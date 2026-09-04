Toshkentda Markaziy Osiyoda yagona Zamonaviy san’at markazi ochilmoqda — Prezident tashrifi
Toshkent shahrida Markaziy Osiyoda muqobili bo‘lmagan va O‘zbekiston Madaniyat va san’atni rivojlantirish jamg‘armasining flagman loyihasiga aylangan yangi Zamonaviy san’at markazi o‘z eshiklarini ochmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 4 sentyabr kuni ushbu muazzam ijodiy maskanga shaxsan tashrif buyurib, unda yaratilgan shart-sharoitlar, ko‘rgazma va ta’lim maydonlari bilan yaqindan tanishdi. Ushbu majmua O‘zbekistonda zamonaviy san’atga ixtisoslashgan ilk davlat muassasasi hamda mintaqada ta’lim, ilmiy tadqiqot va ekspozitsiyalarni birlashtirgan eng ulkan madaniy platforma sifatida tarixga kirmoqda.
114 yillik sanoat merosi va fransuz arxitekturasi uyg‘unligi
Yangi markaz nafaqat san’at asarlari, balki o‘z binosining tarixi bilan ham noyob ahamiyatga ega:
1912 yilgi tarixiy obida: Majmua mashhur me’mor Vilgelm Geynselman loyihasi asosida 1912 yilda qurilgan tarixiy binoda joylashgan. O‘tgan asr boshida bu yerda dastlab tramvay deposi faoliyat yuritgan, keyinroq esa poytaxtning ilk dizel elektr stansiyasi sifatida xizmat qilgan;
Fransiyaning «Studio KO» konsepsiyasi: Binoni restavratsiya qilish va qayta hayot bag‘ishlash loyihasi Fransiyaning dunyoga mashhur «Studio KO» me’morlik byurosi tomonidan ishlab chiqildi;
Sanoat dizayni va zamonaviylik: Ta’mirlash davomida binoning bir asrlik asl sanoat me’morchiligi, g‘ishtli tuzilishi va tarixiy ruhi to‘liq saqlab qolingan holda, xalqaro darajadagi ko‘rgazma majmuasi talablariga moslashtirildi.
Tadqiqot kutubxonasidan art-rezidensiyalargacha: Markaz nimalarni taklif etadi?
Majmua shunchaki ko‘rgazma zali bo‘lib qolmay, yosh ijodkorlar va jamoatchilik uchun ko‘p tarmoqli ekotizimga aylantirilgan:
Intellektual markaz: Binoda san’at, vizual madaniyat va falsafiy nazariyalarga oid noyob manbalarni jamlagan ixtisoslashtirilgan ochiq kutubxona va arxiv faoliyat yuritadi;
Muloqot va ijod makoni: Hududda ochiq muhokamalar va ma’ruzalar maydoni, mualliflik konsept-do‘koni hamda restoran tashkil etilgan;
Yosh mutaxassislar tramplini: Markazda art-rezidensiyalar, performanslar, kino namoyishlari va mahorat darslari yo‘lga qo‘yilib, mahalliy kuratorlar, tadqiqotchilar hamda iste’dodli yoshlarni xalqaro darajaga olib chiqish ko‘zda tutilgan.
«Hikmat» ko‘rgazmasi va Nyu-Yorkning Guggenxaym sensatsiyasi
Markaz o‘z pardasini 6 sentyabr kuni Hikmah («Hikmat») nomli birinchi xalqaro ko‘rgazma bilan rasman ochadi:
Ko‘rgazma konsepsiyasi: Ekspozitsiya ma’naviy meros, madaniy xotira va milliy an’analarning zamonaviy global san’at bilan uzviy bog‘liqligiga bag‘ishlangan;
Dunyoning 11 ta shoh asari: Loyiha doirasida taniqli xorijiy va mahalliy rassomlarning 11 ta sara asari, shu jumladan maxsus yaratilgan eksklyuziv ishlar ommaga havola etiladi;
Guggenxaym muzeyidan installyatsiya: O‘zbekiston tarixida ilk bor Nyu-Yorkdagi mashhur Solomon R. Guggenxaym muzeyi to‘plamiga mansub noyob installyatsiya namoyish etiladi;
Xalqaro alyanslar: Markaz Parijning Pompidu markazi, Londonning nufuzli «Tate» va «Delfina Foundation» jamg‘armalari hamda Janubiy Koreya San’at kengashi bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri hamkorlikni yo‘lga qo‘ydi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev bunday maskanlar xalqimizning boy tarixiy merosini saqlab qolish bilan bir qatorda, zamonaviy ijodkorlar uchun global dunyoga chiqish eshigini ochishini alohida ta’kidladi.
Sizningcha, tarixiy sanoat binolarining bunday ko‘rkam zamonaviy san’at markazlariga aylantirilishi shahar qiyofasi va yoshlar madaniyatiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Nyu-York va Parij muzeylari bilan yo‘lga qo‘yilgan bunday hamkorlik milliy san’atimizni jahon sahnasiga olib chiqa oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…