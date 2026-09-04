«Davolash ishi» o‘rniga yangi tizim: Tibbiyot ta’limida inqilobiy o‘zgarishlar boshlanmoqda
O‘zbekiston sog‘liqni saqlash va farmatsevtika sohasida kadrlar tayyorlash tizimi tubdan qayta ko‘rib chiqilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 4 sentyabr kuni tibbiyot va farmatsevtika yo‘nalishida mutaxassislar tayyorlash, ularni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish hamda uzluksiz kasbiy ta’limni takomillashtirishga qaratilgan yangi takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Mazkur tashabbuslar dunyoning eng nufuzli oliygohlari tajribasiga tayangan holda, tibbiyotdagi ta’lim standartlarini xalqaro darajaga olib chiqishni ko‘zda tutadi.
Dunyoning top oliygohlari tajribasi va qabul tizimidagi real burilish
Bo‘lajak shifokorlarni o‘qitish va saralash tizimiga yangicha ilmiy yondashuv olib kirilmoqda:
Kembrij, Pensilvaniya va Harvard modeli: Yangi konseptual takliflar dunyo tan olgan Kembrij, Pensilvaniya va Harvard universitetlarining ilg‘or tavsiyalari asosida, xalqaro va mahalliy ekspertlar ishtirokida puxta ishlab chiqildi;
Qabul kvotalari real ehtiyojga bog‘lanadi: Endilikda tibbiyot oliy ta’lim muassasalariga qabul parametrlari shunchaki reja asosida emas, balki hududlar, olis tumanlar va shifoxonalarning haqiqiy kadrlar taqchilligidan kelib chiqib shakllantiriladi;
Vazirlik nazoratidagi davlat buyurtmasi: Har bir yo‘nalish bo‘yicha davlat grantlari va buyurtmalari Sog‘liqni saqlash vazirligi tomonidan aniq talablar kesimida tasdiqlanadi.
«Davolash ishi» tugatiladimi? 6 yillik «Umumiy tibbiyot» va amaliyotga o‘tish
Oliy tibbiy ta’lim yo‘nalishlarida eng katta o‘zgarish 2027/2028 o‘quv yilidan kuchga kirishi taklif qilinmoqda:
«Umumiy tibbiyot» dasturi: An’anaviy «Davolash ishi» yo‘nalishi o‘rniga 6 yillik «Umumiy tibbiyot» bakalavriat dasturi joriy etiladi;
Bir yillik to‘liq amaliyot: Yangi standartga ko‘ra, talabalar dastlabki besh yillik nazariy va klinik o‘qishdan so‘ng, oltinchi bosqichda to‘liq bir yil davomida uzluksiz amaliy tayyorgarlikdan o‘tadi. Dasturni muvaffaqiyatli tamomlagan bitiruvchilar to‘g‘ridan to‘g‘ri mustaqil oilaviy shifokor sifatida faoliyat boshlay oladi;
Rezidentura va magistraturaning aniq chegarasi: Tor soha bo‘yicha amaliyotchi shifokorlarni tayyorlash bosqichma-bosqich to‘liq rezidenturaga o‘tkaziladi. Rezidentlar oilaviy poliklinikalarda bir vaqtning o‘zida ham o‘qib, ham amaliyot olib borishadi. Magistratura tizimi esa asosan ilmiy-tadqiqot va pedagogik kadrlar yetishtirishga ixtisoslashadi.
Oliy ma’lumotli hamshiralar maqomi va farmatsevtikada dual ta’lim
Islohotlar o‘rta tibbiyot xodimlari hamda dori vositalari ishlab chiqarish tarmog‘ini ham qamrab oladi:
Hamshiralarning roli kengayadi: Oliy ma’lumotli hamshiralarning tashxis qo‘yish, davolash rejasini amalga oshirish va kasalliklar profilaktikasida shifokorning asosiy va ishonchli ko‘makchisi sifatidagi maqomi tubdan kuchaytiriladi;
Farmatsevtikada ishlab chiqarishga integratsiya: Farmatsevtika sohasidagi ta’lim zavod va laboratoriyalar bilan bevosita bog‘lanadi. Korxonalar buyurtmasi asosida dual ta’lim kengaytirilib, talabalar yangi dori vositalarini ishlab chiqish, laboratoriya tahlillari, sifat nazorati va standartlashtirish jarayonlarida bevosita ishtirok etadi.
Mutaxassislarning fikricha, shifokorlar tayyorlashda 1 yillik uzluksiz amaliyotning kiritilishi va qabul parametrlarining real muhtojlikka bog‘lanishi tibbiyotdagi sifat darajasini keskin oshirishga xizmat qiladi.
Sizningcha, oliygohni bitirishdan avval bir yil to‘liq amaliyot o‘tash tizimi bo‘lajak shifokorlarning mahoratini oshirishda qanchalik samara beradi? Oilaviy poliklinikalardagi xizmat sifatini yaxshilash uchun birinchi navbatda nimalarga e’tibor qaratish zarur? O‘z fikrlaringiz bilan izohlarda o‘rtoqlashing!
…