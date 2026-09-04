«Siti»ning Yevropani zabt etish rejasi: Mareska YECHL uchun kutilmagan tarkibni e’lon qildi
“Manchester Siti” klubi UYEFA Chempionlar ligasining yangi, inqilobiy mavsumi dastlabki bosqichi uchun A ro‘yxatidan joy olgan 23 nafar futbolchidan iborat yakuniy qaydnomani rasman taqdim etdi. Jamoa bosh murabbiyi Enso Mareska Yevropaning eng nufuzli musobaqasida maksimal maqsadlarni ko‘zlagan holda, musobaqaning yangi formatidagi murakkab o‘yinlar zanjiri uchun o‘z strategiyasini amalga oshirdi. Qaydnomada ayrim asosiy figuralarning yo‘qligi va kutilmagan yangi nomlarning paydo bo‘lishi muxlislar o‘rtasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.
Sakkizta to‘qnashuv va «Kamp Nou»dagi dramatik qaytish
Yangi formatga ko‘ra, "shaharliklar" dastlabki bosqichda jami sakkizta uchrashuv o‘tkazadi. Bunda to‘rtta o‘yin Manchesterda, to‘rttasi esa safarda bo‘lib o‘tadi. Yevropa kampaniyasi shu oyda Portugaliyaga safar — “Portu” bilan bahs bilan start oladi. Ushbu murakkab safardan so‘ng, “Etihod” stadioni ketma-ket ikkita grand uchrashuvga mezbonlik qiladi: amaldagi chempion “Pari Sen-Jermen” va Gretsiyaning “AYEK Afina” klublari Manchesterga tashrif buyuradi.
Taqvimdagi eng intrigaga boy va dramatik uchrashuvlardan biri – Germaniyada “RB Leypsig” va Kevin De Bryoyne o‘ynaydigan “Napoli” bilan kuch sinashganidan so‘ng sodir bo‘ladi. Bu – “Barselona”ga qarshi bahs. E’tiborli jihati, joriy yozda “Manchester Siti”ni tark etgan Ispaniyalik yarim himoyachi Rodri endi o‘z tarixiy klubiga qarshi “Kamp Nou”da maydonga tushadi. Shuningdek, qaydnomada tarkibiga Abduqodir Husanovni qo‘shib olgan “Lans” va yanvarda yakunlovchi o‘yinda “Sporting” bilan bahslar rejalashtirilgan.
YECHL uchun rasmiy A ro‘yxati (23 nafar futbolchi):
Musobaqa start olishi arafasida klub UYEFAga quyidagi 23 nafar futbolchidan iborat A ro‘yxatini taqdim etdi:
Darvozabonlar: Janluiji Donnarumma, Markus Bettinelli, Jeronimo Ruli, Maks-Edgar Shabo.
Himoyachilar: Ruben Diash, Mark Gei, Rayan Ait-Nuri, Vitor Reys, Yoshko Gvardiol, Abduqodir Husanov, Riko Lyuis.
Yarim himoyachilar: Elliot Anderson, Mateo Kovachich, Rayan Sherki, Jeremi Doku, Enso Fernandes, Mateus Nunes, Ayyub Buaddi, Fil Foden.
Hujumchilar: Iliman Ndiaye, Erling Xoland, Allan Elias, Antuan Semeno.
Yangi darvozabonlar, Vitor Reysning qaytishi va fransuz intrigasi
E’lon qilingan qaydnomaning darvozabonlar chizig‘ida katta o‘zgarishlar kuzatildi. Jeronimo Ruli Jeyms Trafford o‘rnini egallagan bo‘lsa, 18 yoshli Maks-Edgar Shaboning A ro‘yxatiga kiritilishi haqiqiy kutilmagan qaror bo‘ldi. Ma’lumotlarga ko‘ra, yosh posbon yozda Fransiyaning “Anje” klubidan sotib olingan edi va klub rahbariyati uni ijaraga berish imkoniyatini ham ko‘rib chiqqandi. Shunga qaramay, Mareska uni xorijlik futbolchilar uchun ajratilgan 16 ta o‘rindan biriga loyiq ko‘rdi. U bilan birga yangi a’zolar Enso Fernandes, Allan Elias, Iliman Ndiaye va boshqalar ham qaydnomadan joy oldi.
Himoya chizig‘ida esa braziliyalik Vitor Reysning asosiy tarkibga qaytgani e’tiborga loyiq. U o‘tgan 2025/26 yilgi mavsumni City Football Group tizimiga kiruvchi La Liga vakili “Jirona”da ijara asosida o‘tkazgan edi.
Niko O'Rayli va Rayan MakAydu qani? B ro‘yxati siri ochildi
E’lon qilingan A ro‘yxatidagi 23 nafar futbolchi orasida Niko O'Rayli va Rayan MakAydu kabi muhim yosh futbolchilarning yo‘qligi ko‘plab savollarni tug‘dirdi. Biroq, Manchester Evening News nashri qayd etganidek, bu ularning musobaqada ishtirok eta olmasligini anglatmaydi. UYEFA qoidalariga ko‘ra, 21 yosh va undan kichik bo‘lgan hamda klubda kamida ikki yildan beri faoliyat yuritayotgan futbolchilar B ro‘yxati orqali musobaqa qaydnomasiga kiritilishi mumkin.
O'Rayli va MakAydu aynan mana shu B qaydnomasida ko‘rsatildi. Mareska klub tarbiyalanuvchilari uchun ajratilgan to‘rtta o‘rinni to‘liq to‘ldirmagani sababli, A ro‘yxatida 25 emas, 23 nafar futbolchini qayd etdi, biroq B ro‘yxati orqali jamoa zaxirasini kuchaytirish imkoniyati saqlanib qolmoqda.
Sizningcha, Enso Mareska tanlagan ushbu 23 nafar futbolchidan iborat A ro‘yxati "Manchester Siti"ga yangi formatdagi Chempionlar ligasida g‘olib chiqish imkonini beradimi? Jamoaning darvozabonlar chizig‘idagi o‘zgarishlar va Rodrining "Barselona" safida "Siti"ga qarshi maydonga tushishi haqida nima deb o‘ylaysiz? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…