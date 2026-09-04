«Davolash ishi» o‘rniga yangi tizim: Tibbiyot ta’limida inqilobiy o‘zgarishlar boshlanmoqda

·1·O‘zbekiston
«Davolash ishi» o‘rniga yangi tizim: Tibbiyot ta’limida inqilobiy o‘zgarishlar boshlanmoqda

O‘zbekiston sog‘liqni saqlash va farmatsevtika sohasida kadrlar tayyorlash tizimi tubdan qayta ko‘rib chiqilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 4 sentyabr kuni tibbiyot va farmatsevtika yo‘nalishida mutaxassislar tayyorlash, ularni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish hamda uzluksiz kasbiy ta’limni takomillashtirishga qaratilgan yangi takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Mazkur tashabbuslar dunyoning eng nufuzli oliygohlari tajribasiga tayangan holda, tibbiyotdagi ta’lim standartlarini xalqaro darajaga olib chiqishni ko‘zda tutadi.

Dunyoning top oliygohlari tajribasi va qabul tizimidagi real burilish

Bo‘lajak shifokorlarni o‘qitish va saralash tizimiga yangicha ilmiy yondashuv olib kirilmoqda:

  • Kembrij, Pensilvaniya va Harvard modeli: Yangi konseptual takliflar dunyo tan olgan Kembrij, Pensilvaniya va Harvard universitetlarining ilg‘or tavsiyalari asosida, xalqaro va mahalliy ekspertlar ishtirokida puxta ishlab chiqildi;

  • Qabul kvotalari real ehtiyojga bog‘lanadi: Endilikda tibbiyot oliy ta’lim muassasalariga qabul parametrlari shunchaki reja asosida emas, balki hududlar, olis tumanlar va shifoxonalarning haqiqiy kadrlar taqchilligidan kelib chiqib shakllantiriladi;

  • Vazirlik nazoratidagi davlat buyurtmasi: Har bir yo‘nalish bo‘yicha davlat grantlari va buyurtmalari Sog‘liqni saqlash vazirligi tomonidan aniq talablar kesimida tasdiqlanadi.

«Davolash ishi» tugatiladimi? 6 yillik «Umumiy tibbiyot» va amaliyotga o‘tish

Oliy tibbiy ta’lim yo‘nalishlarida eng katta o‘zgarish 2027/2028 o‘quv yilidan kuchga kirishi taklif qilinmoqda:

  • «Umumiy tibbiyot» dasturi: An’anaviy «Davolash ishi» yo‘nalishi o‘rniga 6 yillik «Umumiy tibbiyot» bakalavriat dasturi joriy etiladi;

  • Bir yillik to‘liq amaliyot: Yangi standartga ko‘ra, talabalar dastlabki besh yillik nazariy va klinik o‘qishdan so‘ng, oltinchi bosqichda to‘liq bir yil davomida uzluksiz amaliy tayyorgarlikdan o‘tadi. Dasturni muvaffaqiyatli tamomlagan bitiruvchilar to‘g‘ridan to‘g‘ri mustaqil oilaviy shifokor sifatida faoliyat boshlay oladi;

  • Rezidentura va magistraturaning aniq chegarasi: Tor soha bo‘yicha amaliyotchi shifokorlarni tayyorlash bosqichma-bosqich to‘liq rezidenturaga o‘tkaziladi. Rezidentlar oilaviy poliklinikalarda bir vaqtning o‘zida ham o‘qib, ham amaliyot olib borishadi. Magistratura tizimi esa asosan ilmiy-tadqiqot va pedagogik kadrlar yetishtirishga ixtisoslashadi.

Oliy ma’lumotli hamshiralar maqomi va farmatsevtikada dual ta’lim

Islohotlar o‘rta tibbiyot xodimlari hamda dori vositalari ishlab chiqarish tarmog‘ini ham qamrab oladi:

  • Hamshiralarning roli kengayadi: Oliy ma’lumotli hamshiralarning tashxis qo‘yish, davolash rejasini amalga oshirish va kasalliklar profilaktikasida shifokorning asosiy va ishonchli ko‘makchisi sifatidagi maqomi tubdan kuchaytiriladi;

  • Farmatsevtikada ishlab chiqarishga integratsiya: Farmatsevtika sohasidagi ta’lim zavod va laboratoriyalar bilan bevosita bog‘lanadi. Korxonalar buyurtmasi asosida dual ta’lim kengaytirilib, talabalar yangi dori vositalarini ishlab chiqish, laboratoriya tahlillari, sifat nazorati va standartlashtirish jarayonlarida bevosita ishtirok etadi.

Mutaxassislarning fikricha, shifokorlar tayyorlashda 1 yillik uzluksiz amaliyotning kiritilishi va qabul parametrlarining real muhtojlikka bog‘lanishi tibbiyotdagi sifat darajasini keskin oshirishga xizmat qiladi.

Sizningcha, oliygohni bitirishdan avval bir yil to‘liq amaliyot o‘tash tizimi bo‘lajak shifokorlarning mahoratini oshirishda qanchalik samara beradi? Oilaviy poliklinikalardagi xizmat sifatini yaxshilash uchun birinchi navbatda nimalarga e’tibor qaratish zarur? O‘z fikrlaringiz bilan izohlarda o‘rtoqlashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘diQashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘diBugun, 18:04Shavkat Mirziyoyev Shanxay Hamkorlik Tashkiloti sammitida muhim bayonot berdiShavkat Mirziyoyev Shanxay Hamkorlik Tashkiloti sammitida muhim bayonot berdiBugun, 10:14Yana bir BRT yo‘lagi foydalanishga topshirildi: poytaxt jamoat transportida yangi davrYana bir BRT yo‘lagi foydalanishga topshirildi: poytaxt jamoat transportida yangi davrKecha, 19:18Prezident raisligida kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha muhim yig‘ilish boshlandiPrezident raisligida kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha muhim yig‘ilish boshlandiKecha, 17:57Toshkentda yo‘l o‘rtasida truba yorilib, asfalt o‘pirilib tushdiToshkentda yo‘l o‘rtasida truba yorilib, asfalt o‘pirilib tushdiKecha, 17:50O‘zbekistondan xorijga $10 minggacha deklaratsiya talab etilmaydiO‘zbekistondan xorijga $10 minggacha deklaratsiya talab etilmaydiKecha, 13:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi