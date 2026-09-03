Kutilmagan tashrif: Anchelotti Madridga qaytib, Mourino va «Real» yulduzlari bilan uchrashdi
Madridning «Real» klubi mashg‘ulot bazasida haqiqiy tarixiy va hayajonli voqea yuz berdi. «Qirollik klubi»ning sobiq ustozi, ayni damda Braziliya milliy jamoasini boshqarayotgan afsonaviy Karlo Anchelotti sobiq jamoasi ixtiyoriga tashrif buyurdi. «Santyago Bernabeu»da ko‘plab sovrinlarni qo‘lga kiritgan italiyalik mutaxassis mashg‘ulotlar oldidan madridliklarning yangi bosh murabbiyi Joze Mourino hamda o‘ziga yaxshi tanish bo‘lgan futbolchilar bilan samimiy ko‘rishdi.
Bu haqda Madrid klubining rasmiy sayti maxsus xabar va fotoreportaj e’lon qildi.
Valdebebasdagi hayajonli lahzalar: «Karlo Anchelotti yana Madridda!»
Klub matbuot xizmati ikki buyuk murabbiy va jamoaning uchrashuvini katta ehtirom bilan yoritdi:
Rasmiy bayonot: «Karlo Anchelotti yana Madridda! «Real»ning sobiq ustozi va Braziliya milliy jamoasining amaldagi bosh murabbiyi Valdebebasga kelib, mashg‘ulot oldidan Joze Mourino va futbolchilar bilan salomlashdi», — deyiladi klub xabarida;
Iliq muhit va sobiq shogirdlar: Italiyalik mutaxassis o‘zi bir necha yil davomida birga katta g‘alabalarga erishgan shogirdlari bilan qizg‘in diydorlashdi va klubdagi yangi davr oldidan jamoaga omad tiladi;
Ikki afsonaning birlashuvi: Dunyo futbolidagi eng titulli murabbiylardan ikkitasi — Anchelotti va Mourinoning «Real» qarorgohida bir safda turishi internet tarmog‘ida millionlab futbol muxlislarining olqishiga sabab bo‘ldi.
«Real»da yangilangan Mourino erasi: Karlodan qolgan meros
Mazkur uchrashuv klubdagi katta o‘zgarishlar fonida alohida ramziy ma’no kasb etmoqda:
Mourinoning qaytishi: 2026 yilning iyun oyida 63 yoshli portugaliyalik taniqli mutaxassis Joze Mourinio oradan 13 yil o‘tib yana rasman «Real» bosh murabbiyi etib tayinlandi;
Avvalgi triumflar: Portugaliyalik murabbiy 2010–2013 yillarda «qaymoqranglilar» bilan birgalikda rekord ochkolarga boy La Liga chempionligi (2011/12), Ispaniya Kubogi (2010/11) va Superkubokni (2012) qo‘lga kiritib, Gvardiola «Barselona»sining gegemonligini sindirgan edi;
Anchelottining yangi chaqiruvi: O‘z navbatida, Karlo Anchelotti Madriddagi ikkinchi muvaffaqiyatli siklini yakunlab, besh karra jahon chempioni bo‘lmish Braziliya milliy jamoasini oltin sari yetaklash maqsadida yangi missiyani boshlagan.
Valdebebasdagi ushbu do‘stona va hurmatga boy tashrif «Real» oilasida murabbiylar avlodi almashinuvi sog‘lom va yuksak saviyada kechayotganining yorqin namunasi bo‘ldi.
Sizningcha, qayta qaytgan Joze Mourino «Real» bilan Anchelotti qayd etgan Chempionlar Ligasidagi yutuqlarni takrorlay oladimi? Karlo Anchelotti esa Braziliyani navbatdagi mundialda jahon chempionligiga olib chiqa oladimi? Mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…