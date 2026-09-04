Peshqadam taslim etildi: «Nasaf» Qarshida «Neftchi» darvozasiga 6 ta gol urdi

·38·Sport
Peshqadam taslim etildi: «Nasaf» Qarshida «Neftchi» darvozasiga 6 ta gol urdi

O‘zbekiston Superligasining 20-turida muxlislar joriy mavsumning eng shov-shuvli va kutilmagan natijasiga guvoh bo‘lishdi. Turnir jadvalida yakka peshqadamlik qilib kelayotgan Farg‘onaning «Neftchi» klubi Qarshi safarida «Nasaf» mehmoni bo‘lib, kutilmaganda 2:6 hisobidagi og‘ir mag‘lubiyatni qabul qilib oldi. Gollarga boy bo‘lgan ushbu dramatik qarama-qarshilik nafaqat turning, balki butun chempionatning eng sermahsul va yorqin to‘qnashuviga aylandi.

Qarshidagi «blitskrig»: Bobur Abduxoliqovdan dubl va birinchi bo‘limdagi 4:0

Ro‘ziqul Berdiyev shogirdlari uchrashuvni misli ko‘rilmagan bosim bilan boshlab, dastlabki daqiqalardanoq o‘yin taqdirini hal qilib qo‘yishdi:

  • Ilk daqiqalardagi ikkitalik zarba: Bahsning 7-daqiqasida Umarbek Eshmurodov hisobni ochgan bo‘lsa, oradan atigi bir daqiqa o‘tib, 8-daqiqada Bobur Abduxoliqov raqib posbonini ojiz qoldirib, hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi;

  • Birinchi bo‘limdagi to‘liq ustunlik: «Ajdarlar» hujum shiddatini pasaytirmadi. 22-daqiqada Sharof Muhitdinov farqni uchtaga oshirgan bo‘lsa, 40-daqiqada legioner Adenis Shala peshqadam darvozasiga to‘rtinchi to‘pni joylab, jamoalarni 4:0 hisobida tanaffusga olib chiqdi;

  • Abduxoliqovning dubli: Ikkinchi bo‘lim boshida ham tashabbus qarshiliklar qo‘lida qoldi — 53-daqiqada Bobur Abduxoliqov o‘yindagi o‘zining ikkinchi, jamoasining beshinchi golini kiritdi.

«Neftchi»ning javob to‘plari va yakuniy nuqta

Kech bo‘lsa-da uyg‘ongan farg‘onaliklar hujumga zo‘r berib, hisobdagi farqni qisqartirishga harakat qilishdi:

  • Odilov va Peritsadan javob: 59-daqiqada zaxiradan tushgan Alisher Odilov hisobni 5:1 ko‘rinishiga keltirdi. O‘yin so‘ngida, 89-daqiqada yana bir zaxira hujumchisi Stipe Peritsa mehmonlarning ikkinchi goliga mualliflik qildi;

  • Davronovning zarbasi: Farg‘onaliklarning urinishlariga qaramay, 80-daqiqada Alibek Davronov «Nasaf»ning oltinchi golini urib, muxlislarni yana bir bor quvontirdi. Yakuniy hisob — 6:2.

Turnir jadvalidagi vaziyat: Chempionlik poygasida intriga kuchayadimi?

Ushbu shov-shuvli g‘alabadan so‘ng Superliga turnir jadvalidagi holat quyidagicha o‘zgardi:

  • «Nasaf» yuqoriga intilmoqda: Qarshi klubi o‘z ochkolarini 28 taga yetkazib, turnir jadvalining 7-pog‘onasiga ko‘tarilib oldi va yuqori o‘rinlar uchun kurashni davom ettiradi;

  • «Neftchi» peshqadamlikni boy bermadi: Garchi og‘ir mag‘lubiyatga uchragan bo‘lsa-da, Vitaliy Levchenko jamoasi 45 ochko bilan Superliga peshqadami sifatida qolmoqda. Biroq bu sharmandali mag‘lubiyat ortidan ta’qibchilarning oradagi farqni qisqartirish uchun imkoniyatlari keskin oshdi.

Sizningcha, «Neftchi»ning Qarshidagi bunday kutilmagan tarzda yirik mag‘lubiyatga uchrashiga nima sabab bo‘ldi — charchoqmi yoki «Nasaf»ning mukammal taktikasi? Ushbu mag‘lubiyat farg‘onaliklarning chempionlik poygasidagi ruhiyatiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Nasaf» «Neftchi»ni yirik hisobda mag‘lub etdi«Nasaf» «Neftchi»ni yirik hisobda mag‘lub etdiBugun, 21:10«Mourino qo‘ng‘iroq qilsa, “Real”ga boraman»: Maktominaydan shov-shuvli ishora!«Mourino qo‘ng‘iroq qilsa, “Real”ga boraman»: Maktominaydan shov-shuvli ishora!Bugun, 21:09«Siti»ning Yevropani zabt etish rejasi: Mareska YECHL uchun kutilmagan tarkibni e’lon qildi«Siti»ning Yevropani zabt etish rejasi: Mareska YECHL uchun kutilmagan tarkibni e’lon qildiBugun, 20:19«Do‘konlarda uning ismi yo‘qoldi»: «Atletiko» Xulian Alvares liboslari savdosini to‘xtatdimi?«Do‘konlarda uning ismi yo‘qoldi»: «Atletiko» Xulian Alvares liboslari savdosini to‘xtatdimi?Bugun, 20:15Lionel Messi Inter Miamidagi shartnomasini oxirigacha bajaradimiLionel Messi Inter Miamidagi shartnomasini oxirigacha bajaradimiBugun, 18:58Beva jurnalist Messi haqidagi sirni oshkor qildiBeva jurnalist Messi haqidagi sirni oshkor qildiBugun, 18:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)