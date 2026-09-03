«Bunyodkor»da yangi era : Ivan Boshkovich bosh murabbiy etib tayinlandi

·29·Sport
«Bunyodkor»da yangi era : Ivan Boshkovich bosh murabbiy etib tayinlandi

Toshkentning «Bunyodkor» klubida navbatdagi jiddiy boshqaruv o‘zgarishi yuz berdi. Mavsumning birinchi yarmida jamoani boshqargan murabbiylar shtabi bilan xayrlashilgach, klub rahbariyati bosh murabbiylik tizginini chernogoriyalik mutaxassis Ivan Boshkovichga ishonib topshirdi. Murabbiylik faoliyatini aynan «qaldirg‘ochlar» qanoti ostida boshlagan 44 yoshli mutaxassis jamoani mavsumning qolgan qismida maydonga olib chiqadi.

Qadrdon dargohga qaytish va zudlik bilan boshlangan tayyorgarlik

Ivan Boshkovich uchun «Bunyodkor» begona jamoa emas:

  • Ilk qadamlar xotirasi: Chernogoriyalik mutaxassis o‘z murabbiylik faoliyatini aynan «Bunyodkor» tizimida boshlagan bo‘lib, klubning ichki muhiti, an’analari va akademiya tarbiyalanuvchilarining imkoniyatlarini yaxshi biladi;

  • Murakkab vazifa: Uning zimmasiga mavsumning ikkinchi yarmida jamoa o‘yinini tartibga solish, ochkolar jamg‘arish va «qaldirg‘ochlar»ni turnir jadvalining xavfli pog‘onalaridan yuqoriga ko‘tarish vazifasi yuklatilgan;

  • Ilk sinov — «Surxon»ga qarshi: Vaqtni boy bermaslik maqsadida Boshkovich boshchiligidagi jamoa Superliga 20-turi doirasida bo‘lib o‘tadigan «Bunyodkor» — «Surxon» uchrashuviga tayyorgarlikni allaqachon boshlab yubordi.

Italyan shtabi bilan xayrlashuv: Zeytullayev va uning yordamchilari ketdi

Yangi tayinlov avvalgi murabbiylar shtabining iste’fosi ortidan ro‘y berdi:

  • O‘zaro kelishuv asosidagi qaror: Jamoani boshqarib kelgan taniqli o‘zbekistonlik mutaxassis Ilyos Zeytullayev o‘z ixtiyori hamda klub bilan o‘zaro kelishuv asosida o‘z lavozimini tark etdi;

  • Legioner murabbiylar ham ketdi: Zeytullayev bilan bir qatorda uning xorijlik yordamchilari — Alessandro Spinoglio, Andres Moauro va Marko Nikodemo ham «Bunyodkor» bilan xayrlashdi. Klub rahbariyati italyancha murabbiylar modelidan voz kechib, mahalliy chempionat va klub strukturasiga yaxshiroq moslashgan mutaxassisni tanlashni ma’qul ko‘rdi.

«Bunyodkor»ning joriy mavsumdagi kurashi murakkab kechayotgan bir pallada Boshkovichning kelishi jamoaga yangicha ruh va barqarorlik bag‘ishlashi kutilmoqda.

Sizningcha, Ivan Boshkovich «Bunyodkor»ni turnir jadvalidagi qiyin vaziyatdan olib chiqa oladimi? Ilyos Zeytullayev va uning xorijlik yordamchilari bilan xayrlashuv klub uchun to‘g‘ri qaror bo‘ldimi? Yangi murabbiy debyutida «Surxon»ga qarshi qanday natija kutyapsiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Karlo Anchelotti Joze Mourino bilan munosabatlarini ochiqladiKarlo Anchelotti Joze Mourino bilan munosabatlarini ochiqladiBugun, 21:27Mourino La Liga haqidagi tanqidlarga javob berdi: «Bu yer Fransiya yoki Germaniya emas!»Mourino La Liga haqidagi tanqidlarga javob berdi: «Bu yer Fransiya yoki Germaniya emas!»Bugun, 21:23Futbol afsonalari tashrifiga qancha mablag‘ sarflandi? Federatsiya raisi javob berdiFutbol afsonalari tashrifiga qancha mablag‘ sarflandi? Federatsiya raisi javob berdiBugun, 21:15O‘zbekiston U-20 termasi Toshkentdagi saralashda yakka peshqadamga aylandiO‘zbekiston U-20 termasi Toshkentdagi saralashda yakka peshqadamga aylandiBugun, 21:05Kutilmagan tashrif: Anchelotti Madridga qaytib, Mourino va «Real» yulduzlari bilan uchrashdiKutilmagan tashrif: Anchelotti Madridga qaytib, Mourino va «Real» yulduzlari bilan uchrashdiBugun, 21:02Temur Kapadze Superligada avgust oyining eng yaxshi murabbiyi deb topildiTemur Kapadze Superligada avgust oyining eng yaxshi murabbiyi deb topildiBugun, 18:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)