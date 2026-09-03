«Bunyodkor»da yangi era : Ivan Boshkovich bosh murabbiy etib tayinlandi
Toshkentning «Bunyodkor» klubida navbatdagi jiddiy boshqaruv o‘zgarishi yuz berdi. Mavsumning birinchi yarmida jamoani boshqargan murabbiylar shtabi bilan xayrlashilgach, klub rahbariyati bosh murabbiylik tizginini chernogoriyalik mutaxassis Ivan Boshkovichga ishonib topshirdi. Murabbiylik faoliyatini aynan «qaldirg‘ochlar» qanoti ostida boshlagan 44 yoshli mutaxassis jamoani mavsumning qolgan qismida maydonga olib chiqadi.
Qadrdon dargohga qaytish va zudlik bilan boshlangan tayyorgarlik
Ivan Boshkovich uchun «Bunyodkor» begona jamoa emas:
Ilk qadamlar xotirasi: Chernogoriyalik mutaxassis o‘z murabbiylik faoliyatini aynan «Bunyodkor» tizimida boshlagan bo‘lib, klubning ichki muhiti, an’analari va akademiya tarbiyalanuvchilarining imkoniyatlarini yaxshi biladi;
Murakkab vazifa: Uning zimmasiga mavsumning ikkinchi yarmida jamoa o‘yinini tartibga solish, ochkolar jamg‘arish va «qaldirg‘ochlar»ni turnir jadvalining xavfli pog‘onalaridan yuqoriga ko‘tarish vazifasi yuklatilgan;
Ilk sinov — «Surxon»ga qarshi: Vaqtni boy bermaslik maqsadida Boshkovich boshchiligidagi jamoa Superliga 20-turi doirasida bo‘lib o‘tadigan «Bunyodkor» — «Surxon» uchrashuviga tayyorgarlikni allaqachon boshlab yubordi.
Italyan shtabi bilan xayrlashuv: Zeytullayev va uning yordamchilari ketdi
Yangi tayinlov avvalgi murabbiylar shtabining iste’fosi ortidan ro‘y berdi:
O‘zaro kelishuv asosidagi qaror: Jamoani boshqarib kelgan taniqli o‘zbekistonlik mutaxassis Ilyos Zeytullayev o‘z ixtiyori hamda klub bilan o‘zaro kelishuv asosida o‘z lavozimini tark etdi;
Legioner murabbiylar ham ketdi: Zeytullayev bilan bir qatorda uning xorijlik yordamchilari — Alessandro Spinoglio, Andres Moauro va Marko Nikodemo ham «Bunyodkor» bilan xayrlashdi. Klub rahbariyati italyancha murabbiylar modelidan voz kechib, mahalliy chempionat va klub strukturasiga yaxshiroq moslashgan mutaxassisni tanlashni ma’qul ko‘rdi.
«Bunyodkor»ning joriy mavsumdagi kurashi murakkab kechayotgan bir pallada Boshkovichning kelishi jamoaga yangicha ruh va barqarorlik bag‘ishlashi kutilmoqda.
Sizningcha, Ivan Boshkovich «Bunyodkor»ni turnir jadvalidagi qiyin vaziyatdan olib chiqa oladimi? Ilyos Zeytullayev va uning xorijlik yordamchilari bilan xayrlashuv klub uchun to‘g‘ri qaror bo‘ldimi? Yangi murabbiy debyutida «Surxon»ga qarshi qanday natija kutyapsiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…