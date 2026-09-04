Toshkentda Markaziy Osiyoda yagona Zamonaviy san’at markazi ochilmoqda — Prezident tashrifi

·1·Madaniyat
Toshkentda Markaziy Osiyoda yagona Zamonaviy san’at markazi ochilmoqda — Prezident tashrifi

Toshkent shahrida Markaziy Osiyoda muqobili bo‘lmagan va O‘zbekiston Madaniyat va san’atni rivojlantirish jamg‘armasining flagman loyihasiga aylangan yangi Zamonaviy san’at markazi o‘z eshiklarini ochmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 4 sentyabr kuni ushbu muazzam ijodiy maskanga shaxsan tashrif buyurib, unda yaratilgan shart-sharoitlar, ko‘rgazma va ta’lim maydonlari bilan yaqindan tanishdi. Ushbu majmua O‘zbekistonda zamonaviy san’atga ixtisoslashgan ilk davlat muassasasi hamda mintaqada ta’lim, ilmiy tadqiqot va ekspozitsiyalarni birlashtirgan eng ulkan madaniy platforma sifatida tarixga kirmoqda.

114 yillik sanoat merosi va fransuz arxitekturasi uyg‘unligi

Yangi markaz nafaqat san’at asarlari, balki o‘z binosining tarixi bilan ham noyob ahamiyatga ega:

  • 1912 yilgi tarixiy obida: Majmua mashhur me’mor Vilgelm Geynselman loyihasi asosida 1912 yilda qurilgan tarixiy binoda joylashgan. O‘tgan asr boshida bu yerda dastlab tramvay deposi faoliyat yuritgan, keyinroq esa poytaxtning ilk dizel elektr stansiyasi sifatida xizmat qilgan;

  • Fransiyaning «Studio KO» konsepsiyasi: Binoni restavratsiya qilish va qayta hayot bag‘ishlash loyihasi Fransiyaning dunyoga mashhur «Studio KO» me’morlik byurosi tomonidan ishlab chiqildi;

  • Sanoat dizayni va zamonaviylik: Ta’mirlash davomida binoning bir asrlik asl sanoat me’morchiligi, g‘ishtli tuzilishi va tarixiy ruhi to‘liq saqlab qolingan holda, xalqaro darajadagi ko‘rgazma majmuasi talablariga moslashtirildi.

Toshkentda Markaziy Osiyoda yagona Zamonaviy san’at markazi ochilmoqda — Prezident tashrifi

Tadqiqot kutubxonasidan art-rezidensiyalargacha: Markaz nimalarni taklif etadi?

Majmua shunchaki ko‘rgazma zali bo‘lib qolmay, yosh ijodkorlar va jamoatchilik uchun ko‘p tarmoqli ekotizimga aylantirilgan:

  • Intellektual markaz: Binoda san’at, vizual madaniyat va falsafiy nazariyalarga oid noyob manbalarni jamlagan ixtisoslashtirilgan ochiq kutubxona va arxiv faoliyat yuritadi;

  • Muloqot va ijod makoni: Hududda ochiq muhokamalar va ma’ruzalar maydoni, mualliflik konsept-do‘koni hamda restoran tashkil etilgan;

  • Yosh mutaxassislar tramplini: Markazda art-rezidensiyalar, performanslar, kino namoyishlari va mahorat darslari yo‘lga qo‘yilib, mahalliy kuratorlar, tadqiqotchilar hamda iste’dodli yoshlarni xalqaro darajaga olib chiqish ko‘zda tutilgan.

Toshkentda Markaziy Osiyoda yagona Zamonaviy san’at markazi ochilmoqda — Prezident tashrifi

«Hikmat» ko‘rgazmasi va Nyu-Yorkning Guggenxaym sensatsiyasi

Markaz o‘z pardasini 6 sentyabr kuni Hikmah («Hikmat») nomli birinchi xalqaro ko‘rgazma bilan rasman ochadi:

  • Ko‘rgazma konsepsiyasi: Ekspozitsiya ma’naviy meros, madaniy xotira va milliy an’analarning zamonaviy global san’at bilan uzviy bog‘liqligiga bag‘ishlangan;

  • Dunyoning 11 ta shoh asari: Loyiha doirasida taniqli xorijiy va mahalliy rassomlarning 11 ta sara asari, shu jumladan maxsus yaratilgan eksklyuziv ishlar ommaga havola etiladi;

  • Guggenxaym muzeyidan installyatsiya: O‘zbekiston tarixida ilk bor Nyu-Yorkdagi mashhur Solomon R. Guggenxaym muzeyi to‘plamiga mansub noyob installyatsiya namoyish etiladi;

  • Xalqaro alyanslar: Markaz Parijning Pompidu markazi, Londonning nufuzli «Tate» va «Delfina Foundation» jamg‘armalari hamda Janubiy Koreya San’at kengashi bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri hamkorlikni yo‘lga qo‘ydi.

Toshkentda Markaziy Osiyoda yagona Zamonaviy san’at markazi ochilmoqda — Prezident tashrifi

Prezident Shavkat Mirziyoyev bunday maskanlar xalqimizning boy tarixiy merosini saqlab qolish bilan bir qatorda, zamonaviy ijodkorlar uchun global dunyoga chiqish eshigini ochishini alohida ta’kidladi.

Sizningcha, tarixiy sanoat binolarining bunday ko‘rkam zamonaviy san’at markazlariga aylantirilishi shahar qiyofasi va yoshlar madaniyatiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Nyu-York va Parij muzeylari bilan yo‘lga qo‘yilgan bunday hamkorlik milliy san’atimizni jahon sahnasiga olib chiqa oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"Vaynerlar qiziqchilarning «nonini yarimta» qilayapti" — Avaz Oxunning javobi"Vaynerlar qiziqchilarning «nonini yarimta» qilayapti" — Avaz Oxunning javobiBugun, 11:15Qozog‘istonda Enrike Iglesias shov-shuvi: Aeroportdagi qizg‘in kutib olish va yulduz bilan selfiQozog‘istonda Enrike Iglesias shov-shuvi: Aeroportdagi qizg‘in kutib olish va yulduz bilan selfiBugun, 08:01Bobur Yo‘ldoshev unvonni eshitib shokka tushganini aytdi (video)Bobur Yo‘ldoshev unvonni eshitib shokka tushganini aytdi (video)Kecha, 15:31Aktyor Musulmon Yunusov Shahnoza Mirziyoyevaga murojaat qildi (video)Aktyor Musulmon Yunusov Shahnoza Mirziyoyevaga murojaat qildi (video)Kecha, 14:22Aktrisa Marjona Mirzaaliyeva yangi serialdagi partnyorini ochiqladi (video)Aktrisa Marjona Mirzaaliyeva yangi serialdagi partnyorini ochiqladi (video)Kecha, 14:06Kumush Zokirova tug‘ilgan kunini sirli sovg‘a bilan boshladi (video)Kumush Zokirova tug‘ilgan kunini sirli sovg‘a bilan boshladi (video)Kecha, 13:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar