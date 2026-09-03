Mourino La Liga haqidagi tanqidlarga javob berdi: «Bu yer Fransiya yoki Germaniya emas!»
Madridning «Real» klubi bosh murabbiyi Joze Mourino Ispaniya chempionati (La Liga) saviyasi tushib ketgani va u yerda g‘alaba qozonish osonlashgani haqidagi fikrlarni qat’iyan rad etdi. Portugaliyalik mutaxassis, o‘zi 2010–2013 yillarda boshqargan davr va hozirgi holatni taqqoslab, Ispaniyada raqobat hamon kuchli ekanini ta’kidladi.
Navbatdagi o‘yin oldidan o‘tkazilgan matbuot anjumanida "maxsus" biri o‘z fikrlarini ochiq bayon qildi:
«La Liganing darajasi tushib ketgan, g‘alabalarni qo‘lga kiritish oson bo‘lib qolgan, deyish to‘g‘rimi? Yo‘q, mutlaqo unday emas», – dedi Mourino.
Mourino grandlardan tashqari boshqa klublarning ham kuchini e’tirof etdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, Ispaniyada juda ko‘p kuchli klublar bor. Murabbiy aniq misollar sifatida «Barselona», «Atletiko», «Vilyarreal» va ertangi raqib — «Betis»ni tilga oldi.
Shuningdek, Mourino La Ligani boshqa top-chempionatlar bilan taqqosladi: «La Liga – juda murakkab chempionat. Germaniya va Fransiyada jamoalar mavsum boshlanishidan oldinyoq ligada kim g‘olib bo‘lishini taxmin qila oladi. Ispaniyada esa bunday emas», – deya ta’kidladi portugaliyalik mutaxassis.
Eslatib o‘tamiz, ertaga, 4 sentyabr kuni Madridning «Real» klubi o‘z maydonida aynan «Betis»ga qarshi o‘ta muhim bahs olib boradi. Murabbiy jurnalistlarga qarata: «Ertaga sizlar «Betis» qay darajada kuchli ekanini ko‘rasiz», – deb ogohlantirdi.
Sizningcha, Joze Mourinoning fikrlarida jon bormi? Haqiqatan ham La Liga darajasi Germaniya va Fransiya chempionatlaridan balandroq va oldindan aytib bo‘lmaydiganmi? Yaqinlashib kelayotgan «Real» – «Betis» to‘qnashuvidan qanday natija kutyapsiz? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…