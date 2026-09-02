Braziliyada shov-shuvli xarid: Ronaldo va Roberto Karlos qaysi klubni sotib oldi?
Braziliya milliy terma jamoasi va Madridning «Real» klubi tarkibida jahon futbolida butun bir davrni yaratgan afsonaviy duet — Ronaldo hamda Roberto Karlos kutilmagan moliyaviy qadam tashladi. Ikki sobiq yulduz boshchiligidagi investorlar konsorsiumi mamlakat uchinchi divizioni (Seriya C) vakili sanalgan «Inter de Limeyra» klubining 80 foiz ulushini rasman sotib oldi.
Mazkur investitsion bitim nafaqat klub muxlislari, balki butun Janubiy Amerika futboli jamoatchiligi tomonidan katta sensatsiya sifatida qabul qilinmoqda.
80 million dollar va 10 yillik strategik reja
Afsonaviy futbolchilar boshchiligidagi konsorsiumning moliyaviy majburiyatlari tarkibi:
Investitsiya ko‘lami: Ronaldo va Roberto Karlos keyingi 10 yil davomida klub infratuzilmasi, akademiyasi va tarkibini rivojlantirish uchun jami 454 million Braziliya reali (taxminan 80 million AQSH dollari) yo‘naltirishni rejalashtirmoqda;
Nazorat ulushi: Investorlar jamoa boshqaruvining to‘liq tizginini o‘z qo‘liga olish maqsadida klub aksiyalarining 80 foizini to‘liq qo‘lga kiritdi;
Asosiy maqsad: Klubning moliyaviy barqarorligini ta’minlash, qarzdorliklariga barham berish va eng muhimi — jamoani qisqa fursatda Braziliya Seriya A (elita divizioni)ga olib chiqish.
113 yillik tarix: «Inter de Limeyra» qanday jamoa?
Yangi loyiha markaziga aylangan klubning tarixiy ildizlari:
Asrlik jamoa: «Inter de Limeyra» klubi 1913 yilda tashkil etilgan bo‘lib, 113 yillik boy an’analarga ega;
O‘tmishdagi yorqin zafarlar: Jamoa o‘z tarixidagi oltin davrini 1980-yillarda o‘tkazgan — ular Braziliya ikkinchi divizionida ikki bor bosh sovrinni qo‘lga kiritgan hamda nufuzli San-Paulu shtati chempionatida (Paulista ligasi) tarixiy chempionlikka erishgan;
Qayta tug‘ilish: Endilikda Ronaldoning boshqaruvdagi ulkan biznes tajribasi (ilgari «Valyadolid» va «Kruzeyro»da to‘plangan) va Roberto Karlosning xalqaro aloqalari bu tarixiy jamoani qayta jonlantirishga xizmat qiladi.
…