Kutilmagan tashrif: Anchelotti Madridga qaytib, Mourino va «Real» yulduzlari bilan uchrashdi

·27·Sport
Kutilmagan tashrif: Anchelotti Madridga qaytib, Mourino va «Real» yulduzlari bilan uchrashdi

Madridning «Real» klubi mashg‘ulot bazasida haqiqiy tarixiy va hayajonli voqea yuz berdi. «Qirollik klubi»ning sobiq ustozi, ayni damda Braziliya milliy jamoasini boshqarayotgan afsonaviy Karlo Anchelotti sobiq jamoasi ixtiyoriga tashrif buyurdi. «Santyago Bernabeu»da ko‘plab sovrinlarni qo‘lga kiritgan italiyalik mutaxassis mashg‘ulotlar oldidan madridliklarning yangi bosh murabbiyi Joze Mourino hamda o‘ziga yaxshi tanish bo‘lgan futbolchilar bilan samimiy ko‘rishdi.

Bu haqda Madrid klubining rasmiy sayti maxsus xabar va fotoreportaj e’lon qildi.

Valdebebasdagi hayajonli lahzalar: «Karlo Anchelotti yana Madridda!»

Klub matbuot xizmati ikki buyuk murabbiy va jamoaning uchrashuvini katta ehtirom bilan yoritdi:

  • Rasmiy bayonot: «Karlo Anchelotti yana Madridda! «Real»ning sobiq ustozi va Braziliya milliy jamoasining amaldagi bosh murabbiyi Valdebebasga kelib, mashg‘ulot oldidan Joze Mourino va futbolchilar bilan salomlashdi», — deyiladi klub xabarida;

  • Iliq muhit va sobiq shogirdlar: Italiyalik mutaxassis o‘zi bir necha yil davomida birga katta g‘alabalarga erishgan shogirdlari bilan qizg‘in diydorlashdi va klubdagi yangi davr oldidan jamoaga omad tiladi;

  • Ikki afsonaning birlashuvi: Dunyo futbolidagi eng titulli murabbiylardan ikkitasi — Anchelotti va Mourinoning «Real» qarorgohida bir safda turishi internet tarmog‘ida millionlab futbol muxlislarining olqishiga sabab bo‘ldi.

Kutilmagan tashrif: Anchelotti Madridga qaytib, Mourino va «Real» yulduzlari bilan uchrashdi

«Real»da yangilangan Mourino erasi: Karlodan qolgan meros

Mazkur uchrashuv klubdagi katta o‘zgarishlar fonida alohida ramziy ma’no kasb etmoqda:

  • Mourinoning qaytishi: 2026 yilning iyun oyida 63 yoshli portugaliyalik taniqli mutaxassis Joze Mourinio oradan 13 yil o‘tib yana rasman «Real» bosh murabbiyi etib tayinlandi;

  • Avvalgi triumflar: Portugaliyalik murabbiy 2010–2013 yillarda «qaymoqranglilar» bilan birgalikda rekord ochkolarga boy La Liga chempionligi (2011/12), Ispaniya Kubogi (2010/11) va Superkubokni (2012) qo‘lga kiritib, Gvardiola «Barselona»sining gegemonligini sindirgan edi;

  • Anchelottining yangi chaqiruvi: O‘z navbatida, Karlo Anchelotti Madriddagi ikkinchi muvaffaqiyatli siklini yakunlab, besh karra jahon chempioni bo‘lmish Braziliya milliy jamoasini oltin sari yetaklash maqsadida yangi missiyani boshlagan.

Kutilmagan tashrif: Anchelotti Madridga qaytib, Mourino va «Real» yulduzlari bilan uchrashdi

Valdebebasdagi ushbu do‘stona va hurmatga boy tashrif «Real» oilasida murabbiylar avlodi almashinuvi sog‘lom va yuksak saviyada kechayotganining yorqin namunasi bo‘ldi.

Sizningcha, qayta qaytgan Joze Mourino «Real» bilan Anchelotti qayd etgan Chempionlar Ligasidagi yutuqlarni takrorlay oladimi? Karlo Anchelotti esa Braziliyani navbatdagi mundialda jahon chempionligiga olib chiqa oladimi? Mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Haqnazariyning supergoli OKMKga «Xorazm» ustidan g‘alaba keltirdiHaqnazariyning supergoli OKMKga «Xorazm» ustidan g‘alaba keltirdiBugun, 21:34«Bashakshehir» «Galatasaroy»ni qabul qiladi — Shomurodovning fenomenal seriyasi«Bashakshehir» «Galatasaroy»ni qabul qiladi — Shomurodovning fenomenal seriyasiBugun, 21:32Karlo Anchelotti Joze Mourino bilan munosabatlarini ochiqladiKarlo Anchelotti Joze Mourino bilan munosabatlarini ochiqladiBugun, 21:27Mourino La Liga haqidagi tanqidlarga javob berdi: «Bu yer Fransiya yoki Germaniya emas!»Mourino La Liga haqidagi tanqidlarga javob berdi: «Bu yer Fransiya yoki Germaniya emas!»Bugun, 21:23Futbol afsonalari tashrifiga qancha mablag‘ sarflandi? Federatsiya raisi javob berdiFutbol afsonalari tashrifiga qancha mablag‘ sarflandi? Federatsiya raisi javob berdiBugun, 21:15O‘zbekiston U-20 termasi Toshkentdagi saralashda yakka peshqadamga aylandiO‘zbekiston U-20 termasi Toshkentdagi saralashda yakka peshqadamga aylandiBugun, 21:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)