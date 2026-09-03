NASA Oydagi dastlabki qoʻnishlar uchun yangi va soddalashtirilgan скафандр yaratmoqda

·14·Texno
NASA Oydagi dastlabki qoʻnishlar uchun yangi va soddalashtirilgan скафандр yaratmoqda

Ars Technica nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, NASA agentligi Oydagi dastlabki missiyalar uchun oʻta murakkab va ogʻir chiqib chiqqan kosmik ekipirovkani soddalashtirilgan versiyasiga almashtirishga qaror qildi. Ushbu oʻzgarishlar Artemis dasturini tezlashtirish hamda astronavtlar xavfsizligini taʼminlagan holda texnik qiyinchiliklarni kamaytirishga qaratilgan boʻlib, hozirda kosmik sanoatda muhim muhokama markaziga aylandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, NASA kompaniyasi Axiom Space bilan hamkorlikda kelgusidagi oy skafandrining maxsus versiyasi — Sortie Suit talqinini ishlab chiqishni boshlagan. Agentlik ichki yigʻilishda eʼlon qilgan ushbu yondashuv Oyning janubiy qutbi yaqiniga 2028-yilgacha odamlarni qoʻndirishni koʻzda tutuvchi rejalarni jadallashtirish imkonini berishi kutilmoqda. Sortie Suit dastlabki boshqariladigan qoʻnish vaqtida SpaceX hamda Blue Origin lunar apparatlari yordamida ishlatilishi rejalashtirilgan.

Sodda yondashuvga oʻtish sabablari

Asosiy vazifalar sifatida skafandr massasini kamaytirish, uning murakkabligini qisqartirish hamda qurilma va qoʻnish moduli oʻrtasidagi oʻzaro aloqani osonlashtirish belgilandi. Ushbu qaror Artemis dasturini keng koʻlamda qayta koʻrib chiqish jarayonining bir qismiga aylandi. Loyiha dastlabki jadvaldan sezilarli darajada ortda qolgani sababli, jarayonni tezlashtirish choralari koʻrilmoqda.

Axiom Space bilan tuzilgan shartnomalar doirasida ishlar jadal olib borilmoqda. Aerokosmos xavfsizligi masalalari boʻyicha maslahat panelida sobiq astronavt Charli Prekur NASA vakillari Axiom mutaxassislari bilan haftasiga olti kun uchrashib, aksar uchrashuvlarni shaxsan oʻtkazayotganini maʼlum qildi. Unga koʻra, eng yaqin missiyalar ehtiyojlaridan kelib chiqib talablar moslashtirilmoqda va sertifikatsiyalash muddati қisqartirilmoqda.

Oʻta qatʼiy talablar va ularning oqibatlari

Dastlabki bosqichda NASA tomonidan qoʻyilgan talablar oʻta qatʼiy boʻlgani kechikishlarga sabab boʻlgani taxmin qilinmoqda. Xususan, skafandr olti yarim kunlik missiya davomida Oydagi sirtga olti marta chiqishni taʼminlashi, 210 kunlik saqlashdan keyin ham yaroqli boʻlib qolishi va haddan tashqari sovuq hamda doimiy soyali hududlarda ishlay olishi shart edi. Bu esa koʻp sonli himoya qatlamlariga ega boʻlgan murakkab konstruksiyani keltirib chiqardi.

Natijada skafandr kutilganidan ogʻirroq boʻlib, uning ishlab chiqarilishi murakkablashdi va astronavtlarning harakatchanligi cheklandi. Endilikda NASA birinchi missiyalar uchun yetarli boʻlgan kamroq murakkab versiyadan boshlab, uni bosqichma-bosqich takomillashtirish yoʻlidan bormoqda. Bunday amaliy tajriba kelgusidagi modifikatsiyalar uchun yangi texnologiyalarni tatbiq etish imkonini beradi.

NASAArtemisSkafandrAxiom SpaceOy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

TCL P80 Ultra: ilk NXTPAPER OLED ekranli va bir oylik kutish rejimidagi smartfonTCL P80 Ultra: ilk NXTPAPER OLED ekranli va bir oylik kutish rejimidagi smartfonBugun, 21:27Google meteorologiyada yangi bosqich sifatida WeatherNext 3 sun'iy intellekt modelini taqdim etdiGoogle meteorologiyada yangi bosqich sifatida WeatherNext 3 sun'iy intellekt modelini taqdim etdiBugun, 20:27Xiaomi 18 Fold flagmanining yangi xususiyatlari oshkor etildiXiaomi 18 Fold flagmanining yangi xususiyatlari oshkor etildiBugun, 19:54Yaponiyada qattiq jismli batareyalar uchun yangi rekord oʻrnatildiYaponiyada qattiq jismli batareyalar uchun yangi rekord oʻrnatildiBugun, 19:22Xiaomi Pad 9 Pro Max plansheti taqdim etildiXiaomi Pad 9 Pro Max plansheti taqdim etildiBugun, 19:00Saturn planetasida ulkan oʻn burchakli atmosfera anomaliyasi topildiSaturn planetasida ulkan oʻn burchakli atmosfera anomaliyasi topildiBugun, 17:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi