Real» klubi tarkibida jahon futbolida butun bir davrni yaratgan afsonaviy duet — Ronaldo hamda Roberto Karlos kutilmagan moliyaviy qadam tashladi. Ikki sobiq yulduz boshchiligidagi investorlar konsorsiumi mamlakat uchinchi divizioni (Seriya C) vakili sanalgan «Inter de Limeyra» klubining 80 foiz ulushini rasman sotib oldi.

Mazkur investitsion bitim nafaqat klub muxlislari, balki butun Janubiy Amerika futboli jamoatchiligi tomonidan katta sensatsiya sifatida qabul qilinmoqda.

80 million dollar va 10 yillik strategik reja

Afsonaviy futbolchilar boshchiligidagi konsorsiumning moliyaviy majburiyatlari tarkibi:

  • Investitsiya ko‘lami: Ronaldo va Roberto Karlos keyingi 10 yil davomida klub infratuzilmasi, akademiyasi va tarkibini rivojlantirish uchun jami 454 million Braziliya reali (taxminan 80 million AQSH dollari) yo‘naltirishni rejalashtirmoqda;

  • Nazorat ulushi: Investorlar jamoa boshqaruvining to‘liq tizginini o‘z qo‘liga olish maqsadida klub aksiyalarining 80 foizini to‘liq qo‘lga kiritdi;

  • Asosiy maqsad: Klubning moliyaviy barqarorligini ta’minlash, qarzdorliklariga barham berish va eng muhimi — jamoani qisqa fursatda Braziliya Seriya A (elita divizioni)ga olib chiqish.

113 yillik tarix: «Inter de Limeyra» qanday jamoa?

Yangi loyiha markaziga aylangan klubning tarixiy ildizlari:

  • Asrlik jamoa: «Inter de Limeyra» klubi 1913 yilda tashkil etilgan bo‘lib, 113 yillik boy an’analarga ega;

  • O‘tmishdagi yorqin zafarlar: Jamoa o‘z tarixidagi oltin davrini 1980-yillarda o‘tkazgan — ular Braziliya ikkinchi divizionida ikki bor bosh sovrinni qo‘lga kiritgan hamda nufuzli San-Paulu shtati chempionatida (Paulista ligasi) tarixiy chempionlikka erishgan;

  • Qayta tug‘ilish: Endilikda Ronaldoning boshqaruvdagi ulkan biznes tajribasi (ilgari «Valyadolid» va «Kruzeyro»da to‘plangan) va Roberto Karlosning xalqaro aloqalari bu tarixiy jamoani qayta jonlantirishga xizmat qiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rasman: «Barselona» bir yo‘la ikki futbolchisi bilan xayrlashdiRasman: «Barselona» bir yo‘la ikki futbolchisi bilan xayrlashdiBugun, 08:42Rasman: «Borussiya D» «Arsenal» yulduzini o‘z safiga qo‘shib oldiRasman: «Borussiya D» «Arsenal» yulduzini o‘z safiga qo‘shib oldiBugun, 08:38Futbol tarixi qayta yozildi: Enso Fernandes transferi jahon bo‘yicha top-4 ga kirdi!Futbol tarixi qayta yozildi: Enso Fernandes transferi jahon bo‘yicha top-4 ga kirdi!Bugun, 08:32«Fulhem» Madriddan yangi yulduz olib keldi: Manuel Anxel nega Londonni tanladi?«Fulhem» Madriddan yangi yulduz olib keldi: Manuel Anxel nega Londonni tanladi?Bugun, 08:26Rasman: «Siti» APL transfer rekordini yangilab, Enso Fernandesni sotib oldi!Rasman: «Siti» APL transfer rekordini yangilab, Enso Fernandesni sotib oldi!Bugun, 08:22Manchester Yunayted transfer oynasi yopilishida Rayan Ait-Nouriga qiziqish bildirdiManchester Yunayted transfer oynasi yopilishida Rayan Ait-Nouriga qiziqish bildirdiBugun, 02:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi