«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi

·0·Avto
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi

Ilon Mask boshchiligidagi Tesla kompaniyasi Texas shtatining Ostin shahrida to‘liq avtonom harakatlanuvchi ikki o‘rinli Cybercab elektromobilining yopiq taqdimotini o‘tkazdi. Ilk bor 2024 yilda konsept sifatida ommaga ko‘rsatilgan ushbu futuristik model an’anaviy boshqaruv vositalaridan butkul voz kechgan bo‘lib, kompaniyaning kelajakdagi Robotaxi yo‘lovchi tashish tizimida asosiy o‘rinni egallashi kutilmoqda.

Rulsiz, ko‘zgusiz va lidarsiz futurizm: Cybercab qanday jihozlangan?

Yangi elektrokar dizayni va texnologik tuzilishi bilan avtosanoatdagi barcha qoliplarni parchalab tashlamoqda:

  • «Chayka qanoti» va pedallarsiz salon: Mashina yuqoriga ochiluvchi «chayka qanoti» uslubidagi eshiklarga ega. Uning ichki qismida haydovchi uchun rul chambaragi, pedallar va hatto yon tomonni ko‘rsatuvchi odatiy oynalar umuman mavjud emas;

  • Lidar va radarlardan voz kechish: Raqobatchi kompaniyalardan farqli ravishda, Tesla qimmatbaho lazerli datchiklar (lidar) va radarlardan butkul voz kechgan. Harakatlanish va xavfsizlikni nazorat qilish to‘liq sun’iy intellekt hamda kuzov bo‘ylab o‘rnatilgan 8 ta yuqori aniqlikdagi kamera orqali ta’minlanadi;

  • Noodatiy samaradorlik va 673 km zaxira: Elektromobil 219 ot kuchiga ega bitta doimiy magnitli elektr motor va old uzatmalar qutisi bilan jihozlangan. Unga bor-yo‘g‘i 48 kVt·soat sig‘imli ixcham batareya o‘rnatilgan bo‘lsa-da, yuksak aerodinamika va energiya samaradorligi hisobiga bir to‘liq quvvatlanishda 673 kilometrgacha yo‘l bosib o‘ta oladi.

«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi

Texasdagi sinovlar va Waymo bilan keskin poyga

Tesla avtonom taksilar segmentida yetakchilikni qo‘lga olish uchun jiddiy qadamlarni tashlamoqda:

  • Texasda 45 ta mashina ro‘yxatdan o‘tdi: Cybercab allaqachon maxsus Robotaxi xizmati sinovlariga jalb qilingan. Texas shtatida ayni turdagi 45 ta avtomobil rasmiy ro‘yxatdan o‘tkazilgan bo‘lib, ularning qanchasi tijoriy yo‘lovchi tashishga qo‘yilishi hozircha aniqlanmagan;

  • Model Y bazasidagi avtopark: Ayni paytda Tesla haydovchisiz nazorat algoritmi asosida oltita yirik shaharda jami 256 ta avtonom Model Y mashinalarini sinovdan o‘tkazmoqda;

  • Waymo bilan tafovut: Taqqoslash uchun, sohadagi bosh raqobatchi — Waymo hozirda 14 ta shaharda 4 000 ga yaqin avtonom taksilar parkini muvaffaqiyatli boshqarmoqda va Tesla hali ushbu ko‘rsatkichga yetib olishi kerak;

  • Bahosi va chiqish muddati: Avvalroq Ilon Mask ushbu elektrokarning bozor narxi taxminan 30 000 dollar atrofida bo‘lishini ta’kidlagan edi, biroq Tesla mashinaning seriyali sotuvga chiqish muddatini hamon sir tutmoqda.

«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi

Sizningcha, rul va pedallarsiz, faqat kameralar va sun’iy intellekt yordamida harakatlanadigan Cybercab shahar yo‘llarida inson boshqaruvidagi avtomobillardan xavfsizroq bo‘la oladimi? 30 ming dollarlik baho bilan Tesla taksi bozorini butkul egallab olishi mumkinmi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Donut Lab qattiq holatdagi batareyasi 409 W•ch/kg zichlik koʻrsatdiDonut Lab qattiq holatdagi batareyasi 409 W•ch/kg zichlik koʻrsatdiKecha, 18:24Geely besh daqiqada quvvatlovchi 1800 kW quvvatga ega stansiyalarni ishlab chiqmoqdaGeely besh daqiqada quvvatlovchi 1800 kW quvvatga ega stansiyalarni ishlab chiqmoqdaKecha, 13:24BYD xususiy uylar uchun quyosh elektr stansiyalarini taqdim etdiBYD xususiy uylar uchun quyosh elektr stansiyalarini taqdim etdiKecha, 09:557 oyda 263 mingdan ortiq yengil avtomobil ishlab chiqarildi — bozorda qaysi rusumlar peshqadam?7 oyda 263 mingdan ortiq yengil avtomobil ishlab chiqarildi — bozorda qaysi rusumlar peshqadam?Kecha, 09:37Kia AQSh bozorida yangi rekord oʻrnatdi va gibridlar savdosini keskin oshirdiKia AQSh bozorida yangi rekord oʻrnatdi va gibridlar savdosini keskin oshirdiKecha, 07:29Tarixiy inqiroz: Volkswagen 4 ta yirik zavodni yopib, 40 ming xodimni qisqartirmoqchiTarixiy inqiroz: Volkswagen 4 ta yirik zavodni yopib, 40 ming xodimni qisqartirmoqchi02.09, 20:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Range Rover qanday qilib Rolls-Royce bilan raqobat qila oladi
Range Rover qanday qilib Rolls-Royce bilan raqobat qila oladi