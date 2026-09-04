«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
Ilon Mask boshchiligidagi Tesla kompaniyasi Texas shtatining Ostin shahrida to‘liq avtonom harakatlanuvchi ikki o‘rinli Cybercab elektromobilining yopiq taqdimotini o‘tkazdi. Ilk bor 2024 yilda konsept sifatida ommaga ko‘rsatilgan ushbu futuristik model an’anaviy boshqaruv vositalaridan butkul voz kechgan bo‘lib, kompaniyaning kelajakdagi Robotaxi yo‘lovchi tashish tizimida asosiy o‘rinni egallashi kutilmoqda.
Rulsiz, ko‘zgusiz va lidarsiz futurizm: Cybercab qanday jihozlangan?
Yangi elektrokar dizayni va texnologik tuzilishi bilan avtosanoatdagi barcha qoliplarni parchalab tashlamoqda:
«Chayka qanoti» va pedallarsiz salon: Mashina yuqoriga ochiluvchi «chayka qanoti» uslubidagi eshiklarga ega. Uning ichki qismida haydovchi uchun rul chambaragi, pedallar va hatto yon tomonni ko‘rsatuvchi odatiy oynalar umuman mavjud emas;
Lidar va radarlardan voz kechish: Raqobatchi kompaniyalardan farqli ravishda, Tesla qimmatbaho lazerli datchiklar (lidar) va radarlardan butkul voz kechgan. Harakatlanish va xavfsizlikni nazorat qilish to‘liq sun’iy intellekt hamda kuzov bo‘ylab o‘rnatilgan 8 ta yuqori aniqlikdagi kamera orqali ta’minlanadi;
Noodatiy samaradorlik va 673 km zaxira: Elektromobil 219 ot kuchiga ega bitta doimiy magnitli elektr motor va old uzatmalar qutisi bilan jihozlangan. Unga bor-yo‘g‘i 48 kVt·soat sig‘imli ixcham batareya o‘rnatilgan bo‘lsa-da, yuksak aerodinamika va energiya samaradorligi hisobiga bir to‘liq quvvatlanishda 673 kilometrgacha yo‘l bosib o‘ta oladi.
Texasdagi sinovlar va Waymo bilan keskin poyga
Tesla avtonom taksilar segmentida yetakchilikni qo‘lga olish uchun jiddiy qadamlarni tashlamoqda:
Texasda 45 ta mashina ro‘yxatdan o‘tdi: Cybercab allaqachon maxsus Robotaxi xizmati sinovlariga jalb qilingan. Texas shtatida ayni turdagi 45 ta avtomobil rasmiy ro‘yxatdan o‘tkazilgan bo‘lib, ularning qanchasi tijoriy yo‘lovchi tashishga qo‘yilishi hozircha aniqlanmagan;
Model Y bazasidagi avtopark: Ayni paytda Tesla haydovchisiz nazorat algoritmi asosida oltita yirik shaharda jami 256 ta avtonom Model Y mashinalarini sinovdan o‘tkazmoqda;
Waymo bilan tafovut: Taqqoslash uchun, sohadagi bosh raqobatchi — Waymo hozirda 14 ta shaharda 4 000 ga yaqin avtonom taksilar parkini muvaffaqiyatli boshqarmoqda va Tesla hali ushbu ko‘rsatkichga yetib olishi kerak;
Bahosi va chiqish muddati: Avvalroq Ilon Mask ushbu elektrokarning bozor narxi taxminan 30 000 dollar atrofida bo‘lishini ta’kidlagan edi, biroq Tesla mashinaning seriyali sotuvga chiqish muddatini hamon sir tutmoqda.
Sizningcha, rul va pedallarsiz, faqat kameralar va sun’iy intellekt yordamida harakatlanadigan Cybercab shahar yo‘llarida inson boshqaruvidagi avtomobillardan xavfsizroq bo‘la oladimi? 30 ming dollarlik baho bilan Tesla taksi bozorini butkul egallab olishi mumkinmi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…