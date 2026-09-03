Futbol afsonalari tashrifiga qancha mablag‘ sarflandi? Federatsiya raisi javob berdi

·0·Sport
Futbol afsonalari tashrifiga qancha mablag‘ sarflandi? Federatsiya raisi javob berdi

O‘zbekistonda futbol afsonalari ishtirokida tashkil etilgan tantanali tadbir jamoatchilik e’tiborini nafaqat sport, balki uning xarajatlari masalasiga ham qaratdi. O‘zbekiston futzal federatsiyasi raisi Bekzod Mamatqulovdan mashhur futbolchilarning mamlakatga tashrifini tashkil etish uchun qancha mablag‘ sarflangani so‘raldi.

Federatsiya rahbari aniq summa ochiqlanmasligini, biroq tadbirdan iqtisodiy foyda olish maqsad qilinmaganini ma’lum qildi.

«Bu tadbirni bayram sovg‘asi sifatida qabul qiling»

Bekzod Mamatqulovning ta’kidlashicha, mazkur loyiha O‘zbekiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan tashkil etilgan.

«Mazkur tadbir mustaqilligimizning 35 yilligiga bag‘ishlangani sababli, unga sarflangan mablag‘ haqida gapirish unchalik o‘rinli emas», — dedi federatsiya raisi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, jamoatchilik orasida tadbir uchun sarflangan mablag‘ miqdoriga qiziqish yuqori bo‘lishi mumkin. Ammo Mamatqulov summa qancha bo‘lganini aytmasligini bildirdi.

Chiptalarning barchasi sotilmagan

Federatsiya raisi tadbirning asosiy maqsadi moliyaviy daromad olish bo‘lmaganini alohida ta’kidladi.

Uning aytishicha, o‘tkazilgan o‘yinlarga chiptalarning barchasi sotuvga chiqarilmagan. Bu esa tashkilotchilar tadbirni tijoriy loyiha sifatida emas, ommaviy sport va bayram tadbiri sifatida ko‘rganini anglatadi.

Mamatqulovga ko‘ra, asosiy maqsadlar quyidagilardan iborat bo‘lgan:

  • futbol va sportni keng targ‘ib qilish;

  • muxlislarga unutilmas tadbir taqdim etish;

  • O‘zbekiston mustaqilligining 35 yilligini munosib nishonlash;

  • aholiga bayramona kayfiyat ulashish.

Nega futbol afsonalari taklif qilindi?

Federatsiya rahbari tadbirni mamlakatda futbol rivoji bilan bog‘ladi. Uning ta’kidlashicha, so‘nggi yillarda O‘zbekiston futbolida muhim natijalar qayd etilgan.

Jumladan, o‘smirlar va yoshlar terma jamoalarining jahon chempionatlarida ishtirok etgani, Olimpiadada qatnashish va kattalar terma jamoasining jahon chempionatiga chiqishi mamlakat futbolidagi muhim bosqichlar sifatida qayd etildi.

«Bularning barchasi so‘nggi o‘n yil ichida amalga oshirilgan islohotlar, qolaversa, Prezidentimiz va davlatimizning ulkan qo‘llab-quvvatlovi mevasidir», — dedi Mamatqulov.

Federatsiya raisi o‘z pozitsiyasini ochiq bildirdi

Mamatqulov tadbirga sarflangan mablag‘ni shaxsiy va biznes nuqtayi nazaridan ham izohladi. U federatsiya rahbari bo‘lishidan tashqari tadbirkorlik bilan ham shug‘ullanishini aytdi.

Uning ta’kidlashicha, davlat tomonidan tadbirkorlar uchun katta imkoniyatlar yaratilgani sababli, mazkur tadbirni mamlakat va xalqqa qilingan kichik sovg‘a sifatida qabul qilish kerak.

Asosiy savol hozircha ochiq qolmoqda

Shunday qilib, futbol afsonalarining O‘zbekistonga tashrifi uchun qancha mablag‘ sarflangani haqida aniq raqam aytilmadi. Federatsiya raisi tadbirning tijoriy maqsad ko‘zlamaganini va uni mustaqillik bayrami munosabati bilan tashkil etilgan loyiha sifatida baholash kerakligini bildirdi.

Biroq xarajatlar miqdoriga qiziqish bildirgan jamoatchilik uchun asosiy savol — tadbirning umumiy budjeti qancha bo‘lgani — hozircha javobsiz qolmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston U-20 termasi Toshkentdagi saralashda yakka peshqadamga aylandiO‘zbekiston U-20 termasi Toshkentdagi saralashda yakka peshqadamga aylandiBugun, 21:05Kutilmagan tashrif: Anchelotti Madridga qaytib, Mourino va «Real» yulduzlari bilan uchrashdiKutilmagan tashrif: Anchelotti Madridga qaytib, Mourino va «Real» yulduzlari bilan uchrashdiBugun, 21:02«Bunyodkor»da yangi era : Ivan Boshkovich bosh murabbiy etib tayinlandi«Bunyodkor»da yangi era : Ivan Boshkovich bosh murabbiy etib tayinlandiBugun, 20:54Temur Kapadze Superligada avgust oyining eng yaxshi murabbiyi deb topildiTemur Kapadze Superligada avgust oyining eng yaxshi murabbiyi deb topildiBugun, 18:10Lyupcho Doriyev Superligada avgust oyining eng yaxshi futbolchisi deb topildiLyupcho Doriyev Superligada avgust oyining eng yaxshi futbolchisi deb topildiBugun, 18:08APLda mavsum startining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi? Da’vogarlar to‘rtligi...APLda mavsum startining eng yaxshi murabbiyi kim bo‘ladi? Da’vogarlar to‘rtligi...Bugun, 18:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)