Peshqadam taslim etildi: «Nasaf» Qarshida «Neftchi» darvozasiga 6 ta gol urdi
O‘zbekiston Superligasining 20-turida muxlislar joriy mavsumning eng shov-shuvli va kutilmagan natijasiga guvoh bo‘lishdi. Turnir jadvalida yakka peshqadamlik qilib kelayotgan Farg‘onaning «Neftchi» klubi Qarshi safarida «Nasaf» mehmoni bo‘lib, kutilmaganda 2:6 hisobidagi og‘ir mag‘lubiyatni qabul qilib oldi. Gollarga boy bo‘lgan ushbu dramatik qarama-qarshilik nafaqat turning, balki butun chempionatning eng sermahsul va yorqin to‘qnashuviga aylandi.
Qarshidagi «blitskrig»: Bobur Abduxoliqovdan dubl va birinchi bo‘limdagi 4:0
Ro‘ziqul Berdiyev shogirdlari uchrashuvni misli ko‘rilmagan bosim bilan boshlab, dastlabki daqiqalardanoq o‘yin taqdirini hal qilib qo‘yishdi:
Ilk daqiqalardagi ikkitalik zarba: Bahsning 7-daqiqasida Umarbek Eshmurodov hisobni ochgan bo‘lsa, oradan atigi bir daqiqa o‘tib, 8-daqiqada Bobur Abduxoliqov raqib posbonini ojiz qoldirib, hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi;
Birinchi bo‘limdagi to‘liq ustunlik: «Ajdarlar» hujum shiddatini pasaytirmadi. 22-daqiqada Sharof Muhitdinov farqni uchtaga oshirgan bo‘lsa, 40-daqiqada legioner Adenis Shala peshqadam darvozasiga to‘rtinchi to‘pni joylab, jamoalarni 4:0 hisobida tanaffusga olib chiqdi;
Abduxoliqovning dubli: Ikkinchi bo‘lim boshida ham tashabbus qarshiliklar qo‘lida qoldi — 53-daqiqada Bobur Abduxoliqov o‘yindagi o‘zining ikkinchi, jamoasining beshinchi golini kiritdi.
«Neftchi»ning javob to‘plari va yakuniy nuqta
Kech bo‘lsa-da uyg‘ongan farg‘onaliklar hujumga zo‘r berib, hisobdagi farqni qisqartirishga harakat qilishdi:
Odilov va Peritsadan javob: 59-daqiqada zaxiradan tushgan Alisher Odilov hisobni 5:1 ko‘rinishiga keltirdi. O‘yin so‘ngida, 89-daqiqada yana bir zaxira hujumchisi Stipe Peritsa mehmonlarning ikkinchi goliga mualliflik qildi;
Davronovning zarbasi: Farg‘onaliklarning urinishlariga qaramay, 80-daqiqada Alibek Davronov «Nasaf»ning oltinchi golini urib, muxlislarni yana bir bor quvontirdi. Yakuniy hisob — 6:2.
Turnir jadvalidagi vaziyat: Chempionlik poygasida intriga kuchayadimi?
Ushbu shov-shuvli g‘alabadan so‘ng Superliga turnir jadvalidagi holat quyidagicha o‘zgardi:
«Nasaf» yuqoriga intilmoqda: Qarshi klubi o‘z ochkolarini 28 taga yetkazib, turnir jadvalining 7-pog‘onasiga ko‘tarilib oldi va yuqori o‘rinlar uchun kurashni davom ettiradi;
«Neftchi» peshqadamlikni boy bermadi: Garchi og‘ir mag‘lubiyatga uchragan bo‘lsa-da, Vitaliy Levchenko jamoasi 45 ochko bilan Superliga peshqadami sifatida qolmoqda. Biroq bu sharmandali mag‘lubiyat ortidan ta’qibchilarning oradagi farqni qisqartirish uchun imkoniyatlari keskin oshdi.
Sizningcha, «Neftchi»ning Qarshidagi bunday kutilmagan tarzda yirik mag‘lubiyatga uchrashiga nima sabab bo‘ldi — charchoqmi yoki «Nasaf»ning mukammal taktikasi? Ushbu mag‘lubiyat farg‘onaliklarning chempionlik poygasidagi ruhiyatiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…