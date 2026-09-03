Futbol afsonalari tashrifiga qancha mablag‘ sarflandi? Federatsiya raisi javob berdi
O‘zbekistonda futbol afsonalari ishtirokida tashkil etilgan tantanali tadbir jamoatchilik e’tiborini nafaqat sport, balki uning xarajatlari masalasiga ham qaratdi. O‘zbekiston futzal federatsiyasi raisi Bekzod Mamatqulovdan mashhur futbolchilarning mamlakatga tashrifini tashkil etish uchun qancha mablag‘ sarflangani so‘raldi.
Federatsiya rahbari aniq summa ochiqlanmasligini, biroq tadbirdan iqtisodiy foyda olish maqsad qilinmaganini ma’lum qildi.
«Bu tadbirni bayram sovg‘asi sifatida qabul qiling»
Bekzod Mamatqulovning ta’kidlashicha, mazkur loyiha O‘zbekiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan tashkil etilgan.
«Mazkur tadbir mustaqilligimizning 35 yilligiga bag‘ishlangani sababli, unga sarflangan mablag‘ haqida gapirish unchalik o‘rinli emas», — dedi federatsiya raisi.
Uning so‘zlariga ko‘ra, jamoatchilik orasida tadbir uchun sarflangan mablag‘ miqdoriga qiziqish yuqori bo‘lishi mumkin. Ammo Mamatqulov summa qancha bo‘lganini aytmasligini bildirdi.
Chiptalarning barchasi sotilmagan
Federatsiya raisi tadbirning asosiy maqsadi moliyaviy daromad olish bo‘lmaganini alohida ta’kidladi.
Uning aytishicha, o‘tkazilgan o‘yinlarga chiptalarning barchasi sotuvga chiqarilmagan. Bu esa tashkilotchilar tadbirni tijoriy loyiha sifatida emas, ommaviy sport va bayram tadbiri sifatida ko‘rganini anglatadi.
Mamatqulovga ko‘ra, asosiy maqsadlar quyidagilardan iborat bo‘lgan:
futbol va sportni keng targ‘ib qilish;
muxlislarga unutilmas tadbir taqdim etish;
O‘zbekiston mustaqilligining 35 yilligini munosib nishonlash;
aholiga bayramona kayfiyat ulashish.
Nega futbol afsonalari taklif qilindi?
Federatsiya rahbari tadbirni mamlakatda futbol rivoji bilan bog‘ladi. Uning ta’kidlashicha, so‘nggi yillarda O‘zbekiston futbolida muhim natijalar qayd etilgan.
Jumladan, o‘smirlar va yoshlar terma jamoalarining jahon chempionatlarida ishtirok etgani, Olimpiadada qatnashish va kattalar terma jamoasining jahon chempionatiga chiqishi mamlakat futbolidagi muhim bosqichlar sifatida qayd etildi.
«Bularning barchasi so‘nggi o‘n yil ichida amalga oshirilgan islohotlar, qolaversa, Prezidentimiz va davlatimizning ulkan qo‘llab-quvvatlovi mevasidir», — dedi Mamatqulov.
Federatsiya raisi o‘z pozitsiyasini ochiq bildirdi
Mamatqulov tadbirga sarflangan mablag‘ni shaxsiy va biznes nuqtayi nazaridan ham izohladi. U federatsiya rahbari bo‘lishidan tashqari tadbirkorlik bilan ham shug‘ullanishini aytdi.
Uning ta’kidlashicha, davlat tomonidan tadbirkorlar uchun katta imkoniyatlar yaratilgani sababli, mazkur tadbirni mamlakat va xalqqa qilingan kichik sovg‘a sifatida qabul qilish kerak.
Asosiy savol hozircha ochiq qolmoqda
Shunday qilib, futbol afsonalarining O‘zbekistonga tashrifi uchun qancha mablag‘ sarflangani haqida aniq raqam aytilmadi. Federatsiya raisi tadbirning tijoriy maqsad ko‘zlamaganini va uni mustaqillik bayrami munosabati bilan tashkil etilgan loyiha sifatida baholash kerakligini bildirdi.
Biroq xarajatlar miqdoriga qiziqish bildirgan jamoatchilik uchun asosiy savol — tadbirning umumiy budjeti qancha bo‘lgani — hozircha javobsiz qolmoqda.
…