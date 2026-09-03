Mourino La Liga haqidagi tanqidlarga javob berdi: «Bu yer Fransiya yoki Germaniya emas!»

·16·Sport
Mourino La Liga haqidagi tanqidlarga javob berdi: «Bu yer Fransiya yoki Germaniya emas!»

Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi Joze Mourino Ispaniya chempionati (La Liga) saviyasi tushib ketgani va u yerda g‘alaba qozonish osonlashgani haqidagi fikrlarni qat’iyan rad etdi. Portugaliyalik mutaxassis, o‘zi 2010–2013 yillarda boshqargan davr va hozirgi holatni taqqoslab, Ispaniyada raqobat hamon kuchli ekanini ta’kidladi.

Navbatdagi o‘yin oldidan o‘tkazilgan matbuot anjumanida "maxsus" biri o‘z fikrlarini ochiq bayon qildi:

«La Liganing darajasi tushib ketgan, g‘alabalarni qo‘lga kiritish oson bo‘lib qolgan, deyish to‘g‘rimi? Yo‘q, mutlaqo unday emas», – dedi Mourino.

Mourino grandlardan tashqari boshqa klublarning ham kuchini e’tirof etdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, Ispaniyada juda ko‘p kuchli klublar bor. Murabbiy aniq misollar sifatida «Barselona», «Atletiko», «Vilyarreal» va ertangi raqib — «Betis»ni tilga oldi.

Shuningdek, Mourino La Ligani boshqa top-chempionatlar bilan taqqosladi: «La Liga – juda murakkab chempionat. Germaniya va Fransiyada jamoalar mavsum boshlanishidan oldinyoq ligada kim g‘olib bo‘lishini taxmin qila oladi. Ispaniyada esa bunday emas», – deya ta’kidladi portugaliyalik mutaxassis.

Eslatib o‘tamiz, ertaga, 4 sentyabr kuni Madridning «Real» klubi o‘z maydonida aynan «Betis»ga qarshi o‘ta muhim bahs olib boradi. Murabbiy jurnalistlarga qarata: «Ertaga sizlar «Betis» qay darajada kuchli ekanini ko‘rasiz», – deb ogohlantirdi.

Sizningcha, Joze Mourinoning fikrlarida jon bormi? Haqiqatan ham La Liga darajasi Germaniya va Fransiya chempionatlaridan balandroq va oldindan aytib bo‘lmaydiganmi? Yaqinlashib kelayotgan «Real» – «Betis» to‘qnashuvidan qanday natija kutyapsiz? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Haqnazariyning supergoli OKMKga «Xorazm» ustidan g‘alaba keltirdiHaqnazariyning supergoli OKMKga «Xorazm» ustidan g‘alaba keltirdiBugun, 21:34«Bashakshehir» «Galatasaroy»ni qabul qiladi — Shomurodovning fenomenal seriyasi«Bashakshehir» «Galatasaroy»ni qabul qiladi — Shomurodovning fenomenal seriyasiBugun, 21:32Karlo Anchelotti Joze Mourino bilan munosabatlarini ochiqladiKarlo Anchelotti Joze Mourino bilan munosabatlarini ochiqladiBugun, 21:27Futbol afsonalari tashrifiga qancha mablag‘ sarflandi? Federatsiya raisi javob berdiFutbol afsonalari tashrifiga qancha mablag‘ sarflandi? Federatsiya raisi javob berdiBugun, 21:15O‘zbekiston U-20 termasi Toshkentdagi saralashda yakka peshqadamga aylandiO‘zbekiston U-20 termasi Toshkentdagi saralashda yakka peshqadamga aylandiBugun, 21:05Kutilmagan tashrif: Anchelotti Madridga qaytib, Mourino va «Real» yulduzlari bilan uchrashdiKutilmagan tashrif: Anchelotti Madridga qaytib, Mourino va «Real» yulduzlari bilan uchrashdiBugun, 21:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)