NASA Oydagi dastlabki qoʻnishlar uchun yangi va soddalashtirilgan скафандр yaratmoqda
Ars Technica nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, NASA agentligi Oydagi dastlabki missiyalar uchun oʻta murakkab va ogʻir chiqib chiqqan kosmik ekipirovkani soddalashtirilgan versiyasiga almashtirishga qaror qildi. Ushbu oʻzgarishlar Artemis dasturini tezlashtirish hamda astronavtlar xavfsizligini taʼminlagan holda texnik qiyinchiliklarni kamaytirishga qaratilgan boʻlib, hozirda kosmik sanoatda muhim muhokama markaziga aylandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, NASA kompaniyasi Axiom Space bilan hamkorlikda kelgusidagi oy skafandrining maxsus versiyasi — Sortie Suit talqinini ishlab chiqishni boshlagan. Agentlik ichki yigʻilishda eʼlon qilgan ushbu yondashuv Oyning janubiy qutbi yaqiniga 2028-yilgacha odamlarni qoʻndirishni koʻzda tutuvchi rejalarni jadallashtirish imkonini berishi kutilmoqda. Sortie Suit dastlabki boshqariladigan qoʻnish vaqtida SpaceX hamda Blue Origin lunar apparatlari yordamida ishlatilishi rejalashtirilgan.
Sodda yondashuvga oʻtish sabablariAsosiy vazifalar sifatida skafandr massasini kamaytirish, uning murakkabligini qisqartirish hamda qurilma va qoʻnish moduli oʻrtasidagi oʻzaro aloqani osonlashtirish belgilandi. Ushbu qaror Artemis dasturini keng koʻlamda qayta koʻrib chiqish jarayonining bir qismiga aylandi. Loyiha dastlabki jadvaldan sezilarli darajada ortda qolgani sababli, jarayonni tezlashtirish choralari koʻrilmoqda.
Axiom Space bilan tuzilgan shartnomalar doirasida ishlar jadal olib borilmoqda. Aerokosmos xavfsizligi masalalari boʻyicha maslahat panelida sobiq astronavt Charli Prekur NASA vakillari Axiom mutaxassislari bilan haftasiga olti kun uchrashib, aksar uchrashuvlarni shaxsan oʻtkazayotganini maʼlum qildi. Unga koʻra, eng yaqin missiyalar ehtiyojlaridan kelib chiqib talablar moslashtirilmoqda va sertifikatsiyalash muddati қisqartirilmoqda.
Oʻta qatʼiy talablar va ularning oqibatlariDastlabki bosqichda NASA tomonidan qoʻyilgan talablar oʻta qatʼiy boʻlgani kechikishlarga sabab boʻlgani taxmin qilinmoqda. Xususan, skafandr olti yarim kunlik missiya davomida Oydagi sirtga olti marta chiqishni taʼminlashi, 210 kunlik saqlashdan keyin ham yaroqli boʻlib qolishi va haddan tashqari sovuq hamda doimiy soyali hududlarda ishlay olishi shart edi. Bu esa koʻp sonli himoya qatlamlariga ega boʻlgan murakkab konstruksiyani keltirib chiqardi.
Natijada skafandr kutilganidan ogʻirroq boʻlib, uning ishlab chiqarilishi murakkablashdi va astronavtlarning harakatchanligi cheklandi. Endilikda NASA birinchi missiyalar uchun yetarli boʻlgan kamroq murakkab versiyadan boshlab, uni bosqichma-bosqich takomillashtirish yoʻlidan bormoqda. Bunday amaliy tajriba kelgusidagi modifikatsiyalar uchun yangi texnologiyalarni tatbiq etish imkonini beradi.
…